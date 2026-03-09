Τουρκία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν

Εξουδετερώθηκε από το ΝΑΤΟ - Η ανακοίνωση της Άγκυρας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 14:09 Τουρκία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν
09.03.26 , 13:34 SUZUKI VITARA & S-CROSS Special Edition: Πόσο κοστίζουν
09.03.26 , 13:13 Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
09.03.26 , 13:13 Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
09.03.26 , 12:56 Το θρυλικό Grease The Musical έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
09.03.26 , 12:42 Χάρης Ρώμας in love: «Θέλω την απόλυτη αγάπη και αφοσίωση!»
09.03.26 , 12:37 Ηλίας: Τα νούμερα τηλεθέασης του «Σόι σου» είναι πολλαπλάσια της 1ης σεζόν
09.03.26 , 12:22 Συνταγή για μοσχαράκι με σάλτσα μήλου και τηγανητές πατάτες
09.03.26 , 12:03 Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία
09.03.26 , 11:59 Οι 10 + 1 πιο ασφαλείς χώρες σε περίπτωση πολέμου
09.03.26 , 11:49 Κρήτη: Άνδρας κρεμάστηκε από δέντρο - Άφησε σημείωμα και βίντεο
09.03.26 , 11:47 Αρβανίτης: «Η ΕΡΤ πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στα νούμερα και την ποιότητα»
09.03.26 , 11:38 Η Σκορδά δεν κρύβεται πια και μιλάει για τον γάμο της με τον Αθανασιάδη!
09.03.26 , 11:33 «Αυτό ήταν μία πληγή για την Αλίκη Βουγιουκλάκη»
09.03.26 , 11:30 Ο Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ τίμησε την ημέρα Γυναίκας
Αντιγόνη Κουλουκάκου: Στο πάρτι του γιου της με τον πρώην σύζυγό της
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Χώρισαν Νικολέττα Ράλλη – Μιχάλης Ανδρούτσος μετά από 7 χρόνια
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πρώτη Δημοσίευση: 09.03.26, 13:11
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τουρκία αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, χωρίς θύματα ή τραυματισμούς.
  • Η πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ είχε ως αποτέλεσμα έναν νεκρό και τρεις σοβαρά τραυματίες.
  • Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τη ΝΑ Τουρκία και απομακρύνουν μη απαραίτητο προσωπικό από το προξενείο στα Άδανα.
  • Ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, με τουλάχιστον 400 θύματα από την αρχή της σύγκρουσης.
  • Η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν παραμένει τεταμένη, χωρίς αναφορές για πλήγματα στην εγκατάσταση.

Ήχησαν και πάλι οι σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ και πολλαπλές εκρήξεις αντηχούσαν σε όλη τη χώρα. Ένα άνθρωπος ανακοινώθηκε ότι έχασε τη ζωή του και τρεις ακόμα τραυματίστηκαν σοβαρά από την πυραυλική επίθεση του Ιράν. Την ίδια ώρα η Τουρκία αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν. 

Ιράν: Πύραυλοι στο Ισραήλ μετά την εκλογή του υιού Χαμενεΐ

 

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, «ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο».

Μερικά θραύσματα πυρομαχικών έπεσαν σε άδεια χωράφια στο Γκαζιαντέπ. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό.

«Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στις σχέσεις καλής γειτονίας και στην περιφερειακή σταθερότητα. Ωστόσο, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό εναντίον οποιασδήποτε απειλής που στρέφεται κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της χώρας μας. Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι η τήρηση των προειδοποιήσεων της Τουρκίας σε αυτό το θέμα είναι προς το συμφέρον όλων», αναφέρει η δήλωση.

Παράλληλα οι ΗΠΑ εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία με την οποία καλούν τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν τη ΝΑ Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες απομακρύνεται το μη απαραίτητο προσωπικό από το αμερικανικό προξενείο στα Άδανα.

Μέση Ανατολή: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από ιρανικό πύραυλο στο Ισραήλ

Σύμφωνα με τους Times of Israel τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα πυραύλου και ο ένας από αυτούς υπέκυψε στα τραύματά του. 

 

 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο συναγερμός που σήμανε στο Ισραήλ αφορούσε τις περιοχές Μπερσεβά, Ασκελόν και Ζντερότ. Σειρήνες ήχησαν και στο βόρειο Ισραήλ εν μέσω επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν. Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν στη Χάιφα από τον Λίβανο. 

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι επρόκειτο για μια συντονισμένη προσπάθεια του Ιράν και της Χεζμπολάχ. 

 

 

Μέση Ανατολή: Νέα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν

Ισχυρές συγκρούσεις συγκλόνισαν επίσης την Τεχεράνη. Εκρήξεις ακούγονταν σε πολλές συνοικίες της ιρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, ενώ προς το παρόν δεν ήταν δυνατό να διευκρινιστεί ο στόχος των πληγμάτων.

Και έβδομος Αμερικανός στρατιώτης νεκρός στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Στο μεταξύ η ρωσική κρατική υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας Rosatom ανακοίνωσε επικαλούμενη τον επικεφαλής της Αλεξέι Λιχατσόφ, ότι η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν παραμένει τεταμένη, αλλά όπως σημείωσε δεν έχουν αναφερθεί πλήγματα στην εγκατάσταση ούτε στην περιοχή του εργοταξίου.

Ο Λιχατσόφ πρόσθεσε ότι η κατασκευή επιπρόσθετων μονάδων στο Μπουσέρ έχει ανασταλεί, αν και πάνω από 600 μέλη του προσωπικού παραμένουν εκεί για τη διατήρηση του εξοπλισμού και την ολοκλήρωση εργασιών που δεν μπορούσαν να σταματήσουν.

Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί από βλήμα που έπεσε σε κατοικημένη περιοχή

Μέση Ανατολή: Πλήγματα και στα νότια προάστια της Βηρυτού

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε επίσης νέα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, έχοντας ήδη προειδοποιήσει ότι θα πλήξει χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο συνδέεται με την οργάνωση.

 

 

Το Ισραήλ σφυροκοπά ασταμάτητα τον Λίβανο από τότε που η φιλοϊρανική οργάνωση έσυρε τη χώρα στον περιφερειακό πόλεμο με το Ιράν στις 2 Μαρτίου. Σχεδόν 400 άνθρωποι έχουν χάσει έκτοτε τη ζωή τους.

Στήλες καπνού υψώνονταν από τα νότια προάστια, που έχουν εγκαταλειφθεί από μεγάλο μέρος των κατοίκων τους, σύμφωνα με οπτικό υλικό του AFPTV.

 

 

Τουλάχιστον τρία πλήγματα στοχοθέτησαν τα νότια προάστια, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Ani και το AFPTV.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «τώρα πλήττει τις υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή Νταχιέχ».

Πύραυλοι του Ιράν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας - Σειρήνες στο Αμμάν

Αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είχε προειδοποιήσει για πλήγματα σε υποκαταστήματα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Al-Qard Al-Hassan, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ και επανέλαβε την ειδοποίησή του για εκκένωση των νοτίων προαστίων.

Η εταιρία αυτή, που εδώ και καιρό έχει στοχοποιηθεί από αμερικανικές κυρώσεις, χαίρει ιδιαίτερης δημοφιλίας κυρίως στη σιιτική κοινότητα για τα άτοκα δάνειά της και τις μικροπιστώσεις της και διαθέτει περίπου 30 καταστήματα στη Βηρυτό και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Πώς το Ισραήλ εξόντωσε με πυραύλους από το διάστημα στον Χαμενεΐ

Στη Βηρυτό, σύμφωνα με μαρτυρίες ο δρόμος που οδηγεί σε ένα από αυτά έχει κλείσει από τον λιβανικό στρατό.

Στη Σιδώνα, βασική πόλη στον νότιο Λίβανο, οχήματα της Πολιτικής Προστασίας και ασθενοφόρα βρίσκονταν κοντά σε κατάστημα της εταιρίας, σε κεντρικό δρόμο της πόλης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΗΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top