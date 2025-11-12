Φοινικούντα: Μυστήριο με το πέτρινο σπίτι - Τι αποκαλύπτει νέα μαρτυρία

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση της Φoινικούντας, καθώς οι έρευνες αποκαλύπτουν πιθανή σύνδεση με μια περίεργη εξαφάνιση κι ένα σπίτι στη Θεσπρωτία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», γυναίκα που επέστρεψε στην περιοχή για να μείνει μόνιμα σε πέτρινο σπίτι της ιδιοκτησίας της εξαφανίστηκε ξαφνικά, ενώ είχε ήδη εγγράψει τα παιδιά της στο τοπικό σχολείο. Η γυναίκα φέρεται να συζούσε με έναν αλλοδαπό άνδρα τουρκικής καταγωγής, ο οποίος επίσης αγνοείται.

Υπενθυμίζεται πως η γυναίκα είναι συγγενής με έναν εκ των δύο συλληφθέντων για την υπόθεση του διπλού φονικού, χωρίς να είναι γνωστό ακόμα με ποιον ακριβώς.

Κατά την έρευνα της αστυνομίας, στο σπίτι της γυναίκας, εντοπίστηκαν 500.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και άλλα αντικείμενα που εγείρουν ερωτήματα για τις δραστηριότητές της. Οι κάτοικοι περιγράφουν το ζευγάρι ως ευγενικό αλλά «κλειστό», χωρίς να δίνει δικαιώματα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τούρκος σύντροφός της είχε ιδιαίτερο παρελθόν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στοιχείο που εξετάζεται ως κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Φοινικούντα: Προφυλακισμένος για την υπόθεση επισκέφθηκε το σπίτι

Νέα μαρτυρία αποκαλύπτει ότι ένας από τους δύο προφυλακισμένους για την υπόθεση της Φοινικούντας επισκέφθηκε το συγκεκριμένο σπίτι στα τέλη Αυγούστου, συνοδευόμενος από τον αδελφό του. Οι δύο άνδρες παρέμειναν στο χωριό αρκετές ημέρες με ένα μικρό αυτοκίνητο, γεγονός που ταιριάζει χρονικά με την περίοδο των δύο αποπειρών επίθεσης κατά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Οι αρχές ερευνούν αν η παραμονή τους στη Θεσπρωτία σχετίζεται με τις επιθέσεις, καθώς αρκετά στοιχεία των υποθέσεων παραμένουν ανεξήγητα.

