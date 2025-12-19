GNTM: Ποια μοντέλα εξασφάλισαν τα τρία πρώτα εισιτήρια για τον τελικό;

Η πιο κρίσιμη στιγμή έφτασε και η αγωνία ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των έξι φιναλίστ του GNTM 2025. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε με τυχαία σειρά τα τρία από τα τέσσερα ονόματα που προκρίνονται στον αυριανό μεγάλο τελικό.

«Όπως σας έχουμε μάθει εμείς πάρα πολύ καλά, μας έχετε μάθει κι εσείς. Ξέρετε ότι στο GNTM αγαπάμε το πάθος, την ενέργεια, αλλά ψάχνουμε και την ατέλεια. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο οι φωτογραφίες είναι όλες καλές, τα αποτελέσματα είναι όλα καλά, γι’ αυτό και έχω εσάς απέναντί μου στον ημιτελικό. Η προσπάθειά σας είναι ξεχωριστή, είναι πολύ διαφορετική. Για πρώτη φορά πρέπει να "σκανάρουμε" τις φωτογραφίες με το μικροσκόπιο με τους κριτές, γιατί πραγματικά έχετε δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Είστε το καλύτερο casting του GNTM και είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι που σας έχουμε μαζί μας», ανέφερε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Και συμπλήρωσε: «Σήμερα βρισκόμαστε στο πιο κομβικό σημείο, περνάμε στην τελική φάση. Τέσσερα μοντέλα θα πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό. Στα χέρια μου έχω τέσσερις φωτογραφίες. Δεν υπάρχει καλύτερη ή χειρότερη, γι’ αυτό και δεν υπάρχει αμοιβή σήμερα. Υπάρχει, όμως, η μεγαλύτερη ανταμοιβή: αυτή που ψάχνετε τόσο καιρό, αυτή που περιμένετε και αυτή για την οποία έχετε δουλέψει τόσο σκληρά».

GNTM: Ο Ανέστης στον τελικό!

Στη συνέχεια, φώναξε τον Ανέστη να παραλάβει τη φωτογραφία του και έπειτα την Ειρήνη και την Ξένια. Αυτά τα μοντέλα εξασφάλισαν το «χρυσό» εισιτήριο που οδηγεί στην τελική φάση του διαγωνισμού μόδας.

GNTM: Η Ειρήνη στον τελικό!

Ο Ανέστης απέφυγε τα μεγάλα λόγια και αρκέστηκε να πει πως όλα θα τα δείξει στο σετ. Η Ειρήνη, από την άλλη, δήλωσε πως δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμη ότι έφτασε μέχρι εδώ: «Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει ότι έχω φτάσει στον τελικό. Είμαι πολύ χαρούμενη για τον εαυτό μου. Είχα μια καλή πορεία και συνεχίζω δυναμικά», σημείωσε.

GNTM: Η Ξένια στον τελικό!

Η επτάψυχη Ξένια παραμένει ακόμη στο παιχνίδι και βάζει πλώρη για την κούπα: «Γατάκια, ήθελαν να με διώξουν, μου έριχναν ντισαβαντάζ μετά από ντισαβαντάζ, αλλά μάντεψε… είμαι στον τελικό», δήλωσε με χιούμορ.

