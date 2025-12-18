«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»

Η Λένα Μαντά μίλησε πρόσφατα για τη σχέση της με τους γονείς της, αποκαλύπτοντας πτυχές της προσωπικής της ζωής που μέχρι σήμερα παρέμεναν άγνωστες στο ευρύ κοινό. Η διάσημη συγγραφέας ήταν καλεσμένη το πρωινό της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha και μέσα από την κουβέντα με την Κατερίνα Καινούργιου, περιέγραψε τις σχέσεις της με τον πατέρα και τη μητέρα της, με ειλικρίνεια και αμεσότητα.

Η Λένα Μαντά εξομολογήθηκε ότι με τον πατέρα της δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστική επικοινωνία. «Δεν είχα καθόλου καλή σχέση με τους γονείς μου. Ειδικά με τον πατέρα μου δε θα έλεγα ότι είχα κακή σχέση, δεν είχα σχέση. Όταν χώρισαν οι γονείς μου, 2 – 3 χρόνια μετά, ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε και έχω έναν αδελφό με τον οποίο οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, η συγγραφέας διευκρίνισε τη στενή αλλά δύσκολη σχέση με τη μητέρα της: «Με τον ίδιο τον πατέρα μου, όμως, δεν είχα καμία σχέση. Δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση μαζί του. Αδιαφορία ναι. Με τη μάνα μου, η σχέση ήταν πολύ έντονη. Ήταν πολύ καταπιεστική», είπε, περιγράφοντας τις δυσκολίες που βίωσε μεγαλώνοντας σε ένα απαιτητικό οικογενειακό περιβάλλον.

Η Λένα Μαντά μοιράστηκε επίσης στιγμές από την προσωπική της ζωή και την οικογένειά της. Αναφέρθηκε στη μακρόχρονη σχέση της με τον άντρα της, Γιώργο, που ξεκίνησε λίγο πριν κλείσει τα 19 της χρόνια, και στην ανατροφή των παιδιών τους. «Τον άντρα μου, τον Γιώργο, τον γνώρισα λίγο πριν κλείσω τα 19 μου χρόνια, οπότε είχαμε μια πορεία 40 χρόνων σχεδόν. Ο γιος μου γεννήθηκε στη δεκαετία του ’80, η κόρη μου στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και ήταν άλλα τότε. Ο Γιώργος δούλευε, είχε αφήσει σε μένα την ανατροφή των παιδιών και ήταν πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα. Κάναμε πολύ νέοι παιδιά και είχαμε άγνοια κινδύνου, δηλαδή ήμουν 21 όταν έκανα τον γιο μου», πρόσθεσε η ίδια.

Η συνέντευξη αυτή της Λένας Μαντά προσφέρει μια σπάνια και ανθρώπινη ματιά στη ζωή της, αποκαλύπτοντας πως οι προσωπικές και οικογενειακές εμπειρίες διαμόρφωσαν τόσο την προσωπικότητά της όσο και την πορεία της ως συγγραφέας.