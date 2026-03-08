Ευρωπαϊκή «ασπίδα» στην Κύπρο: Tριμερής Μακρόν, Μητσοτάκη, Χριστοδουλίδη

Στην Κύπρο μεταβαίνουν αύριο ο Γάλλος πρόεδρος και ο Έλληνας πρωθυπουργός, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού για τη θωράκιση έναντι απειλών. Την ίδια ώρα, η Κύπρος δε μένει στα λόγια, αλλά αγοράζει ελληνικό σύστημα anti-drone.

Όπως είπε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, η συνάντηση «κλείδωσε» την προηγούμενη εβδομάδα και αύριο θα φτάσουν στην Κύπρο τόσο ο Εμανουέλ Μακρόν όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κοινό σημείο αναφοράς των τριών θα είναι η Πάφος και η αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου έχουν μετασταθμεύσει και τα ελληνικά F-16. Εκεί θα γίνει σύμφωνα με πληροφορίες η συνάντηση και θα γίνουν δηλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι Ελλάδα και Γαλλία έχουν στείλει δυνάμεις στο νησί και προφανώς θα συζητηθεί το περιβάλλον ασφαλείας, αλλά και οι επιχειρήσεις επαναπατρισμών και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας με επίκεντρο την Ερυθρά Θάλασσα.

Στο μεταξύ, σε μια τελευταία εξέλιξη, οι Τούρκοι φαίνεται πώς στέλνουν αύριο τελικά έξι μαχητικά F-16 στα κατεχόμενα για να στείλουν, όπως λένε, μήνυμα υπεράσπισης των Τουρκοκυπρίων, εξέλιξη που δείχνει να μην είναι άσχετη με το χρονικό σημείο της τριμερούς συνάντησης Μητσοτάκη - Μακρόν - Χριστοδουλίδη.

Η Κύπρος αγοράζει τέσσερα ελληνικά συστήματα anti-drone «Κένταυρος»

Η Κύπρος πάντως δε μένει μόνο στα λόγια και αγοράζει το ελληνικό σύστημα anti-drone «Kένταυρος» που φέρουν δύο ελληνικές φρεγάτες - η «Ψαρά» που είναι στην Κύπρο και η «Ύδρα» που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Τι κάνει αυτό το σύστημα: βγάζει εκτός πορείας το εχθρικό drone, με παρεμβολή στο GPS του και στη ζεύξη δεδομένων χειριστή και drone.

H Κύπρος θα αγοράσει τέσσερα τέτοια φορητά συστήματα με ευρωπαϊκούς πόρους από το πρόγραμμα SAFE και, κατά πληροφορίες, η χρηματοδότηση έχει ήδη εγκριθεί από τις Βρυξέλλες.



