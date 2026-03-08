Μέση Ανατολή: Και έβδομος Αμερικανός στρατιώτης νεκρός από ιρανική επίθεση

Είχε τραυματιστεί στη Σαουδική Αραβία και υπέκυψε στα τραύματά του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 00:41 Σεισμός Θεσπρωτία: Ζημιές σε σπίτια στην Πεδινή και στο Πολύδροσο
08.03.26 , 23:59 Απάτη - μαμούθ με «χρυσές λίρες» στη Λάρισα
08.03.26 , 23:19 Και επίσημα νέος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
08.03.26 , 23:05 Καματερό: Πήγε με όπλο σε σπίτι και ζητούσε εκβιαστικά 10.000 ευρώ
08.03.26 , 22:37 Μέση Ανατολή: Και έβδομος Αμερικανός στρατιώτης νεκρός από ιρανική επίθεση
08.03.26 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 8/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
08.03.26 , 21:42 Σε εφαρμογή το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» για τις βάσεις των ΗΠΑ στη χώρα
08.03.26 , 20:42 Τo STAR τιμά τις γυναίκες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης
08.03.26 , 20:20 Τουρκία: Στέλνει έξι F-16 στα κατεχόμενα με «φόντο» την τριμερή της Κύπρου
08.03.26 , 19:34 AION V: Κάνει εύκολη τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση
08.03.26 , 19:09 Οι γυναίκες star των 90s μαζί για την Ημέρα της Γυναίκας
08.03.26 , 18:46 Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί από βλήμα που έπεσε σε κατοικημένη περιοχή
08.03.26 , 17:54 Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
08.03.26 , 17:36 Μαύρος καπνός «πνίγει» την Τεχεράνη - Ανησυχία για τις τοξικές ουσίες
08.03.26 , 17:14 Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!
Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου 2026 - Νωρίτερα θα μπουν τα χρήματα
Μαρί Κωνσταντάτου: Σπάνια εμφάνιση με νέο look - Πιο εντυπωσιακή από ποτέ!
Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν έβδομο νεκρό Αμερικανό στρατιώτη / EΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένας Αμερικανός στρατιώτης νεκρός από ιρανική επίθεση, έβδομος συνολικά στον πόλεμο με το Ιράν.
  • Η επίθεση συνέβη στη Σαουδική Αραβία την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.
  • Ο στρατιώτης υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη κατά τις επιθέσεις του ιρανικού καθεστώτος στη Μέση Ανατολή.
  • Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου δήλωσε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει ακόμα πολύ καιρό.
  • Το Ισραήλ είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εδώ και δύο χρόνια.

Ακόμη ένας Aμερικανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, καθώς «υπέκυψε στα τραύματα» που υπέστη στη διάρκεια επίθεσης της Τεχεράνης «εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων στη Σαουδική Αραβία την 1η Μαρτίου», ανακοίνωσαν σήμερα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Πρόκειται για την έβδομη αμερικανική απώλεια στον πόλεμο με το Ιράν.

Σε εφαρμογή το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» για τις βάσεις των ΗΠΑ στη χώρα

«Την περασμένη νύκτα, ένας Aμερικανός στρατιώτης υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί κατά τις αρχικές επιθέσεις του ιρανικού καθεστώτος σε όλη τη Μέση Ανατολή», έγραψε στο X η αρμόδια για την περιοχή αμερικανική στρατιωτική διοίκηση. 

Ισραήλ: Ο πόλεμος θα πάρει «ακόμα πολύ καιρό», λέει ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου        

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει ακόμα «πολύ καιρό», σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον στρατό.

«Το Ισραήλ βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να περιμένουμε ότι αυτό θα πάρει ακόμα πολύ καιρό, πρέπει να κάνουμε υπομονή», δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ απευθυνόμενος σε αξιωματικούς του στρατού.
 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΗΠΑ
 |
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top