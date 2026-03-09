Κύπρος: Ήχησαν ξανά σειρήνες στο Ακρωτήρι - «Παραμείνετε στις θέσεις σας»

Το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι

Πηγή: Φωτογραφία AP (Petros Karadjias)
Ήχησαν σειρήνες συναγερμού στο Ακρωτήρι / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι Κύπρου με σειρήνες να ηχούν, πολίτες προειδοποιούνται να παραμείνουν εντός των οικιών τους.
  • Μήνυμα ασφαλείας ζητά απομάκρυνση από παράθυρα και κάλυψη πίσω από ανθεκτικά έπιπλα.
  • Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν φτάνουν στην Κύπρο για ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή.
  • Σκοπός της επίσκεψης είναι η αποκλιμάκωση της κρίσης και η εξασφάλιση ελεύθερης ναυσιπλοΐας.
  • Συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για συντονισμό ασφαλείας και επαναπατρισμού πολιτών.

Νέος συναγερμός στην Κύπρο, με τις σειρήνες να ηχούν ξανά στο Ακρωτήρι.

Τουρκία: Έστειλε στα Κατεχόμενα έξι F-16 και αντιαεροπορικά συστήματα

Οι πολίτες έλαβαν μήνυμα στα κινητά τους να προστατευτούν και να απομακρυνθούν από τα παράθυρα μέχρι νεοτέρας. 

Κύπριος υπουργός Άμυνας στο Star: «Δεν έχει απειληθεί άμεσα η Κύπρος»

«Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου: Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», ανέφερε το μήνυμα.

Οκτώ λεπτά αργότερα, ο συναγερμός έληξε.

Ακρωτήρι, Κύπρου

Η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου / Φωτογραφία AP (Petros Karadjias)

Στην Κύπρο Μητσοτάκης - Μακρόν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φτάσει σήμερα στην Κύπρο μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο.

Ο Έλληνα πρωθυπουργός και ο Γάλλος πρόεδρος θα συναντηθούν με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη.

Πηγές του Ελιζέ ανέφεραν ότι αντικείμενο της επίσκεψης είναι η ενίσχυση, από κοινού με τους ευρωπαίους εταίρους, της ασφαλείας στην περιοχή της Κύπρου και της ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή. Αυτή η επίσκεψη θα επιτρέψει επίσης στον Γάλλο πρόεδρο να υπογραμμίσει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, κυρίως με την ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ, ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ οι οποίοι ταυτόχρονα υπογραμμίζουν ότι με την επίσκεψη θα δοθεί η ευκαιρία του συντονισμού των προσπαθειών αναφορικά με την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές αλλά και αναφορικά με τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους.

ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΣΕΙΡΗΝΕΣ
 |
ΑΚΡΩΤΗΡΙ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
