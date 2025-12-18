«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»

Ποια γνωστή Ελληνίδα έκανε αυτή τη δήλωση;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.12.25 , 23:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι Χιλετζάκης και Λαμπράκης μετά τις απολογίες τους
18.12.25 , 23:25 Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Έμαθα ότι με ψάχνετε κι ήρθα να παραδοθώ»
18.12.25 , 23:11 Νίκος Απέργης: Συγκινητική στιγμή με τον 3χρονο γιο του στη σκηνή
18.12.25 , 22:55 GNTM Ανέστης: «Με την Ξένια έχουμε έρθει πιο κοντά»
18.12.25 , 22:51 Θλίψη στη μόδα: Έφυγε από τη ζωή ο Άντονι Πράις
18.12.25 , 22:26 HΠΑ: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στη Βόρεια Καρολίνα
18.12.25 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 18/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 5.000.000 ευρώ
18.12.25 , 22:11 SOS εκπέμπουν αγρότες και κτηνοτρόφοι: «Είμαστε στο έλεος του Θεού»
18.12.25 , 22:05 GNTM: Η διαχυτική Ραφαηλία έκανε τον Μιχάλη να ζηλέψει
18.12.25 , 22:04 Γιώργος Μαζωνάκης: Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις μετά τη μήνυση
18.12.25 , 22:00 GNTM: Το φλερτ του Μιχάλη με την παρτενέρ του - «Το έφαγε το κορίτσι»
18.12.25 , 21:54 «Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
18.12.25 , 21:35 GNTM: Τα δύο αβαντάζ του Ανέστη και η διπλή αποχώρηση
18.12.25 , 21:29 Διαμαντής Καραναστάσης: Συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ
18.12.25 , 21:21 Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Ποια ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο η Νέα Σελήνη στον Τοξότη
Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
Κουτσελίνη: «Όταν στόλιζα το δέντρο, ο πατέρας μου λόγω αλκοόλ το γκρέμιζε»
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Μαρίζα Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Διαμαντής Καραναστάσης: Συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ
Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
Διαμαντής Καραναστάσης: Αυτό είναι το νέο του επαγγελματικό βήμα
«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Λένα Μαντά στη super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Λένα Μαντά μίλησε πρόσφατα για τη σχέση της με τους γονείς της, αποκαλύπτοντας πτυχές της προσωπικής της ζωής που μέχρι σήμερα παρέμεναν άγνωστες στο ευρύ κοινό. Η διάσημη συγγραφέας ήταν καλεσμένη το πρωινό της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha και μέσα από την κουβέντα με την Κατερίνα Καινούργιου, περιέγραψε τις σχέσεις της με τον πατέρα και τη μητέρα της, με ειλικρίνεια και αμεσότητα.

Λένα Μαντά για σύζυγό της: «Έμεινε 55 λεπτά νεκρός στο χειρουργικό τραπέζι»

Η Λένα Μαντά εξομολογήθηκε ότι με τον πατέρα της δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστική επικοινωνία. «Δεν είχα καθόλου καλή σχέση με τους γονείς μου. Ειδικά με τον πατέρα μου δε θα έλεγα ότι είχα κακή σχέση, δεν είχα σχέση. Όταν χώρισαν οι γονείς μου, 2 – 3 χρόνια μετά, ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε και έχω έναν αδελφό με τον οποίο οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές», ανέφερε αρχικά.

Λένα Μαντά: «Κάποτε η ημέρα της γιορτής σου, ήταν σαν δεύτερο Πάσχα...»

Η Λένα Μαντά

Στη συνέχεια, η συγγραφέας διευκρίνισε τη στενή αλλά δύσκολη σχέση με τη μητέρα της: «Με τον ίδιο τον πατέρα μου, όμως, δεν είχα καμία σχέση. Δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση μαζί του. Αδιαφορία ναι. Με τη μάνα μου, η σχέση ήταν πολύ έντονη. Ήταν πολύ καταπιεστική», είπε, περιγράφοντας τις δυσκολίες που βίωσε μεγαλώνοντας σε ένα απαιτητικό οικογενειακό περιβάλλον.

Η Λένα Μαντά μοιράστηκε επίσης στιγμές από την προσωπική της ζωή και την οικογένειά της. Αναφέρθηκε στη μακρόχρονη σχέση της με τον άντρα της, Γιώργο, που ξεκίνησε λίγο πριν κλείσει τα 19 της χρόνια, και στην ανατροφή των παιδιών τους. «Τον άντρα μου, τον Γιώργο, τον γνώρισα λίγο πριν κλείσω τα 19 μου χρόνια, οπότε είχαμε μια πορεία 40 χρόνων σχεδόν. Ο γιος μου γεννήθηκε στη δεκαετία του ’80, η κόρη μου στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και ήταν άλλα τότε. Ο Γιώργος δούλευε, είχε αφήσει σε μένα την ανατροφή των παιδιών και ήταν πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα. Κάναμε πολύ νέοι παιδιά και είχαμε άγνοια κινδύνου, δηλαδή ήμουν 21 όταν έκανα τον γιο μου», πρόσθεσε η ίδια.

Λένα Μαντά

Η συνέντευξη αυτή της Λένας Μαντά προσφέρει μια σπάνια και ανθρώπινη ματιά στη ζωή της, αποκαλύπτοντας πως οι προσωπικές και οικογενειακές εμπειρίες διαμόρφωσαν τόσο την προσωπικότητά της όσο και την πορεία της ως συγγραφέας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top