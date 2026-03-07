Πληροφορίες ότι η Τουρκία εξετάζει την αποστολή F-16 στα κατεχόμενα

Τι μεταδίδει το πρακτορείο Reuters

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.03.26 , 18:30 Συκινητική διάσωση σκύλου: Άντεξε 9 μέρες μέσα στα χιόνια!
07.03.26 , 17:53 Βαλαβάνη σε Μόργκαν: «Είσαι όλα όσα ονειρευόμουν»
07.03.26 , 17:39 4+1 κοινά που έχουν τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια
07.03.26 , 17:30 Μπουρδούμης για Δροσάκη: «Και οι άντρες νιώθουν ενοχές για το διαζύγιο»
07.03.26 , 17:30 Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο ξεκινώντας τον πόλεμο κατά του Ιράν
07.03.26 , 17:23 Αχαΐα: Ο 83χρονος γιατρός είχε φωτογραφίες και με τα εγγόνια του γυμνά
07.03.26 , 17:08 Ελένη Φουρέιρα: Γιορτάζει τα γενέθλιά της με το music video «Χρόνια Πολλά»
07.03.26 , 16:43 Πληροφορίες ότι η Τουρκία εξετάζει την αποστολή F-16 στα κατεχόμενα
07.03.26 , 16:22 VW Επαγγελματικά οχήματα: Γιορτάζει 70 χρόνια του εργοστασίου στο Αννόβερο
07.03.26 , 16:18 3 παράξενα beauty hacks που κάνουν θραύση στα social media
07.03.26 , 16:08 Σίσσυ Χρηστίδου: «Από τον φόβο μου, μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη»
07.03.26 , 15:48 Stars System: Η Άση Μπήλιου εξηγεί την επιρροή Δία και Αφροδίτης στα ζώδια
07.03.26 , 15:48 Και τρίτο αεροπλανοφόρο στέλνουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή
07.03.26 , 15:16 Στις φλόγες η Τεχεράνη και το Ισφαχάν – Βομβαρδίζονται ανηλεώς
07.03.26 , 15:10 Patriot: Mήνυμα της Ελλάδας στα Βαλκάνια για παροχή γεωπολιτικής ασφάλειας
Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Αθηνά Οικονoμάκου: To street look της με vintage τσάντα Louis Vuitton
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Πότε η απόφαση για το fuel pass - Πόσο θα είναι το «επίδομα»
Ακυρώθηκε επαναπατρισμός Ελλήνων από ΗΑΕ λόγω επίθεσης στο Ντουμπάι!
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα - 2.892 οι χώροι προστασίας
Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Στις «φλόγες» η Μέση Ανατολή / Απόσπασμα από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του STAR (7/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τουρκία εξετάζει την ανάπτυξη F-16 στα κατεχόμενα εδάφη της βόρειας Κύπρου.
  • Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ασφάλειας των κατεχόμενων περιοχών λόγω της κλιμακούμενης πολεμικής διαμάχης στην περιοχή.
  • Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα για τον διάλογο με το Ιράν.
  • Η Τουρκία παρακολουθεί τις επιθέσεις κατά του Ιράν και τις επιπτώσεις τους στην περιφερειακή σταθερότητα.

Η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα εδάφη της βόρειας Κύπρου, σύμφωνα με μία πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στα βήματα που εξετάζονται στο σταδιακό σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κατεχόμενων εδαφών στα βόρεια της μεγαλονήσου, καθώς η πολεμική διαμάχη εξαπλώνεται στην περιοχή.

Ντόναλντ Τραμπ: Σήμερα το Ιράν θα δεχθεί πολύ ισχυρό πλήγμα

Ερντογάν σε Στάρμερ: «Μπορούν να γίνουν περισσότερα για τον διάλογο με το Ιράν»       

Στο μεταξύ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε τηλεφωνικά στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα που μπορούν να γίνουν για την οικοδόμηση ενός εδάφους διαλόγου με το Ιράν και ότι οι προσπάθειες της Τουρκίας που επικεντρώνονται στην ειρήνη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κύπριος υπουργός Άμυνας στο Star: «Δεν έχει απειληθεί άμεσα η Κύπρος»

Η σημερινή ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας αναφέρει ότι η Τουρκία παρακολουθεί την διαδικασία που άρχισε με τις επιθέσεις κατά του Ιράν και ότι οι παρατεταμένες (χρονικά) παρεμβάσεις μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη καταστροφή στην περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΗΠΑ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ
 |
F16
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top