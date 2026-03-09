Ο Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ τίμησε την ημέρα Γυναίκας

Οι αγώνες της 18ης αγωνιστικής διεξήχθησαν το Σάββατο 07/3/2026 για το επίσημο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου, που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης αφιερώθηκαν στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η οποία γιορτάζεται στις 8 Μαρτίου. Η συγκεκριμένη ημέρα καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη στη μνήμη των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην απεργία των μοδιστρών της Νέας Υόρκης το 1908. Αποτελεί το σύμβολο της νίκης των γυναικών στον αγώνα για τα δικαιώματά τους, τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και την ισότητα των φύλων.

Στο γήπεδο της Αργυρούπολης έγινε ο μεγάλος αγώνας της ημέρας. Οι Ηθοποιοί του Σ.Ε.Η επικράτησαν με σκορ 3-1 της GREEN PIXEL, ενώ η ΥΕΘΑ «πέρασε» το εμπόδιο της SPORTIME με σκορ 6-0 στο Νέο Ηράκλειο. Η πρωτοπόρος ομάδας της KINGBET πήρε τους τρεις βαθμούς της νίκης κόντρα στο WSL GR (3-0) και στο εντυπωσιακό ματς σε διακύμανση με «αγγλικό» σκορ η ΣΧΕΔΙΑ νίκησε με 8-4 την ομάδα του περιοδικού ΙΠΠΑΣΙΑ.

Η σεζόν του Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Τύπου είναι αφιερωμένη από τον Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ στα "100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο, που όλοι αγαπήσαμε".

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18ης αγωνιστικής

Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σ.Ε.Η.-- GREEN PIXEL 3--1

ΣΧΕΔΙΑ -- ΙΠΠΑΣΙΑ 8--4

WSL GR -- KINGBET 0--3

ΥΕΘΑ -- SPORTIME 6--0

Το επίσημο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025- 2026 πραγματοποιείται με την υποστήριξη των επιχειρήσεων: «A4B», «VKC SA», «Διεθνής Αθλητική - ADMIRAL», «COCA COLA 3E HELLAS», Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος".

H διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), ‘Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθήνας (ΕΣΗΕΑ), Ενωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου & Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ), Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας & Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ), Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας & Ευβοίας (ΕΣΗΕΣΘΣτΕ), Ενωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) , ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΠΗΕΑ), ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΕΔΟΕΑΠ) & του Υπουργείου Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας & Ενημέρωσης.