Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει

Η Τζένη Μπαλατσινού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό και χαμογελαστό στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή τον 5χρονο γιο της, Παναγιώτη-Αντώνιο.

Στο βίντεο, η γνωστή παρουσιάστρια χαλαρώνει μαζί με τον μικρό της στην κουζίνα, ενώ εκείνος στέκεται μπροστά από τα πιάτα με τους χριστουγεννιάτικους κουραμπιέδες και μελομακάρονα, μην ξέροντας ποιο να διαλέξει. Το στιγμιότυπο είναι τόσο γλυκό και καθημερινό που μοιάζει να έχει βγει από οικογενειακό άλμπουμ, φέρνοντας άφθονα χαμόγελα στους followers της.

«Όταν είσαι διχασμένος για την επιλογή σου και ούτε στο μέτρημα δεν σου βγαίνει», σχολίασε με χιούμορ η Τζένη Μπαλατσινού στην ανάρτησή της, αποτυπώνοντας με έναν παιχνιδιάρικο τρόπο τη χαρά και την αθωότητα των παιδικών στιγμών.

Η εικόνα αυτή δείχνει μια πλευρά της καθημερινότητας της οικογένειας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπου ο χρόνος κυλάει γλυκά και χαλαρά ανάμεσα σε παιδικά διλήμματα, χριστουγεννιάτικες λιχουδιές και οικογενειακές στιγμές που γεμίζουν ζεστασιά την καρδιά.

Ο Παναγιώτης-Αντώνιος δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκο να διαλέξει

Τα τελευταία χρόνια, η γλυκιά μανούλα αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο της στον μικρότερο γιο της, απολαμβάνοντας μαζί του παιχνίδι, μαγειρική, βόλτες και κάθε δημιουργική στιγμή της ημέρας. Μακριά από τις επίσημες εμφανίσεις και τα φώτα της δημοσιότητας, η οικογένεια απολαμβάνει τις γιορτές με ηρεμία και αγάπη, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα.

Η Τζένη Μπαλατσινού και ο σύζυγός της, Βασίλης Κικίλιας, παντρεύτηκαν στις 16 Ιουνίου 2019 σε μια λιτή αλλά εντυπωσιακή τελετή στον ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό. Ένα χρόνο αργότερα υποδέχτηκαν τον Παναγιώτη-Αντώνιο, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία. Η παρουσιάστρια έχει ακόμη τρία παιδιά, την Αμαλία, την Αλεξάνδρα και τον Μάξιμο, από τον προηγούμενο γάμο της με τον Πέτρο Κωστοπούλο, με τα οποία μοιράζεται συχνά στιγμές αγάπης και φροντίδας.

Μέσα από αυτά τα καθημερινά, μικρά αλλά γεμάτα γλυκιά ζεστασιά στιγμιότυπα, η παρουσιάστρια δείχνει ότι η οικογένεια και οι όμορφες στιγμές μαζί με τα παιδιά είναι οι πραγματικές αξίες, κάνοντας τις γιορτές ακόμη πιο ξεχωριστές και αξέχαστες.