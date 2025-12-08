Καταιγιστικές εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Θα συναντηθώ με τον κ. Φλωρίδη»

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της Φοινικούντας, καθώς η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όπου σημειώθηκε το φονικό καταγγέλλει σημαντικές καθυστερήσεις στη δικαστική έρευνα. Όπως λέει, έχει ραντεβού με τον υπουργό Δικαιοσύνης τις επόμενες μέρες για να του κάνει γνωστά τα στοιχεία που έχει στα χέρια της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», μαζί με τη δικηγόρο της, Κατερίνα Φραγκάκη, η Αμαλία περιέγραψε ένα κλίμα «δυσαρέσκειας και απογοήτευσης», κάνοντας λόγο για οκτώ αιτήματα που έχουν υποβληθεί στην Εισαγγελία Καλαμάτας χωρίς ουσιαστική απάντηση.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, η διαδικασία χαρακτηρίζεται από σημαντικές δυσκολίες, ακόμη και στην παραλαβή πρωτοκόλλων. Η ίδια αναφέρει πως, ενώ η οικογένεια προσκομίζει συνεχώς νέα στοιχεία, η ανταπόκριση των αρχών είναι ελλιπής: «Πολύ σοβαρά στοιχεία δεν έχουν εξεταστεί, από κάμερες μέχρι μαρτυρίες κατοίκων», υπογραμμίζει, αναφέροντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενημερώθηκαν πως καταγραφικά έχουν ήδη διαγραφεί.

Η ανιψιά του ιδιοκτήτη, εμφανώς φορτισμένη, τονίζει πως έχει μετατραπεί σε «ντετέκτιβ» προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες. «Εντόπια κάμερες που δεν ελέγχθηκαν ποτέ από τις αρχές. Έχει στα χέρια μου μαρτυρίες και φωτογραφικό υλικό από κάτοικο της Βρετανίας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είχε δει άγνωστα άτομα να κινούνται ύποπτα στην περιοχή έναν μήνα πριν από το έγκλημα».

Φοινικούντα: «Φοβάμαι για τη ζωή μου και για την οικογένειά μου»

Η ίδια καταγγέλλει πως, παρά τα στοιχεία αυτά, δεν έχει κληθεί ακόμη για κατάθεση από την ανακρίτρια, ενώ έχει ζητήσει και προστασία, όπως υποστηρίζει, έπειτα από περιστατικά παρακολούθησης που, σύμφωνα με την ίδια, έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα. «Φοβάμαι για τη ζωή μου και για την οικογένειά μου. Έχω καταθέσει αίτημα προστασίας από τον Οκτώβριο και δεν έχω λάβει καμία απάντηση», δηλώνει.

Παράλληλα, μιλώντας τηλεφωνικά στην εκπομπή γνωστοποίησε πως έχει κλείσει ραντεβού με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, όπου –όπως είπε– θα ζητήσει την ανάθεση της υπόθεσης σε Εφέτη - ανακριτή. «Την άλλη εβδομάδα έχω κλείσει ραντεβού με τον κ. Φλωρίδη στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα φτάσω την υπόθεση μέχρι τέλους. Το οφείλω στη μνήμη του ανθρώπου που με μεγάλωσε σαν πατέρας», τονίζει.

Δε διστάζει να δηλώσει αποφασισμένη να συνεχίσει τις προσπάθειες, ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εφόσον θεωρήσει ότι η έρευνα δεν προχωρά με την απαραίτητη ταχύτητα.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»