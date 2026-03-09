Καινούργιου: Οι λεπτομέρειες από το baby shower για την κόρη της

Το κόσμημα της παρουσιάστριας με το όνομα του μωρού & οι εκπλήξεις

Celebrities & Gossip Νεα
Τα instastories της Κατερίνας Καινούργιου από το baby shower για την κόρη της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου διοργάνωσε baby shower για την κόρη της στις 8 Μαρτίου, ανήμερα της Γιορτής της Γυναίκας.
  • Το σκηνικό ήταν παραμυθένιο με ροζ διακοσμήσεις και δραστηριότητες για τις καλεσμένες.
  • Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι το μωρό θα ονομαστεί Ξένια, προς τιμήν της πεθεράς της.
  • Θα δώσει και δεύτερο όνομα, Αλεξάνδρα, στη μνήμη της φίλης της που πέθανε πέρυσι.
  • Η πιθανή ημερομηνία τοκετού είναι στις 17 Απριλίου.

Χθες Κυριακή 8 Μαρτίου και ανήμερα της Γιορτής της Γυναίκας πραγματοποίησε το baby shower για το μωρό που περιμένει, η Κατερίνα Καινούργιου

«Ημέρα γυναίκας …κ για μένα μια υπέροχη μέρα που δεν θα ξεχάσω ποτέ …γεμάτη αγάπη κ ευλογία. Περιμένοντας το μικρό μας θαύμα με τις πιο υπέροχες φίλες δίπλα μου… Σας ευχαριστώ για αυτή τη μαγική μέρα. 

Ευχαριστώ για το υπέροχο baby shower…(ήταν πιο όμορφο απ ότι το χα ονειρευτεί)

(Ευχαριστώ φίλες μου Αγγελικη κ Μαίρη για το τόσο ονειρεμένο στήσιμο που κάνατε με τόση αγάπη)

Χρόνια πολλά φίλες μου …Εύχομαι σε κάθε μια από εσάς αγάπη, δύναμη και όλα τα όνειρα σας να γίνουν πραγματικότητα… », έγραψε  η Κατερίνα Καινούργιου, στη λεζάντα της ανάρτησής της στο instagram, δημοσιεύοντας ένα carousel φωτογραφιών και βίντεο. 

To baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

To baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

Το σκηνικό μαγικό και παραμυθένιο, με θέα τη θάλασσα. Οι φίλες της ήταν εκεί και απόλαυσαν μαζί με την παρουσιάστρια τη μέρα, λίγο καιρό πριν τον ερχομό της μπέμπας της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

To baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

To baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

Το χρώμα που κυριαρχούσε φυσικά ήταν το ροζ. Ροζ ανθοσυνθέσεις, ροζ μπαλόνια, ροζ ορτανσίες, ροζ τούρτα, αλμυρές λιχουδιές, photobooth και δωράκια για τις καλεσμένες ήταν μόνο μερικές από τις εκπλήξεις. 

To baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

To baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

Mία από τις τούρτες για το baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

Mία από τις τούρτες για το baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

Tο baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

Tο baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

Oι καλεσμένες φίλες της παρουσιάστριας κλήθηκαν να ζωγραφίσουν, αλλά και να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια, σχετικά με το ποιος από τους δύο, η μαμά ή ο μπαμπάς της μπέμπας, πιστεύουν ότι θα αναλάβει ορισμένα από τα «καθήκοντα» για τη φροντίδα του μωρού. 

Tο baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

Tο baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

Ακολούθησαν φωτογραφίες σε photobooth για να αποτυπωθούν οι μοναδικές στιγμές, αλλά είδαμε κι ένα πρωτοποριακό σύστημα. Έναν προζέκτορα που κάνει το σκίτσο του πορτρέτου μιας φωτογραφίας επί τόπου. 

Tο baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

Tο baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

Το baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

Το baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

Baby Shower: Το look της Καινούργιου & το κόσμημα με το όνομα που θα δώσει στην κόρη της

Eντυπωσιακή ήταν η εγκυμονούσα παρουσιάστρια μέσα στο hot pink σύνολό της του brand Ζeus & Dione. Φορούσε παντελόνα και μακριά πουκαμίσα, από την οποία είχε αφήσει ανοιχτά τα κουμπιά στο ύψος της φουσκωμένης της κοιλίτσας. 

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος στο baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος στο baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

Το baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

Το baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

Η παρουσιάστρια έχει αποκαλύψει ότι το μωρό της θα πάρει το όνομα της πεθεράς της. Θα την ονομάσουν Ξένια.  Η mommy to be φορούσε  μάλιστα στον καρπό της μια χρυσή χειροπέδα με το όνομα της κόρης της.

Η χειροπέδα με το όνομα που θα πάρει η κόρη της Κατερίνας Καινούργιου/ Ιnstagram

Η χειροπέδα με το όνομα που θα πάρει η κόρη της Κατερίνας Καινούργιου/ Ιnstagram

Το baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

Το baby shower της Κατερίνας Καινούργιου/ instagram

Η Κατερίνα Καινούργιου αναμένεται να γεννήσει μέχρι τα μέσα Απριλίου. 17 Απριλίου είναι η πιθανή ημερομηνία τοκετού όπως έχει αποκαλύψει η ίδια στην εκπομπή της. 

Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει

«Επειδή το μωράκι είναι λίγο μεγάλο προς το παρόν, μακάρι να το προλάβουμε το 17», είχε πει χαρακτηριστικά η KatKen, στις αρχές Φεβρουαρίου. 

Τον περασμένο Δεκέμβριο, πάντως, η Κατερίναι Καινούργιου είχε εξομολογηθεί πως θα δώσει δύο ονόματα στο κοριτσάκι της. Το δεύτερο όνομα θα είναι Αλεξάνδρα, προς τιμήν της κολλητής της, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή, το περασμένο καλοκαίρι. Τη μέρα που η παρουσιάστρια έμαθε όταν ήταν έγκυος, βρισκόταν στην Πάρο. Όταν κάλεσε τη φίλη της που νοσηλευόταν για να της το πει, είχε επιδεινωθεί η κατάστασή της. 

Καινούργιου: Η συγκινητική εξομολόγηση & τα ονόματα που θα πάρει η κόρη της

«Είπα στον εαυτό μου και στη μητέρα της και τις αδερφές της ότι εγώ το παιδί μου θα το πω Αλεξάνδρα. Οπότε το παιδί μου, με το καλό, θα το πω “Πολυξένη - Αλεξάνδρα”, γιατί νιώθω ότι εκείνη τη στιγμή μου το έφερε… Δεν μπόρεσα να το μοιραστώ. Είπα στην αδελφή της “πήγαινε στη ΜΕΘ αν μπορείς και πες της το στο αυτί, θα το καταλάβει”», είχε αποκαλύψει η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα. 

 

