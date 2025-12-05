Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει

Λάμψη και παράδοση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.12.25 , 20:41 Κακοκαιρία Byron: Με βροχή 24 ωρών η χώρα «κατέβασε ρολά»
05.12.25 , 20:33 Νεσχάν Μουλαζίμ: «Ήμουν καθηλωμένη σε καροτσάκι»
05.12.25 , 20:25 VW: Οι εκπτώσεις στα plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλα της
05.12.25 , 20:20 Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης: Στόχος το αεροδρόμιο για τους αγρότες
05.12.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η ευστοχία της έκανε τον γρίφο παιχνιδάκι
05.12.25 , 19:29 Το deal του αιώνα: Το Netflix εξαγόρασε τη Warner Bros. έναντι 82,7 δισ.
05.12.25 , 19:21 Πληρωμές ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο από τις 8 έως τις 12 Δεκέμβρη
05.12.25 , 18:50 Ford: Κάνει πιο εύκολη την απόκτηση ενός μοντέλου της
05.12.25 , 18:45 Άρειος Πάγος: 4 εισηγητές για την υπόθεση των δανείων σε ελβετικό φράγκο
05.12.25 , 18:39 Οδυσσέας Αθανασίου: Πλήθος επωνύμων στην παρουσίαση του βιβλίου του
05.12.25 , 18:30 Cash or Trash: Άννα - Μαρία Ρογδάκη σε πωλητή: «Εγώ θέλω να αγοράσω εσένα»
05.12.25 , 18:18 Cash or Trash: Η Ρογδάκη ενθουσιάζεται και διεκδικεί ένα παιδικό καρεκλάκι
05.12.25 , 18:16 Μαρινάκης προς αγρότες: Δεν μπορεί να γίνει διάλογος με σοβαρά επεισόδια
05.12.25 , 18:15 Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει
05.12.25 , 18:15 NIO & firefly: Που μπορείτε να τα δοκιμάσετε
Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Το deal του αιώνα: Το Netflix εξαγόρασε τη Warner Bros. έναντι 82,7 δισ.
Άση Μπήλιου: Έρχεται ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με μόνο θετικές όψεις
Λουτράκι: «Ο 6χρονος θώπευσε τη δασκάλα στο στήθος με ερωτική διάθεση»
Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
Οικονομάκου: Στόλισε το δέντρο με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της
Η Εβελίνα Σκίτσκο για τον καρκίνο: «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα»
First Dates: Η αντίδραση της Αλεξάνδρας όταν είδε τον Τόλη
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η μαγεία των γιορτών στο σπίτι της Μπαλατσινού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το σπίτι της Τζένης Μπαλατσινού και του Βασίλη Κικίλια έχει φορέσει και φέτος τα γιορτινά του, με μια διακόσμηση που αποπνέει ζεστασιά, φινέτσα και την μοναδική οικογενειακή ηρεμία που χαρακτηρίζει το ζευγάρι.

Σύμφωνα με όσα μοιράστηκε η ίδια η οικοδέσποινα στα social media, τα Χριστούγεννα αποτελούν μια ξεχωριστή περίοδο για την οικογένεια  και ειδικά για τον μικρό Παναγιώτη - Αντώνιο, που μεγαλώνει μέσα σε μια λαμπερή, αλλά ταυτόχρονα γλυκιά ατμόσφαιρα.

Το elegant outfit της Τζένης Μπαλατσινού: Μια διαχρονική φινέτσα

 Μια υπέροχη χριστουγεννιάτικη γωνιά: δέντρο γεμάτο φως και ζεστασιά

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ξεχωρίζει ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στολισμένο με εκατοντάδες μικρά φωτάκια που δημιουργούν ένα μαγικό, χρυσό πέπλο λάμψης.

Στολίδια σε κόκκινες και χρυσές αποχρώσεις, κορδέλες και παραδοσιακά στοιχεία συνθέτουν μια εικόνα που συνδυάζει την κλασική κομψότητα με τη ζωντάνια των γιορτών.

Μπαλατσινού - Κικίλιας: Το υπέροχο ταξίδι με τον γιο τους στην Αίγυπτο

Η ζεστή χριστουγεννιάτικη διακόσμηση της Τζένης Μπαλατσινού και του Βασίλη Κικίλια

Το δέντρο στέκεται μπροστά σε ένα μεγάλο άνοιγμα του σπιτιού, επιτρέποντας στο φως του να γεμίζει τον χώρο. Η ατμόσφαιρα θυμίζει σκηνή από χριστουγεννιάτικη ταινία  κάτι που ενισχύεται και από την οθόνη που παίζει μια δημοφιλή εορταστική ταινία, δημιουργώντας την τέλεια cozy στιγμή.

Κάπου στο κάτω μέρος φαίνεται και ένα σκυλάκι, χαρίζοντας ακόμη περισσότερο οικογενειακό χαρακτήρα στη σκηνή.

Παραδοσιακό στεφάνι στην είσοδο
 

Ένα δεύτερο στιγμιότυπο δείχνει την μπροστινή πόρτα του σπιτιού στολισμένη με ένα εντυπωσιακό χειροποίητο χριστουγεννιάτικο στεφάνι.

Το εντυπωσιακό παραδοσιακό στεφάνι

Πυκνό, φυσικό πράσινο, κουκουνάρια, κόκκινα μούρα και μικρά διακοσμητικά μήλα συνθέτουν μια σύνθεση υψηλής αισθητικής.

Στο κέντρο, μια μεγάλη κόκκινη βελούδινη κορδέλα προσθέτει την απαραίτητη δόση λάμψης, ενώ η συμμετρία και τα φυσικά στοιχεία την κάνουν να μοιάζει βγαλμένη από χριστουγεννιάτικο editorial.

Τα Χριστούγεννα μέσα από τα μάτια του Παναγιώτη-Αντώνιου

Για την οικογένεια Κικίλια–Μπαλατσινού, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια περίοδος διακόσμησης. Είναι πάνω απ’ όλα μια γιορτή για τον μικρό Παναγιώτη-Αντώνιο, που φέτος ζει με ακόμη περισσότερο ενθουσιασμό τη μαγεία των γιορτών.

Μύρισαν Χριστούγεννα στο σπίτι της Μπαλατσινού

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top