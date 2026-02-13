Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία - Τραυματίστηκε ο οδηγός

Στο όχημα δεν υπήρχαν επιβάτες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.02.26 , 23:59 Ελληνικός Τελικός Eurovision: Τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν
13.02.26 , 23:57 Πιερία: «Κάηκε ζωντανός ο 48χρονος», σύμφωνα με την ιατροδικαστική
13.02.26 , 23:42 Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία - Τραυματίστηκε ο οδηγός
13.02.26 , 23:25 Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγo και τα παιδιά του
13.02.26 , 23:17 Γαλλία: Σοβαρά επεισόδια στη Λιόν - Εγκεφαλικά νεκρός ένας 23χρονος
13.02.26 , 23:03 ZAF: Η ηλικία, το πραγματικό όνομα, το bullying και η Εurovision
13.02.26 , 22:52 Δεύτερο αεροπλανοφόρο στέλνει ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή
13.02.26 , 22:47 Τρίτη Μέρα Ερευνών: Άφαντος Ο 60χρονος Ψαράς Στο Γύθειο
13.02.26 , 22:44 Eurovision 2026: Η εμφάνιση του Good Job Nicky στον Β' Ημιτελικό
13.02.26 , 22:35 Κλήρωση Eurojackpot 13/2: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 31.000.000 ευρώ
13.02.26 , 22:30 Στο Σύνταγμα διανυκτερεύουν οι αγρότες - Δεκάδες τρακτέρ έξω από τη Βουλή
13.02.26 , 22:11 «Άδεια» για να πάει να τραγουδήσει ζήτησε ο Μαζωνάκης παρά το χειρουργείο
13.02.26 , 22:07 Κρήτη: Η καρδιά πρόδωσε τον 27χρονο δάσκαλο – Τι έδειξε η ιατροδικαστική
13.02.26 , 21:22 Eurovision: Οι επώνυμοι στον Β' ελληνικό ημιτελικό
13.02.26 , 21:17 Έρευνα της ΕΛΑΣ για την «ενημέρωση» Γεωργιάδη για τη μήνυση Κωνσταντοπούλου
Κατερίνα Βρανά: Η ιστορία της stand up comedian που δεν το έβαλε κάτω
Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19, οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της
Τούνη: «Οι εκπομπές με σχολιάζουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Αρναούτογλου: «Έπαθε σεντόνι» στο Αλ Τσαντίρι - Το βίντεο της Αντωνίου
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Κρήτη: «Ένιωσα ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός, όπως ένιωσα για τη μαμά μας»
Κρήτη: Η καρδιά πρόδωσε τον 27χρονο δάσκαλο – Τι έδειξε η ιατροδικαστική
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες Intime
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τροχαίο ατύχημα στα Πετράλωνα με τρόλεϊ που έπεσε σε πολυκατοικία.
  • Το περιστατικό συνέβη στην οδό Κυκλώπων 37 το βράδυ της Παρασκευής.
  • Ο οδηγός του τρόλεϊ τραυματίστηκε ελαφρά, χωρίς επιβάτες στο όχημα.
  • Αποφεύχθηκαν σοβαρότεροι τραυματισμοί λόγω της απουσίας επιβατών.
  • Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Πετράλωνα το βράδυ της Παρασκευής, όταν ένα τρόλεϊ έπεσε πάνω σε πολυκατοικία.

Συγκλονίζει στο Star o οδηγός τρόλεϊ που δέχθηκε άγρια επίθεση στον Πειραιά

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κυκλώπων 37, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

Ευτυχώς μέσα στο όχημα δεν υπήρχαν επιβάτες με αποτέλεσμα να αποφευχθούν σοβαρότεροι τραυματισμοί.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία, τραυματίστηκε ο οδηγός

Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία, τραυματίστηκε ο οδηγός

Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία, τραυματίστηκε ο οδηγός

Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία

Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία

Πετράλωνα: Τρόλεϊ Έπεσε Σε Πολυκατοικία

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
 |
ΤΡΟΛΕΪ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top