LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»

Στην εκπομπή LEADERS στις 8.12.2025 με τον Ηλία Παπανικολάου, o γεωστρατηγικός αναλυτής Ραφαήλ Καλυβιώτης εξηγεί γιατί η Ελλάδα πρέπει να αναβιώσει την αυτοκρατορική της συνείδηση σε σχέση με τους Τούρκους αλλά και σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ρωσία, τι επιδιώκει ο Τραμπ στην Ευρώπη και στην Μέση Ανατολή αλλά και με ποιον τρόπο, ενδεχομένως, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα μπορέσει να ανασχέσει την Κίνα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο