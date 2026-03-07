Πληροφορίες ότι η Τουρκία εξετάζει την αποστολή F-16 στα κατεχόμενα

Η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα εδάφη της βόρειας Κύπρου, σύμφωνα με μία πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στα βήματα που εξετάζονται στο σταδιακό σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κατεχόμενων εδαφών στα βόρεια της μεγαλονήσου, καθώς η πολεμική διαμάχη εξαπλώνεται στην περιοχή.

Ερντογάν σε Στάρμερ: «Μπορούν να γίνουν περισσότερα για τον διάλογο με το Ιράν»

Στο μεταξύ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε τηλεφωνικά στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα που μπορούν να γίνουν για την οικοδόμηση ενός εδάφους διαλόγου με το Ιράν και ότι οι προσπάθειες της Τουρκίας που επικεντρώνονται στην ειρήνη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η σημερινή ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας αναφέρει ότι η Τουρκία παρακολουθεί την διαδικασία που άρχισε με τις επιθέσεις κατά του Ιράν και ότι οι παρατεταμένες (χρονικά) παρεμβάσεις μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη καταστροφή στην περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα.

