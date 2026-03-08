Μέση Ανατολή: Και έβδομος Αμερικανός στρατιώτης νεκρός από ιρανική επίθεση

Ακόμη ένας Aμερικανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, καθώς «υπέκυψε στα τραύματα» που υπέστη στη διάρκεια επίθεσης της Τεχεράνης «εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων στη Σαουδική Αραβία την 1η Μαρτίου», ανακοίνωσαν σήμερα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Πρόκειται για την έβδομη αμερικανική απώλεια στον πόλεμο με το Ιράν.

«Την περασμένη νύκτα, ένας Aμερικανός στρατιώτης υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί κατά τις αρχικές επιθέσεις του ιρανικού καθεστώτος σε όλη τη Μέση Ανατολή», έγραψε στο X η αρμόδια για την περιοχή αμερικανική στρατιωτική διοίκηση.

TAMPA, Fla. – Last night, a U.S. service member passed away from injuries received during the Iranian regime’s initial attacks across the Middle East. The service member was seriously wounded at the scene of an attack on U.S. troops in the Kingdom of Saudi Arabia… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 8, 2026

Ισραήλ: Ο πόλεμος θα πάρει «ακόμα πολύ καιρό», λέει ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει ακόμα «πολύ καιρό», σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον στρατό.

«Το Ισραήλ βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να περιμένουμε ότι αυτό θα πάρει ακόμα πολύ καιρό, πρέπει να κάνουμε υπομονή», δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ απευθυνόμενος σε αξιωματικούς του στρατού.





