Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία

Όλα όσα είπε η Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο για τη φημολογούμενη τηλεοπτική της επιστροφή

Ταξίδι στο εξωτερικό έκανε η Ελένη Μενεγάκη και ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στo Instagram.

Αυτή τη φορά η παρουσιάστρια ταξίδεψε στην Ιρλανδία. Στα σχετικά στιγμιότυπα η Ελένη Μενεγάκη απαθανατίζεται ευδιάθετη σε με φόντο αξιοθέατα και άλλα μέρη που επισκέφτηκε, ενώ ποζάρει και μεταμορφωμένη σε Leprechaun, το μικρόσωμο ξωτικό της ιρλανδικής λαϊκής παράδοσης. «Ιρλανδική απόδραση», ήταν το σχόλιο που συνόδευε τις εικόνες από το ταξίδι της.

Σήμερα το πρωί της Δευτέρας ανέβασε νέες εικόνες από το ταξίδι της και στη λεζάντα έγραψε: «Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι στην Ιρλανδία».

Την ίδια ώρα οι φήμες έχουν φουντώσει για επικείμενη επιστροφή της παρουσιάστριας στην τηλεόραση.

Ο δημοσιογράφος Χρήστος Κούτρας που βλέπουμε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, Καλύτερα Δε Γίνεται, δήλωσε στην εκπομπή του Star, Breakfast@star, ότι θα ήθελε να κάνει συνέντευξη στην Ελένη Μενεγάκη.

«Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα επιστρέψει στον ΑΝΤ1. Μακάρι να γίνει αυτό... Θα κάνει κάτι βραδινό, πιθανότατα, εβδομαδιαίο, σίγουρα όχι καθημερινό. Θα είναι κάτι ωραίο. Θέλουμε να βλέπουμε Ελένη Μενεγάκη», σχολίασε.