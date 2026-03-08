Τo STAR τιμά τις γυναίκες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης

Η 8η Μαρτίου είναι αφιερωμένη στους αγώνες της γυναίκας, που μέσα από μια δύσκολη καθημερινότητα προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε πολλαπλούς ρόλους.

Με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media, η Διεύθυνση Ειδήσεων του STAR, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, θέλησε να τιμήσει τις γυναίκες δημοσιογράφους του σταθμού, που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Με παλμό και συμμετοχή η πορεία στο κέντρο της Αθήνας

Μεγαλειώδης ήταν η συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας για την 8η Μαρτίου. Γυναίκες όλων των ηλικιών πλημμύρισαν το κέντρο της πόλης, διαδηλώνοντας για ίσα δικαιώματα, ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες.

Όλες μαζί δεν ξέχασαν τις πέντε εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, αλλά και τις γυναίκες που υποφέρουν στις εμπόλεμες περιοχές.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Το ΓΕΣ τιμά τις γυναίκες που υπηρετούν στον στρατό

Σε βίντεο που ανέβασε το ΓΕΣ αποτυπώνεται η έντονη συμμετοχή των γυναικών σε κάθε τομέα της εθνικής μας άμυνας.

Γυναίκες που ανταποκρίνονται και σε άλλους ρόλους της ζωής τους, όπως μητέρες, σύζυγοι, φίλες.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Κόκκινα τριαντάφυλλα μοίρασε ο υπουργός Υγείας στον «Ερυθρό Σταυρό»

Ο υπουργός Υγείας, φορτωμένος λουλούδια, επισκέφθηκε το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», το οποίο εφημέρευε.

Μαζί με τις ευχές του, ο Άδωνις Γεωργιάδης μοίρασε κόκκινα και λευκά τριαντάφυλλα στις γυναίκες εργαζόμενες και στις ασθενείς.

Φίνος Φιλμ: Οι γυναίκες του ελληνικού σινεμά που ξεχώρισαν

Για την Ημέρα της Γυναίκας, η Φίνος Φιλμ ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο παρελαύνουν οι πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου που άφησαν εποχή με τις ερμηνείες τους.