Ζέτα Μακρυπούλια - Πότε κάνει πρεμιέρα με το Moments;

Η επίσημη ανακοίνωση για το νέο σόου της παρουσιάστριας

STAR.GR
Media
Ζέτα Μακρυπούλια
Ακούστε το άρθρο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζέτα Μακρυπούλια κάνει πρεμιέρα με το νέο της σόου "Moments" το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00 στον ANT1.
  • Το σόου θα αναδείξει τη ζωή αγαπημένων προσώπων μέσα από καθοριστικές στιγμές τους.
  • Η Ζέτα θα είναι οικοδέσποινα, συνδέοντας τις αφηγήσεις και αποκαλύπτοντας τον άνθρωπο πίσω από την εικόνα.
  • Το trailer έχει ήδη εντυπωσιάσει με την υψηλή αισθητική του.
  • Ονόματα όπως ο Φάνης Μουρατίδης και η Μαρία Μπεκατώρου αναμένονται στα πρώτα επεισόδια.

Η Ζέτα Μακρυπούλια έρχεται με το Moments στην prime time ζώνη του ANT1. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η μεγάλη πρεμιέρα έχει δρομολογηθεί για το Σάββατο 21 Μαρτίου, στις 21.00.

Αναλυτικότερα, η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει:

Το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00, το Μοments έρχεται για να ανεβάσει στη σκηνή με τον πιο εντυπωσιακό, σύγχρονο, αλλά και βαθιά ανθρώπινο τρόπο τη ζωή αγαπημένων προσώπων μέσα από στιγμές που τους καθόρισαν.

Η Ζέτα Μακρυπούλια, σε ρόλο οικοδέσποινας, οδηγεί το συναίσθημα και συνδέει τις αφηγήσεις, αποκαλύπτοντας τον άνθρωπο πίσω από την εικόνα. Όπως αναφέρει η ίδια: «Το Moments φωτίζει τις πιο προσωπικές μνήμες και τις βαθιά καθοριστικές στιγμές των καλεσμένων του. Με ρομαντισμό και τη σκανδαλιά ενός παιδιού, ξαναδίνει ζωή σε εμπειριες που τους διαμόρφωσαν. Ζω το Moments σαν μια νέα διαδρομή. Ένα ταξίδι που ξεδιπλώνεται βήμα βήμα, που το εξερευνώ, το απολαμβάνω και αφήνομαι στις αφηγήσεις του. Κάθε συνάντηση κι ένα μάθημα, κάθε ιστορία κι ένας καθρέφτης».

«MOMENTS». Με την Ζέτα Μακρυπούλια. Πρεμιέρα, Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00.

Ζέτα Μακρυπούλια - Πότε κάνει πρεμιέρα με το Moments;

Μετά από χρόνια παρουσίας στη μεσημεριανή ζώνη με το Rouk Zouk, η Ζέτα επιστρέφει με το νέο αυτό σόου στην prime time!

Η ίδια περιγράφει το Moments ως μια νέα διαδρομή κι ένα «ταξίδι» που εξερευνά με ρομαντισμό και την περιέργεια μικρού παιδιού. Στόχος της είναι να αναδείξει τον άνθρωπο πίσω από την εικόνα του celebrity.

Το trailer έχει ήδη κάνει αίσθηση με την υψηλή του αισθητική (η Ζέτα με εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα σε κόκκινο φόντο), δίνοντας το στίγμα μιας «glamorous αλλά ουσιαστικής» παραγωγής.

Ονόματα όπως ο Φάνης Μουρατίδης κι η Μαρία Μπεκατώρου έχουν ακουστεί ως ονόματα για τα πρώτα επεισόδια.

