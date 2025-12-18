Γιώργος Μαζωνάκης: Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις μετά τη μήνυση

Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κληθεί από τον εισαγγελέα μετά τη μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του, για να δώσει εξηγήσεις, ενώ και ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα αφήσει έτσι την υπόθεση. Ήδη έχει προσφύγει στις Αρχές, αφού θεωρεί ότι πρόκειται για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης από επιχειρηματικά συμφέροντα», λίγες ώρες μάλιστα πριν από τη σημερινή του πρεμιέρα σε γνωστό μαγαζί.

Μετά τη μήνυση, ο εισαγγελέας θα παραγγείλει προκαταρκτική έρευνα. Στο πλαίσιο αυτής θα καλέσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και τον νεαρό τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο, καθώς και όσους άλλους εμπλέκονται στην υπόθεση.

Αφού δώσει εξηγήσεις ο Μαζωνάκης, ως ύποπτος τέλεσης αδικημάτων – αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις – τότε ο εισαγγελέας είτε θα ασκήσει ποινική δίωξη στον γνωστό τραγουδιστή είτε θα βάλει τον φάκελο στο αρχείο.

Αν τώρα ο εισαγγελέας κρίνει ότι έχει υπάρξει κάποια πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα, θα παραπέμψει την υπόθεση σε ανακριτή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, από την άλλη, θεωρεί – όπως έχει πει – ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο εκβίασης. Προσπάθησαν, όπως καταγγέλλει, ακόμη και με την επίκληση κρατουμένων των φυλακών να τον εκβιάσουν και, όταν δεν τα κατάφεραν, στρατολόγησαν ψευδομάρτυρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη προσφύγει στο Τμήμα Εκβιαστών για αυτή την υπόθεση, θεωρεί συνεργό στο σχέδιο αυτό τον νεαρό τραγουδιστή και θα προχωρήσει σε μηνύσεις.

Για την ώρα, πάντως, ετοιμάζεται για την αποψινή πρεμιέρα του, δηλώνει παρών και ευχαριστεί τον κόσμο για όλη τη στήριξη και τη συμπαράσταση.