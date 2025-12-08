Καταιγιστικές εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Θα συναντηθώ με τον κ. Φλωρίδη»

Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αποφασισμένη να ρίξει φως στην υπόθεση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.12.25 , 18:17 Μπέττυ Μαγγίρα: Ξεκαθαρίζει για την Τζο Κουτσοκώστα - «Στοχοποιήθηκε άδικα»
08.12.25 , 18:05 MINI Aceman SE: Το πνεύμα των Χριστουγέννων
08.12.25 , 17:42 Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στις πίστες - Πότε κάνει πρεμιέρα;
08.12.25 , 17:28 Φάρμα: «Θρίλερ ξεκάθαρα...» - Οι φιναλίστ ανεβαίνουν στον Τροχό της φρίκης!
08.12.25 , 17:16 Σκηνές χάους στην Κρήτη - Αγρότες παραπέμπονται για εγκληματική οργάνωση
08.12.25 , 17:04 Τραγωδία σε φαράγγι στην Κρήτη: 40χρονος ξεψύχησε στα χέρια των διασωστών
08.12.25 , 16:53 Τζο Κουτσοκώστα: Το δημόσιο ξέσπασμα μετά τις δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα
08.12.25 , 16:32 Θρακομακεδόνες: Μαθητές σχολείου καταγγέλλουν ότι χτυπήθηκαν από ρεύμα
08.12.25 , 16:31 Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι 3 μέτρων!
08.12.25 , 16:22 Nεκρή Ελληνοαμερικανίδα σε δυστύχημα - Kατηγορούμενος ο σύζυγός της
08.12.25 , 16:03 Μεντιλίμπαρ: «Η πρόκριση είναι στο χέρι μας»
08.12.25 , 15:57 StarLight - Πάνος Μπάκας: «Η τέχνη είναι η υπέρτατη παρηγοριά»
08.12.25 , 15:52 Η Βράβευση Του Γιώργου Κωνσταντίνου Στο AthensCon Από Τον Πέτρο Πολυχρονίδη
08.12.25 , 15:47 Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Κλιμακωτά τα πρόστιμα - Τα ποσά
08.12.25 , 15:43 Καταιγιστικές εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Θα συναντηθώ με τον κ. Φλωρίδη»
Φάρμα: Στα άκρα η κόντρα του Ανδρέα με τον Δημήτρη: «Είναι κακόψυχος»
Σκηνές χάους στην Κρήτη - Αγρότες παραπέμπονται για εγκληματική οργάνωση
Τζο Κουτσοκώστα: Το δημόσιο ξέσπασμα μετά τις δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα
Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου - Η ανακοίνωση της εταιρείας της
Καταιγιστικές εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Θα συναντηθώ με τον κ. Φλωρίδη»
Nεκρή Ελληνοαμερικανίδα σε δυστύχημα - Kατηγορούμενος ο σύζυγός της
Έρχεται η πρώτη φρεγάτα Belharra – Τι λέει το πλήρωμα σε βίντεο
Πέτρος Φιλιππίδης: Αυτή είναι η αιτία που πήρε φωτιά το διαμέρισμά του
Ζάκυνθος: Το ένστικτο της μητέρας του δίχρονου Λίο βγήκε αληθινό
Φάρμα: «Θρίλερ ξεκάθαρα...» - Οι φιναλίστ ανεβαίνουν στον Τροχό της φρίκης!
Περισσότερα

VIDEOS

Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (8/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της Φοινικούντας, καθώς η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όπου σημειώθηκε το φονικό καταγγέλλει σημαντικές καθυστερήσεις στη δικαστική έρευνα. Όπως λέει, έχει ραντεβού με τον υπουργό Δικαιοσύνης τις επόμενες μέρες για να του κάνει γνωστά τα στοιχεία που έχει στα χέρια της. 

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», μαζί με τη δικηγόρο της, Κατερίνα Φραγκάκη, η Αμαλία περιέγραψε ένα κλίμα «δυσαρέσκειας και απογοήτευσης», κάνοντας λόγο για οκτώ αιτήματα που έχουν υποβληθεί στην Εισαγγελία Καλαμάτας χωρίς ουσιαστική απάντηση.

Φοινικούντα: Το θύμα είχε ζητήσει όπλο γιατί φοβόταν για τη ζωή του

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, η διαδικασία χαρακτηρίζεται από σημαντικές δυσκολίες, ακόμη και στην παραλαβή πρωτοκόλλων. Η ίδια αναφέρει πως, ενώ η οικογένεια προσκομίζει συνεχώς νέα στοιχεία, η ανταπόκριση των αρχών είναι ελλιπής: «Πολύ σοβαρά στοιχεία δεν έχουν εξεταστεί, από κάμερες μέχρι μαρτυρίες κατοίκων», υπογραμμίζει, αναφέροντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενημερώθηκαν πως καταγραφικά έχουν ήδη διαγραφεί.

Η ανιψιά του ιδιοκτήτη, εμφανώς φορτισμένη, τονίζει πως έχει μετατραπεί σε «ντετέκτιβ» προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες. «Εντόπια κάμερες που δεν ελέγχθηκαν ποτέ από τις αρχές. Έχει στα χέρια μου μαρτυρίες και φωτογραφικό υλικό από κάτοικο της Βρετανίας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είχε δει άγνωστα άτομα να κινούνται ύποπτα στην περιοχή έναν μήνα πριν από το έγκλημα».

Φοινικούντα: Τι βρήκαν οι αρχές κατά την έφοδο στα καταστήματα στο Κολωνάκι

Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αποφασισμένη να ρίξει φως στην υπόθεση της Φοινικούντας

Φοινικούντα: «Φοβάμαι για τη ζωή μου και για την οικογένειά μου»

Η ίδια καταγγέλλει πως, παρά τα στοιχεία αυτά, δεν έχει κληθεί ακόμη για κατάθεση από την ανακρίτρια, ενώ έχει ζητήσει και προστασία, όπως υποστηρίζει, έπειτα από περιστατικά παρακολούθησης που, σύμφωνα με την ίδια, έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα. «Φοβάμαι για τη ζωή μου και για την οικογένειά μου. Έχω καταθέσει αίτημα προστασίας από τον Οκτώβριο και δεν έχω λάβει καμία απάντηση», δηλώνει.

Παράλληλα, μιλώντας τηλεφωνικά στην εκπομπή γνωστοποίησε πως έχει κλείσει ραντεβού με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, όπου –όπως είπε– θα ζητήσει την ανάθεση της υπόθεσης σε Εφέτη - ανακριτή. «Την άλλη εβδομάδα έχω κλείσει ραντεβού με τον κ. Φλωρίδη στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα φτάσω την υπόθεση μέχρι τέλους. Το οφείλω στη μνήμη του ανθρώπου που με μεγάλωσε σαν πατέρας», τονίζει.

Φοινικούντα: Μυστήριο με το πέτρινο σπίτι - Τι αποκαλύπτει νέα μαρτυρία

Δε διστάζει να δηλώσει αποφασισμένη να συνεχίσει τις προσπάθειες, ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εφόσον θεωρήσει ότι η έρευνα δεν προχωρά με την απαραίτητη ταχύτητα.

 

Δείτε εδώ ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top