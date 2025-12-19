GNTM: Ανέστης, Γιώργος, Ειρήνη, Ξένια - Ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο;

Δείτε sneak preview από τον μεγάλο τελικό του GNTM 2025!

Η μέρα του μεγάλου τελικού έφτασε και σε λίγες ώρες θα γνωρίζουμε ποιος ή ποια από τους τέσσερις φιναλίστ, τον Ανέστη, τον Γιώργο, την Ειρήνη και την Ξένια, θα ανέβει στο πάνθεον του φετινού GNTM!

Ο νικητής ή η νικήτρια θα κριθεί μέσα από τρεις απαιτητικές δοκιμασίες υψηλής αισθητικής, που ανεβάζουν τον βαθμό δυσκολίας στο maximum και δοκιμάζουν τα όρια των μοντέλων.

GNTM: Το τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό και το ζευγάρι που αποχώρησε

«Τρεις πασαρέλες, τρία περάσματα, τρία look», ανακοινώνει η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ενώ σε άλλο σημείο περιγράφει με ενθουσιασμό το εντυπωσιακό concept του τελικού: «Θα γίνετε ένα φωτεινό στοιχείο ενός πολυελαίου και, όταν ολοκληρωθεί αυτή η δοκιμασία, κατεβαίνετε από τον πολυέλαιο και πηγαίνετε να κάνετε το μπάνιο σας».

GNTM: Ο Ανέστης, ο Γιώργος, η Ειρήνη και η Ξένια έτοιμοι να ρίξουν την τελευταία ζαριά

GNTM: Ο Ανέστης, ο Γιώργος, η Ειρήνη και η Ξένια έτοιμοι να ρίξουν την τελευταία ζαριά

Οι τέσσερις διεκδικητές του τίτλου, παρουσία των συμπαικτών τους, περιμένουν με κομμένη την ανάσα την ετυμηγορία των κριτών. Κάποιες λήψεις αναμένεται να αγγίξουν την τελειότητα και να βαθμολογηθούν με το απόλυτο 10!

GNTM: Οι γονείς των φιναλίστ «εισέβαλαν» στο σπίτι, προκαλώντας συγκίνηση

Οι βαθμολογίες των κριτών συνυπολογίζονται στο τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο δεν το καθορίζουν απόλυτα, καθώς τον τελευταίο λόγο έχει η ψήφος του κοινού, η οποία μπορεί να ανατρέψει τα πάντα! 

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
