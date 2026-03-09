Αλεξάνδρου: To βίντεο με την Ελληνίδου ανέβηκε κατά λάθος- «Έπαθα σοκ»

Aλεξάνδρου: Όσα είπε για το ταξίδι στην Ταϊλάνδη και το βίντεο στα social media με τη Ρία Ελληνίδου/ βίντεο Το Πρωινό

Στο πρώτο κοινό βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου από το ταξίδι τους στην Ταϊλάνδη που δημοσίευσε στα social media αναφέρθηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, απαντώντας στις αλλεπάλληλες ερωτήσεις της ομάδας του «Πρωινού».

Αφού αρχικά, μίλησε για τα μέρη που επισκέφθηκαν, τις παραλίες, τη βλάστηση και τα άγρια ζώα, αποκάλυψε ότι το βίντεο με την τραγουδίστρια ανέβηκε κατά λάθος! «Έπαθα σοκ, να σας πει ο Τάσος (σ.σ. Τεργιάκης) που μίλησα στο τηλέφωνο», είπε χαρακτηριστικά.

«Έλα θα το πω τώρα. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει “ρε συ τι δείξατε στην εκπομπή;”. Του λέω “πλάκα μου κάνεις; εσύ το ανέβασες!”. “Εγώ, μου λέει, αποκλείεται!”. Ψάχνει το κινητό, ψάχνει τα social. Μπαίνω εγώ, του στέλνω το βιντεάκι γιατί είχε και λόγια. Του λέω, “ρε εσύ Δημήτρη μου, εσύ το ανέβασες”. Λέει, “ναι, τελικά μάλλον εγώ κατά λάθος πρέπει να το ανέβασα”», περιέγραψε ο Τάσος Τεργιάκης.

«Εγώ δεν ξέρω από TikTok κι από αυτά. Το τραβήξαμε, μπήκε στην τσέπη μου και ανέβηκε πάνω. Είναι στιγμιαίο, γι' αυτό δεν το έβρισκα. Εγώ φοβήθηκα, παιδιά, ότι κάποιος μου παραβίασε το κινητό», εξήγησε ο Αλεξάνδρου.

Στη συνέχεια, είπε, γελώντας, ότι βρήκε τυχαία στην Ταϊλάνδη τη Ρία Ελληνίδου που έκανε επίσης διακοπές. «Της λέω “πάμε μια βόλτα;” Και μου λέει “πάμε”».

Μετά από ερώτηση της Δέσποινας Καμπούρη, για τον λόγο που κρατά αυτή τη στάση για τη σχέση του, παρά το γεγονός ότι το γνωρίζει πλέον ο κόσμος, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου εξομολογήθηκε πως: «Έχει αλλάξει όλη μου η κοσμοθεωρία και η στάση μου γενικότερα σε αυτό το κομμάτι. Δε θέλω να το υπερμεγεθύνω ο,τιδήποτε κι αν συμβαίνει στη ζωή μου, γιατί δε μου πήγε και πάρα πολύ καλά έτσι όπως το βλέπω εγώ. Οπότε… για ποιον λόγο να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία;».

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως πήγε στην πρεμιέρα του Πέτρου Ιακωβίδη στη Θεσσαλονίκη (εμφανίζονται μαζί με τη Ρία Ελληνίδου).

Οι φήμες ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι κυκλοφορούν εδώ και αρκετό καιρό. Ο επιχειρηματίας δεν το αρνείται πια, αλλά ξεκάθαρα αποφεύγει να μιλήσει ανοιχτά για τη σύντροφό του και τη σχέση τους.