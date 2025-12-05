Cash or Trash: Άννα - Μαρία Ρογδάκη σε πωλητή: «Εγώ θέλω να αγοράσω εσένα»

Ο Γιώργος έκανε πάταγο στο δωμάτιο των αγοραστών!

Media
Ο Γιώργος από την Κυλλήνη ήθελε εδώ και καιρό να ζήσει από κοντά την εμπειρία του Cash or Trash. Όπως εξομολογήθηκε, η Δέσποινα Μοιραράκη είναι η μεγάλη αδυναμία της μητέρας του, γι’ αυτό και δε θα μπορούσε ποτέ να της χαλάσει χατίρι και να μην εμφανιστεί στην εκπομπή κρατώντας ένα αντικείμενο με ιστορία. Το αυθεντικό και ολοκληρωμένο αντικείμενο που παρουσίασε ήταν της δεκαετίας του ’40, απείραχτο και ανέπαφο από το πέρασμα του χρόνου, κάτι που το έκανε ακόμη πιο ιδιαίτερο.

Πρόκειται για φινιστρίνι, ένα πολύ ξεχωριστό συλλεκτικό κομμάτι, το οποίο -παρότι ο Θάνος Λούδος εκτίμησε στα 300 ευρώ- ο Γιώργος πίστευε ότι θα μπορούσε να φτάσει σε πολύ υψηλότερη τιμή. Η προσδοκία του δεν ήταν αδικαιολόγητη, αφού τέτοια αντικείμενα συχνά κερδίζουν το ενδιαφέρον των αγοραστών. 

Η είσοδος του Γιώργου στο δωμάτιο αγοραστών προκάλεσε χαμόγελα και ενθουσιασμό. Ο ίδιος είναι δημιουργός περιεχομένου στο TikTok, με τα βίντεό του να έχουν σημαντική απήχηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η φυσιογνωμία του να είναι ιδιαίτερα οικεία στην Άννα Μαρία Ρογδάκη, η οποία όχι μόνο τον αναγνώρισε αμέσως, αλλά γνώριζε και ολόκληρο το όνομά του, ενώ παράλληλα του έπλεξε το εγκώμιο για τη δουλειά και την παρουσία του στα social media.

Με το χιούμορ και τη θετική του ενέργεια, ο Γιώργος κατάφερε να «κλέψει» την καρδιά όλων όσοι βρίσκονταν στη δημοπρασία. «Εγώ θέλω να αγοράσω εσένα», του είπε αυθόρμητα η Άννα-Μαρία Ρογδάκη, ενώ ο Άλεξ Σταυρίδης σχολίασε: «Πεθαίνω για την ενέργειά σου», γελώντας συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Τελικά, ήταν εκείνος που αγόρασε το φινιστρίνι, προσφέροντας 600 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Δέσποινα Μοιραράκη είχε προβλέψει ότι η τιμή πώλησης θα είναι διπλάσια της εκτίμησης. «Εγώ σε υπολογίζω ότι σίγουρα θα φτάσεις τα διπλάσια», είχε πει, και η αίσθησή της αποδείχθηκε απόλυτα σωστή.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash 

 

