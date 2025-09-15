Συγκλονίζει στο Star o οδηγός τρόλεϊ που δέχθηκε άγρια επίθεση στον Πειραιά

Άγρια επίθεση από δύο «νταήδες» δέχθηκε οδηγός τρόλεϊ στον Πειραιά. Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός κόρναρε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο μπροστά σε στάση, προκειμένου να απομακρυνθεί και να μπορέσει να αποβιβάσει επιβάτη με κινητικά προβλήματα. Εκείνη την ώρα, οι δράστες τον πλησίασαν και τον γρονθοκόπησαν, προτού τραπούν σε φυγή, όπως περιγράφει ο οδηγός του τρόλεϊ στο Star και τον Βαγγέλη Γκούμα.

Ο 50χρονος οδηγός του τρόλεϊ που δέχθηκε την άγρια επίθεση στην οδό Αγίου Ελευθερίου στην περιοχή του Ρέντη, φορώντας κολάρο φτάνει στο αστυνομικό τμήμα στα Καμίνια για να αναγνωρίσει τους δύο δράστες που τον ξυλοκόπησαν. Οι αστυνομικοί είχαν στα χέρια τους φωτογραφίες τους.

'Ενα παρκαρισμένο αυτοκίνητο μπροστά στη στάση του τρόλεϊ ήταν η αιτία για να ξεκινήσει ο άγριος ξυλοδαρμός του οδηγού.

Δύο άτομα βγήκαν σύμφωνα με την μαρτυρία του από ένα γειτονικό μαγαζί και του επιτέθηκαν. Το τρόλεϊ ακινητοποιήθηκε όπως και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα.

«Άρχισα να κορνάρω γιατί είχα μια γιαγιά με ένα "πι" και δεν μπορούσα να περάσω, ήμουν στους τριάντα πόντους από το όχημα», λέει ο οδηγός του τρόλεϊ στο Star. «Mου έριξαν μία με το δεξί και μία με το αριστερό. Ζαλίστηκα, παρόλα αυτά σηκώθηκα, τους φώναξα να περιμένουν, αλλά αυτοί σηκώθηκαν και έφυγαν».

Ο οδηγός του τρόλεϊ κατέληξε στο νοσοκομείο.

Από ό,τι φαίνεται όμως, το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. «Κινδυνεύουμε πάρα πολύ, δεν μιλάμε καθόλου, μας βρίζουν, υπάρχουν βανδαλισμοί στα οχήματα» λένε οι οδηγοί τρόλεϊ.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τους δράστες της επίθεσης σε βάρος του οδηγού που δεν φαίνεται να σχετίζεται με το όχημα που εμπόδιζε τη διέλευση του τρόλεϊ.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

