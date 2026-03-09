Κύπρος: Ήχησαν ξανά σειρήνες στο Ακρωτήρι - «Παραμείνετε στις θέσεις σας»

Νέος συναγερμός στην Κύπρο, με τις σειρήνες να ηχούν ξανά στο Ακρωτήρι.

Οι πολίτες έλαβαν μήνυμα στα κινητά τους να προστατευτούν και να απομακρυνθούν από τα παράθυρα μέχρι νεοτέρας.

«Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου: Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», ανέφερε το μήνυμα.

Οκτώ λεπτά αργότερα, ο συναγερμός έληξε.

Η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου / Φωτογραφία AP (Petros Karadjias)

Στην Κύπρο Μητσοτάκης - Μακρόν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φτάσει σήμερα στην Κύπρο μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο.

Ο Έλληνα πρωθυπουργός και ο Γάλλος πρόεδρος θα συναντηθούν με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη.

Πηγές του Ελιζέ ανέφεραν ότι αντικείμενο της επίσκεψης είναι η ενίσχυση, από κοινού με τους ευρωπαίους εταίρους, της ασφαλείας στην περιοχή της Κύπρου και της ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή. Αυτή η επίσκεψη θα επιτρέψει επίσης στον Γάλλο πρόεδρο να υπογραμμίσει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, κυρίως με την ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ, ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ οι οποίοι ταυτόχρονα υπογραμμίζουν ότι με την επίσκεψη θα δοθεί η ευκαιρία του συντονισμού των προσπαθειών αναφορικά με την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές αλλά και αναφορικά με τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους.