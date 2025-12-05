Η Εβελίνα Σκίτσκο για τον καρκίνο: «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα»

«Είχα διαγνωστεί με καρκίνο στο παχύ έντερο σε δεύτερο στάδιο»

Η Εβελίνα Σκίτσκο για τον καρκίνο: «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα»
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 05.12.25, 14:53
Ε. Σκίτσκο: «Είχα διαγνωστεί με καρκίνο στο παχύ έντερο»/ Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρόσφατα διοργάνωσε ένα πάρτι για να γιορτάσει τη νίκη της στη μάχη με τον καρκίνο. Σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, η Εβελίνα Σκίτσκο ήταν καλεσμένη της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή «Buongiorno», και μίλησε ανοιχτά για την περιπέτεια με την υγεία της.

Σκίτσκο: Η πρώην παίκτρια του GNTM ξεπέρασε τον καρκίνο και έκανε πάρτι

Η Εβελίνα Σκίτσκο αρχικά μίλησε για τη ζωή της, λέγοντας πως γεννήθηκε στη Μολδαβία, αλλά μεγάλωσε στην Κύπρο όπου μετακόμισε με τη μητέρα της. «Νιώθω και τη Μολδαβία και την Κύπρο σπίτι μου. Το μόντελινγκ το ξεκίνησα στα 13. Με βρήκαν στον δρόμο και μου είπα να κάνω μία φωτογράφιση και έτσι ξεκίνησα. Η μαμά μου ήταν πολύ υποστηρικτική».

H ίδια είναι μητέρα ενός κοριτσιού 8 ετών. «Την έκανα στα 19 μου. Ήταν δύσκολο στην αρχή, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο μου έλεγαν ότι θα με δυσκολέψει. Δε θα το άλλαζα με τίποτα. Με τον μπαμπά της έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Μένουμε Κύπρο, και πηγαινοέρχομαι», είπε για την κόρη της.

εβελινα σκιτσκο

«Είχα καρκίνο στο παχύ έντερο»

Η Εβελίνα Σκίτσκο μίλησε και για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, το οποίο έκανε γνωστό η ίδια μέσα από το προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram πριν λίγο καιρό. Το μοντέλο πάλεψε με τον καρκίνο.

«Είχα καρκίνο στο παχύ έντερο. Είχα έντονα και σοβαρά συμπτώματα που τα αγνοούσα για καιρό. Τις εναλλαγές στην τουαλέτα, έντονη απώλεια βάρους, είχε κοπεί η περίοδός μου. Το ένιωθα ότι κάτι δεν πάει καλά και πήγα σε γαστρεντερολόγο μετά από ένα χρόνο, επειδή σκέφτηκα ότι είχα εντερικό πρόβλημα. Έκανα εξετάσεις και είδαμε ότι από κάπου χάνω αίμα. Κάναμε κολονοσκόπηση και το βρήκαν εκεί. Το σώμα μας δίνει σημάδια και δεν πρέπει να τα αγνοούμε. Εμένα πέρασε ένας χρόνος για να αποφασίσω να πάω στον γιατρό», σημείωσε.

«Έκανα χειρουργείο, αφαίρεση του όγκου. Η Έλενα ήθελε να ήταν δίπλα μου εκείνη την ημέρα. Το χειρουργείο έγινε στις 4 Απριλίου και είχα διαγνωστεί περίπου μία εβδομάδα πριν από το χειρουργείο. Ήμουν πολύ τυχερή, είχα μία πολύ καλή ομάδα γιατρών που έπραξε πάρα πολύ γρήγορα στην περίπτωσή μου γιατί δεν το περίμεναν κιόλας για την ηλικία μου» εξήγησε η Εβελίνα.

Για εκείνη, όπως λέει, η ψυχολογία είναι το παν. «Μου είπαν οι γιατροί ότι όλα θα πάνε καλά και τους πίστεψα. Δεν το περίμενε κανείς ότι θα είναι καρκίνος, αλλά ήμουν τυχερή γιατί ήμουν δεύτερο στάδιο και δεν πρόλαβε να κάνει μετάσταση. Ο όγκος ήταν σε σημείο που μπορούσε να αφαιρεθεί. Μετά συνέχισα μία χημειοθεραπεία για 8 μήνες».

Η ανάρτηση του μοντέλου

Όπως λέει, ο λόγος που έκανε την ανάρτηση στα social media για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε είναι για να επικοινωνήσει με τον κόσμο ότι πάντα συμβαίνουν δυσάρεστα πράγματα, αλλά περνάνε. «Ήθελα να δώσω αυτή την αισιοδοξία ότι θα περάσει» είπε.

Δες τις φωτογραφίες από το πάρτι - υπερπαραγωγή που διοργάνωσε:

 

Σκίτσκο Για Καρκίνο: «Είχα Έντονα Συμπτώματα Που Αγνοούσα»

Σκίτσκο Για Καρκίνο: «Είχα Έντονα Συμπτώματα Που Αγνοούσα»

Σκίτσκο Για Καρκίνο: «Είχα Έντονα Συμπτώματα Που Αγνοούσα»

Σκίτσκο Για Καρκίνο: «Είχα Έντονα Συμπτώματα Που Αγνοούσα»

ΕΒΕΛΙΝΑ ΣΚΙΤΣΚΟ
