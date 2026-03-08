Ευρωπαϊκή «ασπίδα» στην Κύπρο: Tριμερής Μακρόν, Μητσοτάκη, Χριστοδουλίδη

Στην Κύπρο μεταβαίνουν αύριο ο Γάλλος πρόεδρος και ο Έλληνας πρωθυπουργός, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού για τη θωράκιση έναντι απειλών. Την ίδια ώρα, η Κύπρος δε μένει στα λόγια, αλλά αγοράζει ελληνικό σύστημα anti-drone.
Μαύρος καπνός «πνίγει» την Τεχεράνη - Ανησυχία για τις τοξικές ουσίες
Όπως είπε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, η συνάντηση «κλείδωσε» την προηγούμενη εβδομάδα και αύριο θα φτάσουν στην Κύπρο τόσο ο Εμανουέλ Μακρόν όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κοινό σημείο αναφοράς των τριών θα είναι η Πάφος και η αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου έχουν μετασταθμεύσει και τα ελληνικά F-16. Εκεί θα γίνει σύμφωνα με πληροφορίες η συνάντηση και θα γίνουν δηλώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι Ελλάδα και Γαλλία έχουν στείλει δυνάμεις στο νησί και προφανώς θα συζητηθεί το περιβάλλον ασφαλείας, αλλά και οι επιχειρήσεις επαναπατρισμών και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας με επίκεντρο την Ερυθρά Θάλασσα.
Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο drone που έπληξε τη βρετανική βάση στην Κύπρο
Στο μεταξύ, σε μια τελευταία εξέλιξη, οι Τούρκοι φαίνεται πώς στέλνουν αύριο τελικά έξι μαχητικά F-16 στα κατεχόμενα για να στείλουν, όπως λένε, μήνυμα υπεράσπισης των Τουρκοκυπρίων, εξέλιξη που δείχνει να μην είναι άσχετη με το χρονικό σημείο της τριμερούς συνάντησης Μητσοτάκη - Μακρόν - Χριστοδουλίδη.
Η Κύπρος αγοράζει τέσσερα ελληνικά συστήματα anti-drone «Κένταυρος»
Η Κύπρος πάντως δε μένει μόνο στα λόγια και αγοράζει το ελληνικό σύστημα anti-drone «Kένταυρος» που φέρουν δύο ελληνικές φρεγάτες - η «Ψαρά» που είναι στην Κύπρο και η «Ύδρα» που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Τι κάνει αυτό το σύστημα: βγάζει εκτός πορείας το εχθρικό drone, με παρεμβολή στο GPS του και στη ζεύξη δεδομένων χειριστή και drone.
H Κύπρος θα αγοράσει τέσσερα τέτοια φορητά συστήματα με ευρωπαϊκούς πόρους από το πρόγραμμα SAFE και, κατά πληροφορίες, η χρηματοδότηση έχει ήδη εγκριθεί από τις Βρυξέλλες.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.