Τo STAR τιμά τις γυναίκες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης

Το βίντεο της Διεύθυνσης Ειδήσεων με αφορμή την 8η Μαρτίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.03.26 , 22:37 Μέση Ανατολή: Και έβδομος Αμερικανός στρατιώτης νεκρός από ιρανική επίθεση
08.03.26 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 8/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
08.03.26 , 21:42 Σε εφαρμογή το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» για τις βάσεις των ΗΠΑ στη χώρα
08.03.26 , 20:42 Τo STAR τιμά τις γυναίκες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης
08.03.26 , 20:20 Τουρκία: Στέλνει έξι F-16 στα κατεχόμενα με «φόντο» την τριμερή της Κύπρου
08.03.26 , 19:34 AION V: Κάνει εύκολη τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση
08.03.26 , 19:09 Οι γυναίκες star των 90s μαζί για την Ημέρα της Γυναίκας
08.03.26 , 18:46 Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί από βλήμα που έπεσε σε κατοικημένη περιοχή
08.03.26 , 17:54 Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
08.03.26 , 17:36 Μαύρος καπνός «πνίγει» την Τεχεράνη - Ανησυχία για τις τοξικές ουσίες
08.03.26 , 17:14 Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
08.03.26 , 17:06 Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο drone που έπληξε τη βρετανική βάση στην Κύπρο
08.03.26 , 16:59 Κρήτη: Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές
08.03.26 , 16:47 Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
08.03.26 , 16:44 Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Τα δυνατά μηνύματα της ιδιαίτερης μέρας
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
Χώρισαν Νικολέττα Ράλλη – Μιχάλης Ανδρούτσος Μετά Από 7 Χρόνια
Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου 2026 - Νωρίτερα θα μπουν τα χρήματα
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Rainbow Mermaids-Χάρις Αλεξίου: Αναβάλλεται η εκδήλωση στο Μουσείο Κάλλας
Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
Φοίβος Παπαδάκης: Βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Αλίκη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Διεύθυνση Ειδήσεων του STAR τιμά τις γυναίκες δημοσιογράφους με βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
  • Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας για την 8η Μαρτίου με συμμετοχή γυναικών που διαδήλωσαν για ίσα δικαιώματα.
  • Αναφορά στις πέντε εργάτριες που χάθηκαν στην έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα και στις γυναίκες σε εμπόλεμες περιοχές.
  • Το ΓΕΣ τιμά τις γυναίκες που υπηρετούν στον στρατό με βίντεο που αναδεικνύει τους ρόλους τους.
  • Ο υπουργός Υγείας μοίρασε τριαντάφυλλα σε γυναίκες εργαζόμενες και ασθενείς στο νοσοκομείο 'Ερυθρός Σταυρός'.

Η 8η Μαρτίου είναι αφιερωμένη στους αγώνες της γυναίκας, που μέσα από μια δύσκολη καθημερινότητα προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε πολλαπλούς ρόλους.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Τι γιορτάζουμε και πότε καθιερώθηκε

Με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media, η Διεύθυνση Ειδήσεων του STAR, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, θέλησε να τιμήσει τις γυναίκες δημοσιογράφους του σταθμού, που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Τo STAR τιμά τις γυναίκες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Με παλμό και συμμετοχή η πορεία στο κέντρο της Αθήνας

Μεγαλειώδης ήταν η συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας για την 8η Μαρτίου. Γυναίκες όλων των ηλικιών πλημμύρισαν το κέντρο της πόλης, διαδηλώνοντας για ίσα δικαιώματα, ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες.

Όλες μαζί δεν ξέχασαν τις πέντε εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, αλλά και τις γυναίκες που υποφέρουν στις εμπόλεμες περιοχές.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Το ΓΕΣ τιμά τις γυναίκες που υπηρετούν στον στρατό

Σε βίντεο που ανέβασε το ΓΕΣ αποτυπώνεται η έντονη συμμετοχή των γυναικών σε κάθε τομέα της εθνικής μας άμυνας.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Το ΓΕΣ τιμά τις γυναίκες που υπηρετούν στον στρατό

Γυναίκες που ανταποκρίνονται και σε άλλους ρόλους της ζωής τους, όπως μητέρες, σύζυγοι, φίλες.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Κόκκινα τριαντάφυλλα μοίρασε ο υπουργός Υγείας στον «Ερυθρό Σταυρό»

Ο υπουργός Υγείας, φορτωμένος λουλούδια, επισκέφθηκε το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», το οποίο εφημέρευε.

Μαζί με τις ευχές του, ο Άδωνις Γεωργιάδης μοίρασε κόκκινα και λευκά τριαντάφυλλα στις γυναίκες εργαζόμενες και στις ασθενείς.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Κόκκινα τριαντάφυλλα μοίρασε ο υπουργός Υγείας στον Ερυθρο Σταυρό

Φίνος Φιλμ: Οι γυναίκες του ελληνικού σινεμά που ξεχώρισαν

Για την Ημέρα της Γυναίκας, η Φίνος Φιλμ ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο παρελαύνουν οι πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου που άφησαν εποχή με τις ερμηνείες τους.

Φίνος Φιλμ: Οι γυναίκες του ελληνικού σινεμά που ξεχώρισαν

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top