Οικονομάκου: Στόλισε το δέντρο με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της

Η ηθοποιός μοιράστηκε τρυφερές οικογενειακές στιγμές από το σπίτι της

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς μπήκε για τα καλά η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία υποδέχτηκε τον Δεκέμβριο με τον πιο γλυκό και οικογενειακό τρόπο.

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Το νέο κοινό επιχειρηματικό τους βήμα

Η ηθοποιός στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της στην Κηφισιά και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές γεμάτες χαρά, ζεστασιά και… αρκετό χαβαλέ. Το βίντεο που ανέβασε στο Instagram έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες likes και σχόλια.

Οικονομάκου: Στόλισε το δέντρο με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της

Οικονομάκου: Στόλισε το δέντρο με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της

Στο βίντεο βλέπουμε την Αθηνά Οικονομάκου με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα, να φορούν άνετες πιτζάμες και να βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο χριστουγεννιάτικο δέντρο τους.

Ο Μπρούνο Τσερέλα μάλιστα εμφανίζεται ημίγυμνος, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από το κοινό, αφού πολλοί σχολίασαν χιουμοριστικά την εμφάνισή του. Το ζευγάρι δείχνει να απολαμβάνει την όλη διαδικασία, δίνοντας την εντύπωση ότι ο στολισμός στο σπίτι τους είναι πραγματική οικογενειακή ιεροτελεστία.

Φυσικά, στο πλευρό τους βρίσκονταν και τα δύο παιδιά της ηθοποιού, ο Μάξιμος και η Σιέννα, τα οποία έχει αποκτήσει από τον γάμο της με τον επιχειρηματία Φίλιππο Μιχόπουλο. Τα μικρά συμμετείχαν ενεργά στον στολισμό, ανοίγοντας κλαδιά, δίνοντας στολίδια στους γονείς τους και προσθέτοντας τη δική τους παιδική ενέργεια στη δημιουργία του πιο φωτεινού σημείου του σπιτιού.

Οικονομάκου: Στόλισε το δέντρο με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της

Η Αθηνά Οικονομάκου συνόδευσε την ανάρτησή της με την ευχή: «Καλή 1η Δεκεμβρίου!!! Καλημέρα και καλό μήνα. Εύχομαι να έχουμε έναν μαγικό Δεκέμβριο», δείχνοντας πως θέλει να μεταδώσει σε όλους το γιορτινό mood της.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην εκπομπή «Buongiorno», όταν ρωτήθηκε για τον γάμο με τον Μπρούνο Τσερέλα, η ηθοποιός είχε περιοριστεί στο αισιόδοξο: «Με το καλό θα γίνουν όλα!», χωρίς να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Παρόλο που δεν έχει αποκαλύψει ημερομηνίες ή σχέδια, το ζευγάρι δείχνει πιο ενωμένο και αγαπημένο από ποτέ, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τη χαλαρή, τρυφερή ατμόσφαιρα που βλέπουμε στο βίντεο.

Ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου φαίνεται πως αποτελεί για την ηθοποιό ένα ζεστό ορόσημο της οικογένειάς της, μια στιγμή που θέλει να κρατήσει κοντά της κάθε χρόνο. Και φέτος, το έκανε με τον πιο γλυκό και αυθόρμητο τρόπο, χαρίζοντας στους followers της μια μικρή δόση από τη δική της μαγεία.

