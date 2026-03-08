Μάνος Πανταζής στο Traction: «Τα παιδιά είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής»

Λάμπει όταν μιλά για τις γυναίκες της ζωής του

Celebrities & Gossip Νεα
Ο Μάνος Πανταζής καλεσμένος στο TractioN!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάνος Πανταζής μίλησε για την καριέρα του στη μόδα και τη σημασία της οικογένειας στη ζωή του.
  • Η μεγαλύτερη χαρά του προέρχεται από τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του, Άννα και Εύα.
  • Αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τις παγίδες του χώρου της μόδας και της διασκέδασης.
  • Τόνισε τη σημασία των σωστών βάσεων από την οικογένεια για την αντιμετώπιση της δημοσιότητας.
  • Θυμήθηκε μια εντυπωσιακή επίδειξη μόδας στη Φλωρεντία για τον Gianfranco Ferré, εμπνευσμένη από τον αγώνα Paris–Dakar.

Σε μια αποκαλυπτική και ανθρώπινη συζήτηση στην εκπομπή Traction, ο Μάνος Πανταζής μίλησε για την πορεία του στον χώρο της μόδας, τις εμπειρίες που σημάδεψαν την καριέρα του στις διεθνείς πασαρέλες, αλλά και για το πώς κατάφερε να κρατήσει ισορροπία μέσα σε έναν χώρο γεμάτο λάμψη αλλά και παγίδες. Παράλληλα, δεν έκρυψε ότι σήμερα η μεγαλύτερη χαρά στη ζωή του βρίσκεται στην οικογένειά του.

Η οικογένεια πάνω απ’ όλα

Ο ίδιος αναφέρθηκε με συγκίνηση στις τρεις γυναίκες της ζωής του: τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του, την Άννα και την Εύα, ηλικίας 9 και 7 ετών. Όπως παραδέχτηκε, η οικογένειά του αποτελεί την πηγή της καθημερινής του δύναμης και ευτυχίας.

Mάνος Πανταζής: Η ηλικία, το ύψος, ο γάμος, οι κόρες του και το μόντελινγκ

«Δεν έπαψες να είσαι μέσα σε όμορφες γυναίκες», του είπε ο παρουσιαστής αστειευόμενος, για να απαντήσει ο Πανταζής με χαμόγελο:
«Γιατί μία είναι η σύζυγός μου και οι άλλες δύο είναι η Άννα και η Εύα, οι δύο κόρες μου».

 

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι ακόμη και η απλή αναφορά στα παιδιά του αρκεί για να του φτιάξει τη διάθεση. «Μόνο με το άκουσμα λάμπει το πρόσωπό μου, γιατί τα παιδιά –και γενικότερα η οικογένεια– είναι η χαρά της ζωής».

Οι παγίδες της δημοσιότητας

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manos Pantazis (@manospanta)

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Μάνος Πανταζής στάθηκε και στις δυσκολίες που κρύβει ο χώρος της μόδας και της διασκέδασης. Πρόκειται για έναν χώρο γεμάτο ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις που μπορούν εύκολα να παρασύρουν κάποιον.

«Αυτός ο χώρος και γενικότερα ο χώρος της διασκέδασης έχουν πολλές παγίδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η δημοσιότητα, τα φώτα και η αναγνώριση μπορούν να επηρεάσουν οποιονδήποτε, ιδιαίτερα στην αρχή μιας καριέρας.

«Σίγουρα στην αρχή όλοι μας επηρεαζόμαστε λίγο από τα φώτα, από τη λάμψη, από όλο αυτό το περιβάλλον. Είναι φυσιολογικό», είπε.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, καθοριστικό ρόλο παίζουν οι βάσεις που έχει πάρει κανείς από την οικογένειά του και από τις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε.

«Αν έχεις σωστές βάσεις από την οικογένειά σου και γενικότερα από τη ζωή σου, θα μπορείς να το διαχειρίζεσαι και να θυμάσαι πάντα πού βρίσκεσαι».

«Κάποιες καταστάσεις σε αλλάζουν»

Ο ίδιος δε δίστασε να μιλήσει και για επιλογές που μπορεί να αποδειχθούν λάθος μέσα σε αυτόν τον χώρο. Όπως εξήγησε, τέτοιες επιλογές συχνά οδηγούν σε αλλοίωση της προσωπικότητας.

«Το μόνο που σου κάνουν είναι να σου αλλάζουν τον χαρακτήρα σου και να σε πάνε κάπου που δεν είσαι εσύ», πρόσθεσε.

Μια αξέχαστη πασαρέλα στη Φλωρεντία

Μιλώντας για τις στιγμές που ξεχωρίζει από την καριέρα του, ο Μάνος Πανταζής θυμήθηκε μια εντυπωσιακή επίδειξη μόδας στη Φλωρεντία για τον θρυλικό σχεδιαστή Gianfranco Ferré.

Η επίδειξη ήταν εμπνευσμένη από τον διάσημο αγώνα αντοχής Paris–Dakar Rally και είχε ως στόχο να αναπαραστήσει την ένταση και τις συνθήκες που βιώνουν οι οδηγοί.

«Ήταν μια τρομερή επίδειξη. Κάναμε αναπαράσταση του Paris–Dakar Rally», θυμήθηκε.

Οι συμμετέχοντες εμφανίζονταν σαν οδηγοί αγώνων, κρατώντας τα κράνη τους, ενώ η σκηνή είχε σχεδιαστεί ώστε να αποδίδει τις δύσκολες συνθήκες του αγώνα.

«Κάποια στιγμή φτάνουμε κοντά και μας ρίχνει έναν κουβά νερό στο πρόσωπο. Θεωρητικά, όπως ξέρεις κι εσύ που οδηγείς, μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο το 1995… έλιωνες από τη ζέστη», είπε γελώντας.

Όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε αν τελικά δέχτηκε τον κουβά με το νερό, εκείνος απάντησε χαμογελώντας: «Ναι, τον έφαγα τον κουβά».

Η αγάπη για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό

Η συγκεκριμένη επίδειξη είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, καθώς είναι μεγάλος φίλος του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

«Ήμουν φαν γενικά του αθλητισμού, του ράλι και όλων αυτών», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι παρακολουθούσε με ενδιαφέρον και το World Rally Championship.

Το Parking Challenge του Μάνου Πανταζή

Μάνος Πανταζής στο Traction: «Τα παιδιά είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής»

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Traction

