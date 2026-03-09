Πάτρα: Βρήκαν την 26χρονη κόρη τους νεκρή σε χωράφι

Την υπόθεση θανάτου μιας 26χρονης στο Ρίο της Πάτρας εξετάζουν οι Αρχές. Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε χωράφι από τους γονείς της, οι οποίοι εργάζονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σπίτι της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς τη βρήκαν το μεσημέρι κρεμασμένη σε δέντρο. Η 26χρονη φέρεται να ήταν μητέρα ενός παιδιού. Στο σημείο έσπευσε μονάδα του ΕΚΑΒ και επιχείρησε να την επαναφέρει χωρίς αποτέλεσμα.

