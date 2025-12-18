Νίκος Απέργης: Συγκινητική στιγμή με τον 3χρονο γιο του στη σκηνή

Ο μικρός Ηλίας τραγούδησε στη συναυλία του

Μία από τις πιο συγκινητικές και τρυφερές στιγμές της καριέρας του έζησε ο Νίκος Απέργης κατά τη διάρκεια πρόσφατης συναυλίας του, όταν ο μόλις τριών ετών γιος του ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί του, κλέβοντας την παράσταση και συγκινώντας το κοινό.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Greek Arrow (@greek_arrow)

Ο μικρός Ηλίας βρέθηκε μαζί με την οικογένειά του σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Αθήνας, όπου το βράδυ της Πέμπτης ο αγαπημένος τραγουδιστής πραγματοποιούσε χριστουγεννιάτικη συναυλία. Σε μια αυθόρμητη και άκρως συγκινητική στιγμή, ο Νίκος Απέργης κάλεσε τον γιο του κοντά του και εκείνος, χωρίς κανέναν δισταγμό, πήρε το μικρόφωνο στα χέρια του.

Πατέρας για δεύτερη φορά πολύ γνωστός τραγουδιστής

Παρότι μόλις 3 ετών, ο μικρός Ηλίας απέδειξε ότι έχει… καλλιτεχνικό DNA, καθώς τραγούδησε με άνεση και χαμόγελο τη μεγάλη επιτυχία «Αχ Καρδιά Μου» του Κωνσταντίνου Αργυρού. Η εικόνα πατέρα και γιου πάνω στη σκηνή προκάλεσε θερμό χειροκρότημα, ενώ πολλοί από τους παρευρισκόμενους δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους.

 

Ο Νίκος Απέργης, εμφανώς συγκινημένος, παρακολουθούσε τον γιο του με περηφάνια, χαρίζοντας στο κοινό μία στιγμή γεμάτη συναίσθημα, οικογενειακή αγάπη και χριστουγεννιάτικη μαγεία.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης συνεχίζει δυναμικά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, καθώς σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσει το νέο του τραγούδι από την Panik Platinum, ενώ αυτή την περίοδο εμφανίζεται στο «Cabaret» μαζί με τη Josephine.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Νίκος Απέργης είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένος στην οικογένειά του. Ο γιος του Ηλίας γεννήθηκε το 2022, ενώ στις αρχές της φετινής χρονιάς η σύζυγός του, Δώρα, έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, ένα κοριτσάκι. Η μικρή βαπτίστηκε πριν από λίγους μήνες και πήρε το όνομα Μαρία – Ειρήνη, συμπληρώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο την οικογενειακή τους ευτυχία.

