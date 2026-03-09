Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία

Η παρουσιάστρια έκανε μία απόδραση στο εξωτερικό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 14:09 Τουρκία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν
09.03.26 , 13:34 SUZUKI VITARA & S-CROSS Special Edition: Πόσο κοστίζουν
09.03.26 , 13:13 Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
09.03.26 , 13:13 Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
09.03.26 , 12:56 Το θρυλικό Grease The Musical έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
09.03.26 , 12:42 Χάρης Ρώμας in love: «Θέλω την απόλυτη αγάπη και αφοσίωση!»
09.03.26 , 12:37 Ηλίας: Τα νούμερα τηλεθέασης του «Σόι σου» είναι πολλαπλάσια της 1ης σεζόν
09.03.26 , 12:22 Συνταγή για μοσχαράκι με σάλτσα μήλου και τηγανητές πατάτες
09.03.26 , 12:03 Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία
09.03.26 , 11:59 Οι 10 + 1 πιο ασφαλείς χώρες σε περίπτωση πολέμου
09.03.26 , 11:49 Κρήτη: Άνδρας κρεμάστηκε από δέντρο - Άφησε σημείωμα και βίντεο
09.03.26 , 11:47 Αρβανίτης: «Η ΕΡΤ πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στα νούμερα και την ποιότητα»
09.03.26 , 11:38 Η Σκορδά δεν κρύβεται πια και μιλάει για τον γάμο της με τον Αθανασιάδη!
09.03.26 , 11:33 «Αυτό ήταν μία πληγή για την Αλίκη Βουγιουκλάκη»
09.03.26 , 11:30 Ο Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ τίμησε την ημέρα Γυναίκας
Αντιγόνη Κουλουκάκου: Στο πάρτι του γιου της με τον πρώην σύζυγό της
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Χώρισαν Νικολέττα Ράλλη – Μιχάλης Ανδρούτσος μετά από 7 χρόνια
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Όλα όσα είπε η Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο για τη φημολογούμενη τηλεοπτική της επιστροφή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στην Ιρλανδία και δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram.
  • Στιγμιότυπα περιλαμβάνουν την ίδια με φόντο αξιοθέατα και ως Leprechaun.
  • Σχολίασε το ταξίδι της με τη φράση 'Ιρλανδική απόδραση'.
  • Φήμες για επιστροφή της στην τηλεόραση, πιθανόν στον ΑΝΤ1.
  • Ο δημοσιογράφος Χρήστος Κούτρας ανέφερε ότι θα ήθελε να κάνει συνέντευξη μαζί της.

Ταξίδι στο εξωτερικό έκανε η Ελένη Μενεγάκη και ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στo Instagram.

Αυτή τη φορά η παρουσιάστρια ταξίδεψε στην Ιρλανδία. Στα σχετικά στιγμιότυπα η Ελένη Μενεγάκη απαθανατίζεται ευδιάθετη σε με φόντο αξιοθέατα και άλλα μέρη που επισκέφτηκε, ενώ ποζάρει και μεταμορφωμένη σε Leprechaun, το μικρόσωμο ξωτικό της ιρλανδικής λαϊκής παράδοσης. «Ιρλανδική απόδραση», ήταν το σχόλιο που συνόδευε τις εικόνες από το ταξίδι της.

Σήμερα το πρωί της Δευτέρας ανέβασε νέες εικόνες από το ταξίδι της και στη λεζάντα έγραψε: «Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι στην Ιρλανδία».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @elenimenegaki

Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία

Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία

Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία

Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία

Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία

Την ίδια ώρα οι φήμες έχουν φουντώσει για επικείμενη επιστροφή της παρουσιάστριας στην τηλεόραση.

Ο δημοσιογράφος Χρήστος Κούτρας που βλέπουμε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, Καλύτερα Δε Γίνεται, δήλωσε στην εκπομπή του Star, Breakfast@star, ότι θα ήθελε να κάνει συνέντευξη στην Ελένη Μενεγάκη.

«Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα επιστρέψει στον ΑΝΤ1. Μακάρι να γίνει αυτό... Θα κάνει κάτι βραδινό, πιθανότατα, εβδομαδιαίο, σίγουρα όχι καθημερινό. Θα είναι κάτι ωραίο. Θέλουμε να βλέπουμε Ελένη Μενεγάκη», σχολίασε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top