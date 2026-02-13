Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία - Τραυματίστηκε ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Πετράλωνα το βράδυ της Παρασκευής, όταν ένα τρόλεϊ έπεσε πάνω σε πολυκατοικία.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κυκλώπων 37, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.
Ευτυχώς μέσα στο όχημα δεν υπήρχαν επιβάτες με αποτέλεσμα να αποφευχθούν σοβαρότεροι τραυματισμοί.
Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
