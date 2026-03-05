Πότε η απόφαση για το fuel pass - Πόσο θα είναι το «επίδομα»

Λόγω της αύξησης της διεθνούς τιμής των καυσίμων

Οικονομια
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
Καύσιμα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση σχεδιάζει νέο κύκλο fuel pass για να αντιμετωπίσει την αύξηση τιμών καυσίμων.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί δεδομένη την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου.
  • Το ύψος του επιδόματος δεν έχει καθοριστεί, αλλά αναμένεται να κυμαίνεται από 50 έως 100 ευρώ.
  • Το σχέδιο είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Σε ένα νέο κύκλο fuel pass προσανατολίζεται η κυβέρνηση προκειμένου να ανακοπεί η αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Ως δεδομένες μάλιστα, θεωρεί την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου και κατ' επέκταση και στα υπόλοιπα καύσιμα  ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το ύψος του επιδόματος δεν έχει καθοριστεί αφού το σχέδιο είναι στα χαρτιά ακόμα, ωστόσο, εφόσον προκριθεί το εν λόγω σενάριο το ύψος του επιδόματος αναμένεται να κυμανθεί από 50 έως 100 ευρώ, όσο δηλαδή προβλεπόταν και κατά τους 2 κύκλους του βοηθήματος. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 

