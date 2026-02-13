Γαλλία: Σοβαρά επεισόδια στη Λιόν - Εγκεφαλικά νεκρός ένας 23χρονος

Άγρια συμπλοκή μεταξύ αντιφασιστών και εθνικιστών

Κοσμος
Πηγή: Newpost.gr / Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Γαλλία: Αιματηρή Συμπλοκή Στη Λιόν
Εγκεφαλικά νεκρός είναι ένας από τους δύο τραυματίες σε συμπλοκή μεταξύ ομάδας αντιφασιστών και εθνικιστών στη Λιόν. Ο 23χρονος εθνικιστής ακτιβιστής, όπως αναφέρει το BFMTV, διακομίστηκε σε νοσοκομείο με αιμάτωμα στο κεφάλι. Η εισαγγελία της Λιόν άρχισε έρευνα για βαριά σωματική βλάβη, χωρίς ακόμη να έχει προχωρήσει σε κατηγορίες.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 18:40 (στην Ελλάδα 19:40) της Πέμπτης όταν ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ της συλλογικότητας Némésis, η οποία αντιδρούσε σε διάλεξη της ευρωβουλευτού Ριμά Χασάν, από την ακροαριστερή Ανυπότακτη Γαλλία.

Πρόκειται για μια συλλογικότητα νέων γυναικών από τη Γαλλία και την Ελβετία που αυτοπεριγράφεται ως φεμινιστική και θεωρεί ότι το έγκλημα συνδέεται με τη μετανάστευση. Η Némésis πιστεύει, μεταξύ άλλων, ότι οι μη Ευρωπαίοι μετανάστες και ιδίως οι μουσουλμάνοι είναι πιο πιθανό να επιτεθούν κατά των γυναικών.

Παράλληλα, αντιφασιστές οργάνωσαν συγκέντρωση κατά της διάλεξης του συγγραφέα Γκιγιόμ Ανσέλ στο Πανεπιστήμιο Lyon-3, που έχει γράψει πολλά βιβλία πολεμικού περιεχομένου, και ενός καθηγητή ιστορίας με θέμα «την άρνηση του δικαιώματος του πολέμου».

Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.gr

