Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην ουρά και χαιρέτησε τους θαυμαστές του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρά το δύσκολο και γεμάτο προκλήσεις τελευταίο διάστημα, φρόντισε να χαρίσει στους θαυμαστές του μια απρόσμενη στιγμή χαράς και επικοινωνίας.

Το βράδυ του Σαββάτου, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται, περιμένοντας υπομονετικά να απολαύσει τον αγαπημένο τραγουδιστή. Η έκπληξη ήρθε όταν ο ίδιος βγήκε έξω, χαιρέτησε έναν προς έναν τους συγκεντρωμένους και ευχήθηκε χρόνια πολλά, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευγνωμοσύνη του για τη συνεχή στήριξη που του δείχνουν.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρεμιέρα του / NDP Photo Agency - Νίκος Ζότος

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ίδιος είχε δημοσιεύσει βίντεο στα social media, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε: «Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τον τρόπο που αντιδράσατε, που βγάλατε άποψη όλο αυτό το καιρό, όλο αυτό τον χρόνο, που ήταν ένας αρκετά δύσκολος χρόνος. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν χρονιά δοκιμασίας, δοκιμασίας από τον Θεό… Θέλω να σας πω επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ που κάθε Πέμπτη και Σάββατο ζω ένα όνειρο».

Η συγκεκριμένη κίνηση, γεμάτη ζεστασιά και αυθορμητισμό, ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία ο τραγουδιστής απασχόλησε αρκετές φορές την επικαιρότητα για προσωπικά και επαγγελματικά ζητήματα. Τον τελευταίο χρόνο, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της δικαστικής διαμάχης με την αδελφή του, Βάσω, για οικονομικές διαφορές, γεγονός που οδήγησε σε ρήξη με την υπόλοιπη οικογένειά του. Στην πορεία, απασχόλησε τα Μέσα με την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαϊτειο, ενώ πρόσφατα ήρθε ξανά στο προσκήνιο λόγω της μήνυσης για ασέλγεια από τον 21χρονο Στέφανο Παπαδόπουλο, την ώρα που ο ίδιος έχει στραφεί νομικά κατά επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου για εκβιασμό.

Παρά τις επαγγελματικές και προσωπικές δυσκολίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ξεχνά ποτέ το κοινό του, που όλα αυτά τα χρόνια του δίνει απλόχερα την αγάπη του. Η κίνησή του να βγει έξω και να χαιρετήσει τον κόσμο είναι μια υπενθύμιση της αφοσίωσης και της αμεσότητάς του, δείχνοντας πως ακόμη και μέσα σε μια δύσκολη χρονιά, η επικοινωνία με τους θαυμαστές του και η ευγνωμοσύνη για τη στήριξή τους παραμένουν προτεραιότητα.