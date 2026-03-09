Τουρκία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν

Ήχησαν και πάλι οι σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ και πολλαπλές εκρήξεις αντηχούσαν σε όλη τη χώρα. Ένα άνθρωπος ανακοινώθηκε ότι έχασε τη ζωή του και τρεις ακόμα τραυματίστηκαν σοβαρά από την πυραυλική επίθεση του Ιράν. Την ίδια ώρα η Τουρκία αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν.

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, «ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο».

Μερικά θραύσματα πυρομαχικών έπεσαν σε άδεια χωράφια στο Γκαζιαντέπ. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό.

«Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στις σχέσεις καλής γειτονίας και στην περιφερειακή σταθερότητα. Ωστόσο, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό εναντίον οποιασδήποτε απειλής που στρέφεται κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της χώρας μας. Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι η τήρηση των προειδοποιήσεων της Τουρκίας σε αυτό το θέμα είναι προς το συμφέρον όλων», αναφέρει η δήλωση.

Παράλληλα οι ΗΠΑ εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία με την οποία καλούν τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν τη ΝΑ Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες απομακρύνεται το μη απαραίτητο προσωπικό από το αμερικανικό προξενείο στα Άδανα.

Μέση Ανατολή: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από ιρανικό πύραυλο στο Ισραήλ

Σύμφωνα με τους Times of Israel τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα πυραύλου και ο ένας από αυτούς υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο συναγερμός που σήμανε στο Ισραήλ αφορούσε τις περιοχές Μπερσεβά, Ασκελόν και Ζντερότ. Σειρήνες ήχησαν και στο βόρειο Ισραήλ εν μέσω επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν. Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν στη Χάιφα από τον Λίβανο.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι επρόκειτο για μια συντονισμένη προσπάθεια του Ιράν και της Χεζμπολάχ.

Μέση Ανατολή: Νέα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν

Ισχυρές συγκρούσεις συγκλόνισαν επίσης την Τεχεράνη. Εκρήξεις ακούγονταν σε πολλές συνοικίες της ιρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, ενώ προς το παρόν δεν ήταν δυνατό να διευκρινιστεί ο στόχος των πληγμάτων.

Στο μεταξύ η ρωσική κρατική υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας Rosatom ανακοίνωσε επικαλούμενη τον επικεφαλής της Αλεξέι Λιχατσόφ, ότι η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν παραμένει τεταμένη, αλλά όπως σημείωσε δεν έχουν αναφερθεί πλήγματα στην εγκατάσταση ούτε στην περιοχή του εργοταξίου.

Ο Λιχατσόφ πρόσθεσε ότι η κατασκευή επιπρόσθετων μονάδων στο Μπουσέρ έχει ανασταλεί, αν και πάνω από 600 μέλη του προσωπικού παραμένουν εκεί για τη διατήρηση του εξοπλισμού και την ολοκλήρωση εργασιών που δεν μπορούσαν να σταματήσουν.

Μέση Ανατολή: Πλήγματα και στα νότια προάστια της Βηρυτού

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε επίσης νέα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, έχοντας ήδη προειδοποιήσει ότι θα πλήξει χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο συνδέεται με την οργάνωση.

​Israeli jets have bombed the tower housing the Al-Qard Al-Hasan Foundation in Beirut's southern suburbs. The strike on the Hezbollah-linked financial site follows urgent IDF evacuation orders as Israel targets the group's economic infrastructure. pic.twitter.com/kOpw7lWrnL — Iran Military News (@IranMilitaryUp) March 9, 2026

Το Ισραήλ σφυροκοπά ασταμάτητα τον Λίβανο από τότε που η φιλοϊρανική οργάνωση έσυρε τη χώρα στον περιφερειακό πόλεμο με το Ιράν στις 2 Μαρτίου. Σχεδόν 400 άνθρωποι έχουν χάσει έκτοτε τη ζωή τους.

Στήλες καπνού υψώνονταν από τα νότια προάστια, που έχουν εγκαταλειφθεί από μεγάλο μέρος των κατοίκων τους, σύμφωνα με οπτικό υλικό του AFPTV.

Τουλάχιστον τρία πλήγματα στοχοθέτησαν τα νότια προάστια, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Ani και το AFPTV.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «τώρα πλήττει τις υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή Νταχιέχ».

Αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είχε προειδοποιήσει για πλήγματα σε υποκαταστήματα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Al-Qard Al-Hassan, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ και επανέλαβε την ειδοποίησή του για εκκένωση των νοτίων προαστίων.

Η εταιρία αυτή, που εδώ και καιρό έχει στοχοποιηθεί από αμερικανικές κυρώσεις, χαίρει ιδιαίτερης δημοφιλίας κυρίως στη σιιτική κοινότητα για τα άτοκα δάνειά της και τις μικροπιστώσεις της και διαθέτει περίπου 30 καταστήματα στη Βηρυτό και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στη Βηρυτό, σύμφωνα με μαρτυρίες ο δρόμος που οδηγεί σε ένα από αυτά έχει κλείσει από τον λιβανικό στρατό.

Στη Σιδώνα, βασική πόλη στον νότιο Λίβανο, οχήματα της Πολιτικής Προστασίας και ασθενοφόρα βρίσκονταν κοντά σε κατάστημα της εταιρίας, σε κεντρικό δρόμο της πόλης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.