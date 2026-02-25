Συνελήφθη ο κρατούμενος που είχε δραπετεύσει από το Ιπποκράτειο

Πώς τον εντόπισε η αστυνομία

Συνελήφθη ο κρατούμενος που είχε δραπετεύσει από το Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Ο Δραπέτης Από Το Ιπποκράτειο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που είχε δραπετεύσει από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
  • Η απόδραση συνέβη το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, όταν πηδώντας από το παράθυρο θαλάμου, εκμεταλλεύτηκε την απουσία αστυνομικής φύλαξης.
  • Ο κρατούμενος νοσηλευόταν λόγω καρδιακών προβλημάτων και είχε μεταφερθεί από τη ΜΕΘ σε απλό θάλαμο.
  • Εντοπίστηκε στον οικισμό Ρομά Αγίας Σοφίας και συνελήφθη από τις αρχές.

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται και πάλι ο 47χρονος κρατούμενος, ο οποίος είχε αποδράσει το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Ξέφυγε κρατούμενος από την Ευελπίδων

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο άνδρας είχε διαφύγει, πηδώντας από το παράθυρο θαλάμου, όπου νοσηλευόταν λόγω καρδιακών προβλημάτων. Εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή που δεν υπήρχε συνεχής αστυνομική παρουσία μέσα στο χώρο, μετά από οδηγίες των γιατρών και δραπέτευσε. 

Ο 27χρονος «βαρόνος των φυλακών» απέδρασε επειδή τον χώρισε η σύντροφός του

Ύστερα από στοχευμένες έρευνες, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σήμερα στον οικισμό Ρομά Αγίας Σοφίας, όπου και του πέρασαν χειροπέδες, βάζοντας τέλος στην αναζήτησή του.

Υπενθυμίζεται πως ο 47χρονος είχε μεταφερθεί αρχικά στη ΜΕΘ και στη συνέχεια σε απλό θάλαμο νοσηλείας.
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
 |
ΔΡΑΠΕΤΗΣ
