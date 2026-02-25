Συνελήφθη ο κρατούμενος που είχε δραπετεύσει από το Ιπποκράτειο

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται και πάλι ο 47χρονος κρατούμενος, ο οποίος είχε αποδράσει το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Όπως είχε γίνει γνωστό, ο άνδρας είχε διαφύγει, πηδώντας από το παράθυρο θαλάμου, όπου νοσηλευόταν λόγω καρδιακών προβλημάτων. Εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή που δεν υπήρχε συνεχής αστυνομική παρουσία μέσα στο χώρο, μετά από οδηγίες των γιατρών και δραπέτευσε.
Ύστερα από στοχευμένες έρευνες, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σήμερα στον οικισμό Ρομά Αγίας Σοφίας, όπου και του πέρασαν χειροπέδες, βάζοντας τέλος στην αναζήτησή του.
Υπενθυμίζεται πως ο 47χρονος είχε μεταφερθεί αρχικά στη ΜΕΘ και στη συνέχεια σε απλό θάλαμο νοσηλείας.