Φοινικούντα: Μυστήριο με το πέτρινο σπίτι - Τι αποκαλύπτει νέα μαρτυρία

Ο σύντροφος της γυναίκας που έμενε εκεί και η «εξαφάνισή» τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.25 , 17:48 Η Μικρή Ολλανδέζα για τη διάγνωση με αυτισμό: «Ήταν τόσο απελευθερωτικό»
12.11.25 , 17:36 Δένδιας: Το νέο στεγαστικό  πρόγραμμα του Υπουργείου Άμυνας
12.11.25 , 17:14 Τα τέσσερα ζώδια θα επηρεάσει η Σύνοδος Ερμή- Άρη
12.11.25 , 17:14 Κορωπί: Στην εντατική 22χρονος - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα challenge
12.11.25 , 17:13 Δημήτρης Λάλος: «Η σχέση με τη Μαριλίτα δε συνδέεται με αυτή της σειράς»
12.11.25 , 16:46 Ποιο τρόφιμο ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα;
12.11.25 , 16:07 Ζαχαρέα - Κουβαράς: Η απολαυστική συζήτηση με την… «Αλίκη Βουγιουκλάκη»
12.11.25 , 16:02 Φοινικούντα: Μυστήριο με το πέτρινο σπίτι - Τι αποκαλύπτει νέα μαρτυρία
12.11.25 , 15:47 Αναστασιάδης: Συγκινεί με όσα είπε για τον ερχομό του δεύτερου γιου του
12.11.25 , 15:42 Νικολέτα Κοτσαηλίδου: Το ύψος, το μπάσκετ, ο έρωτας και η απιστία
12.11.25 , 15:41 Φάρμα: Η ένταση κορυφώνεται λίγο πριν τη Μονομαχία Αποχώρησης
12.11.25 , 15:27 Aντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας στο ΝΟΧ Athens
12.11.25 , 15:20 Θρήνος για τον 3χρονο Ανδρέα: «Έπεσε ο θείος πάνω στο παιδί»
12.11.25 , 15:05 Κωνσταντίνα Ευριπίδου για Φίλιππο Μιχόπουλο: «Είναι άνθρωπος με Α κεφαλαίο»
12.11.25 , 14:58 Πέγκυ Ζήνα: «Δεν έχω καμία σχέση με τη μόδα»
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Φοινικούντα: Μυστήριο με το πέτρινο σπίτι - Τι αποκαλύπτει νέα μαρτυρία
Θρήνος για τον 3χρονο Ανδρέα: «Έπεσε ο θείος πάνω στο παιδί»
Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»
Κορωπί: Στην εντατική 22χρονος - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα challenge
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
«Πίστευα ότι πάει με άνδρες, όχι με ανήλικα», λέει η σύζυγος του λιμενικού
Η Μικρή Ολλανδέζα για τη διάγνωση με αυτισμό: «Ήταν τόσο απελευθερωτικό»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (12/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση της Φoινικούντας, καθώς οι έρευνες αποκαλύπτουν πιθανή σύνδεση με μια περίεργη εξαφάνιση κι ένα σπίτι στη Θεσπρωτία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», γυναίκα που επέστρεψε στην περιοχή για να μείνει μόνιμα σε πέτρινο σπίτι της ιδιοκτησίας της εξαφανίστηκε ξαφνικά, ενώ είχε ήδη εγγράψει τα παιδιά της στο τοπικό σχολείο. Η γυναίκα φέρεται να συζούσε με έναν αλλοδαπό άνδρα τουρκικής καταγωγής, ο οποίος επίσης αγνοείται.

Υπενθυμίζεται πως η γυναίκα είναι συγγενής με έναν εκ των δύο συλληφθέντων για την υπόθεση του διπλού φονικού, χωρίς να είναι γνωστό ακόμα με ποιον ακριβώς. 

Φοινικούντα: Το σπίτι «μυστήριο» όπου βρέθηκαν όπλα, χρήματα και ναρκωτικά

Το πέτρινο σπίτι στη Θεσπρωτία

Κατά την έρευνα της αστυνομίας, στο σπίτι της γυναίκας, εντοπίστηκαν 500.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και άλλα αντικείμενα που εγείρουν ερωτήματα για τις δραστηριότητές της. Οι κάτοικοι περιγράφουν το ζευγάρι ως ευγενικό αλλά «κλειστό», χωρίς να δίνει δικαιώματα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τούρκος σύντροφός της είχε ιδιαίτερο παρελθόν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στοιχείο που εξετάζεται ως κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Φοινικούντα: Προφυλακισμένος για την υπόθεση επισκέφθηκε το σπίτι 

Μυστήριο με τη Φοινικούντα

Νέα μαρτυρία αποκαλύπτει ότι ένας από τους δύο προφυλακισμένους για την υπόθεση της Φοινικούντας επισκέφθηκε το συγκεκριμένο σπίτι στα τέλη Αυγούστου, συνοδευόμενος από τον αδελφό του. Οι δύο άνδρες παρέμειναν στο χωριό αρκετές ημέρες με ένα μικρό αυτοκίνητο, γεγονός που ταιριάζει χρονικά με την περίοδο των δύο αποπειρών επίθεσης κατά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. 

Οι αρχές ερευνούν αν η παραμονή τους στη Θεσπρωτία σχετίζεται με τις επιθέσεις, καθώς αρκετά στοιχεία των υποθέσεων παραμένουν ανεξήγητα.

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top