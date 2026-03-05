ΗΠΑ: Αύξηση άνω του 5% στην τιμή του αργού πετρελαίου

Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου καταγράφει αύξηση άνω του 5% σήμερα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο, καθώς η επιδείνωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό.
Τιμή πετρελαίου: Ανησυχία για αύξηση πάνω από 80 δολάρια το βαρέλι
Γύρω στις 17.30 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου WTI είχε φτάσει στα 78,64 δολάρια το βαρέλι (+5,33%) ενώ λίγο νωρίτερα έφτασε και τα 78,88 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.
Ιράν: Σκέφτεται «κραχ» στην αγορά πετρελαίου με κλείσιμο Στενών του Ορμούζ
Την ίδια ώρα το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έφτασε τα 84,34 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 3,61%.
Πού θα φτάσει η διεθνής τιμή πετρελαίου αν κλείσουν τα στενά του Ορμούζ
