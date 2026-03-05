ΗΠΑ: Αύξηση άνω του 5% στην τιμή του αργού πετρελαίου

Στα 84,34 δολάρια το βαρέλι έφτασε το Μπρεντ

STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: AP Images Godofredo A. Vásquez, βίντεο Mega
Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκε άνω του 5%, φτάνοντας τα 78,64 δολάρια το βαρέλι.
  • Αυτή είναι η υψηλότερη τιμή από τον Ιανουάριο του 2025.
  • Η αύξηση οφείλεται στην επιδείνωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
  • Το πετρέλαιο Μπρεντ ανήλθε στα 84,34 δολάρια το βαρέλι, με αύξηση 3,61%.
  • Η κατάσταση αυτή απειλεί τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό πετρελαίου.

Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου καταγράφει αύξηση άνω του 5% σήμερα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο, καθώς η επιδείνωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό.

Τιμή πετρελαίου: Ανησυχία για αύξηση πάνω από 80 δολάρια το βαρέλι

Γύρω στις 17.30 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου WTI είχε φτάσει στα 78,64 δολάρια το βαρέλι (+5,33%) ενώ λίγο νωρίτερα έφτασε και τα 78,88 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Ιράν: Σκέφτεται «κραχ» στην αγορά πετρελαίου με κλείσιμο Στενών του Ορμούζ

Την ίδια ώρα το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έφτασε τα 84,34 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 3,61%.

Πού θα φτάσει η διεθνής τιμή πετρελαίου αν κλείσουν τα στενά του Ορμούζ    


 

