Ford Kuga και Puma: Τι ξεχωριστό έχουν οι νέες εκδόσεις BlueCruise

Οδηγήστε χωρίς... χέρια - Πότε έρχονται οι νέες εκδόσεις στην Ελλάδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 10:08 Θάνος Κιούσης: Το 5Χ5, το YFSF και ο Σάκης Ρουβάς
09.03.26 , 09:58 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ταξίδι στο εξωτερικό για δύο!
09.03.26 , 09:55 Τουρκία: Έστειλε στα Κατεχόμενα έξι F-16 και αντιαεροπορικά συστήματα
09.03.26 , 09:48 Έκρηξη σε συναγωγή στο Βέλγιο
09.03.26 , 09:41 Καινούργιου: Οι λεπτομέρειες από το baby shower για την κόρη της
09.03.26 , 09:40 Χρήστος Χολίδης: «Όταν είδα τον γιο μου ήταν μαγικά»
09.03.26 , 09:38 Ταύρος: Νεκρός ο άνδρας που βρέθηκε σε διαμέρισμα μετά από φωτιά
09.03.26 , 09:31 Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Τουρκία
09.03.26 , 09:28 Ιβάν Σβιτάιλο: Ο ρόλος στο Να με λες μαμά και οι απώλειες!
09.03.26 , 09:15 Ford Kuga και Puma: Τι ξεχωριστό έχουν οι νέες εκδόσεις BlueCruise
09.03.26 , 09:09 Ιράν: Πύραυλοι στο Ισραήλ μετά την εκλογή του υιού Χαμενεΐ
09.03.26 , 09:03 Σπύρος Παπαδόπουλος: Οι δύο γάμοι, η ζωή στο μοναστήρι και ο καρκίνος
09.03.26 , 08:58 Θεσσαλονίκη: Ερωτήματα μετά τον θάνατο καθηγήτριας -Καταγγελία για bullying
09.03.26 , 08:56 Ελένη Φουρέιρα: Ανέβηκε στην καρέκλα για να σβήσει την εξαώροφη τούρτα της!
09.03.26 , 08:43 Rihanna: Συνελήφθη γυναίκα που πυροβόλησε το σπίτι της στο Μπέβερλι Χιλς
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
Θεσσαλονίκη: Ερωτήματα μετά τον θάνατο καθηγήτριας -Καταγγελία για bullying
Στα 15 έδωσε τον γιο της για υιοθεσία – 20 χρόνια μετά δούλευαν μαζί
Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!
Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου 2026 - Νωρίτερα θα μπουν τα χρήματα
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Ford Kuga και Puma: Τι ξεχωριστό έχουν οι νέες εκδόσεις BlueCruise
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι νέες προσθήκες στη γκάμα εξασφαλίζουν μια premium και τεχνολογικά προηγμένη εμπειρία οδήγησης σε δύο από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της Ford, χάρη στο πρόσθετο πλεονέκτημα που προσφέρει το προηγμένο σύστημα BlueCruise, το οποίο είναι διαθέσιμο χωρίς συνδρομή.Μετά την επιτυχημένη ευρωπαϊκή πρεμιέρα του BlueCruise στην Ford Mustang Mach-E (το πρώτο σύστημα του είδους του που έλαβε κανονιστική έγκριση στην Ευρώπη), η αμερικανική εταιρεία καθιστά πλέον το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού (ADAS)  για hands-free οδήγηση πιο προσιτό από ποτέ.

Ford Kuga και Puma: Τι ξεχωριστό έχουν οι νέες εκδόσεις BlueCruise

Χέρια ελεύθερα, απόλαυση στο ταξίδι

Οι εκδόσεις Kuga BlueCruise και Puma BlueCruise έχουν σχεδιαστεί με στόχο να μειώνουν το άγχος κατά την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο.Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν στον βασικό τους εξοπλισμό το Driver Assistance Pack, με την λειτουργικότητα του συστήματος BlueCruise να είναι διαθέσιμη χωρίς συνδρομή. Οι πελάτες μπορούν έτσι να απολαύσουν την οδήγηση των δύο μοντέλων «με ελεύθερα χέρια και μάτια στο δρόμο» σε εγκεκριμένες Μπλε Ζώνες (Blue Zones), οι οποίες καλύπτουν πάνω από 135.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων σε 16 ευρωπαϊκές αγορές. 

Ford Kuga και Puma: Τι ξεχωριστό έχουν οι νέες εκδόσεις BlueCruise
Οι νέες εκδόσεις BlueCruise ξεχωρίζουν χάρη σε μοναδικές σχεδιαστικές πινελιές τόσο στις εξωτερικές όσο και στις εσωτερικές επιφάνειες, αντικατοπτρίζοντας τις προηγμένες τεχνολογίες τους.Το αποκλειστικό χρώμα Vapor Blue συμπληρώνεται με μαύρη οροφή και μαύρα καλύμματα καθρεπτών, ενώ οι μοναδικές μαύρες ζάντες αλουμινίου είναι 18 ιντσών για το Puma και 19 ιντσών για το Kuga. Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν τα ανάγλυφα ένθετα στα καθίσματα, καθώς και λεπτομέρειες στο εκλεπτυσμένο χρώμα Nordic Blue.

Ford Kuga και Puma: Τι ξεχωριστό έχουν οι νέες εκδόσεις BlueCruise
Για την περαιτέρω βελτίωση της οδηγικής εμπειρίας, το Connected Navigation περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό των δύο μοντέλων χωρίς να απαιτείται συνδρομή. Στην πράξη το σύστημα αυτό αξιοποιεί δεδομένα που βασίζονται στο cloud έτσι ώστε να παρέχει ενημερώσεις κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας τους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση και να φτάνουν στον προορισμό τους ακόμα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ford Kuga και Puma: Τι ξεχωριστό έχουν οι νέες εκδόσεις BlueCruise
Το Puma BlueCruise διατίθεται με βενζινοκινητήρα EcoBoost και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ Το Kuga BlueCruise διατίθεται ως plug-in υβριδικό (PHEV) ή πλήρως υβριδικό (FHEV), με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.Οι εκδόσεις Puma και Kuga BlueCruise είναι ήδη διαθέσιμες για παραγγελία, ενώ τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στη χώρα μας στο τέλος Μάϊου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FORD
 |
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ BLUECRUISE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top