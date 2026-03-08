Μαύρος καπνός «πνίγει» την Τεχεράνη - Ανησυχία για τις τοξικές ουσίες

Πυκνός, αποπνικτικός μαύρος καπνός σκεπάζει την Τεχεράνη, μετά τα ισραηλινά πλήγματα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

Οι εικόνες με τις τεράστιες φλόγες να «καταπίνουν» τα πάντα στο πέρασμά τους δημιούργησαν μια απόκοσμη εικόνα, ενώ ένα πυκνό μαύρο σύννεφο σκοτεινιάζει την πόλη από τη μια άκρη στην άλλη.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε ότι η μεγάλης κλίμακας επίθεση σηματοδοτεί μια «επικίνδυνη νέα φάση» της σύγκρουσης και συνιστά έγκλημα πολέμου.

«Στοχεύοντας αποθήκες καυσίμων, οι επιτιθέμενοι απελευθερώνουν επικίνδυνα υλικά και τοξικές ουσίες στην ατμόσφαιρα – δηλητηριάζοντας τους πολίτες, καταστρέφοντας το περιβάλλον και θέτοντας σε κίνδυνο ζωές σε μαζική κλίμακα. Οι συνέπειες αυτής της περιβαλλοντικής και ανθρωπιστικής καταστροφής δε θα περιοριστούν εντός των συνόρων του Ιράν», έγραψε ο Μπαγκαεΐ στο X.

The U.S.-Israeli criminal war against the Iranian nation has entered a dangerous new phase with deliberate strikes on Iran's energy infrastructure. These attacks on fuel storage facilities amount to nothing less than intentional chemical warfare against the Iranian citizens



By… pic.twitter.com/Ar9P815aU2 — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 8, 2026

NEW: Apocalyptic scenes in Tehran as thick black smoke from oil depot strikes hides the sunrise



pic.twitter.com/vF2uU8169H — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 8, 2026

Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος προειδοποιεί για τους κινδύνους από τις πυρκαγιές στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν, όπου είναι δυνατόν, σε εσωτερικούς χώρους ώστε να μειώσουν την έκθεσή τους σε τοξικούς ρύπους.

Παράλληλα, η οργάνωση συμβούλευσε τους κατοίκους να μην βγαίνουν από το σπίτι τους μετά από βροχόπτωση λόγω φόβων για τοξική όξινη βροχή.

Ορισμένοι ειδικοί προειδοποίησαν επίσης ότι η βροχή μπορεί να αναμειχθεί με μολυσμένα νερά και να καταλήξει σε φράγματα μέσα και γύρω από την Τεχεράνη, επηρεάζοντας την ποιότητα του πόσιμου νερού για τους κατοίκους του Ιράν.

Στο μεταξύ, νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διαφορετικές περιοχές της Τεχεράνης, μεταδίδουν τα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε την απώλεια δύο στρατιωτών του στον νότιο Λίβανο

Στην άλλη πλευρά του πολέμου, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο από τους στρατιώτες του σκοτώθηκαν στον νότιο Λίβανο.

Πρόκειται για τις δύο πρώτες απώλειες μεταξύ των Ισραηλινών στρατιωτών, μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς το Ισραήλ εντατικοποίησε τις αεροπορικές επιδρομές του κατά του Λιβάνου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις δεν δημοσιοποίησαν άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου των δύο στρατιωτών.

Οι συγκρούσεις συνεχίζονται κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο, μετά την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ ως επακόλουθο των αεροπορικών πολεμικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά στόχων στο Ιράν.

Αεροπορικό πλήγμα από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας – Τουλάχιστον δύο νεκροί

Οι υπηρεσίες υγείας των Παλαιστινίων, ανακοίνωσαν το θάνατο δύο ατόμων, μετά από μία ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας, ενώ αρκετοί άλλοι που βρίσκονταν στην περιοχή τραυματίστηκαν

Προσωπικό των υπηρεσιών υγείας δήλωσε ότι οι δύο Παλαιστίνιοι επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο κοντά στο πανεπιστήμιο Αλ-Αζάρ στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας.





