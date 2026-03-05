Μπουλούμπασης: Ο λόγος που σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Σκορδά

Όσα είπε ο γνωστός hair stylist για τη Δέσποινα Βανδή & την Ελένη Μενεγάκη

Βασίλης Μπουλούμπασης: Απόσπασμα από τη συνέντευξή του στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Μπουλούμπασης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τη Φαίη Σκορδά λόγω των πρώιμων ωρών εργασίας.
  • Αναφέρθηκε στη διακοπή της συνεργασίας του με τη Δέσποινα Βανδή, επισημαίνοντας ότι υπήρξε παρεξήγηση αλλά όλα είναι καλά τώρα.
  • Εξέφρασε την εκτίμησή του για την Ελένη Μενεγάκη, με την οποία συνεργάστηκε για 18 χρόνια, αλλά δεν έχουν επικοινωνήσει από τότε.
  • Αποκάλυψε ότι δεν πήγε στο εξωτερικό για καριέρα λόγω της μητέρας του, την οποία δεν ήθελε να αφήσει μόνη.
  • Εξομολογήθηκε τις θυσίες που έκανε για την καριέρα του, όπως η έλλειψη προσωπικής ζωής.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο γνωστός hair stylist των επωνύμων, Βασίλης Μπουλούμπασης, στην εκπομπή «Happy Day». Μίλησε για τις συνεργασίες του με τη Φαίη Σκορδά, τη Δέσποινα Βανδή, την Ελένη Μενεγάκη και την αδυναμία που έχει στη μητέρα του. 

«Εγώ συνεργαζόμουν τα τελευταία χρόνια με τη Φαίη Σκορδά, την οποία τη λατρεύω. Eίναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω δουλέψει, αλλά πραγματικά δεν μπορούσα άλλο να συνεχίσω δεν μπορούσα να ξυπνάω τόσο πρωί», αποκάλυψε για το τέλος της συνεργασίας τους.

Ακόμη, μίλησε και για τη διακοπή της συνεργασίας του με τη Δέσποινα Βανδή. «Με ενοχλεί όταν βγαίνουν πράγματα, τα οποία δεν ισχύουν. Και με τη Δέσποινα μιλάμε. Στην αρχή δεν ήταν και πολύ ok, γιατί έφυγα εγώ λίγο απότομα. Έγινε λίγο ένα μπερδεματάκι, αλλά όλα καλά...».

Ακόμη, αναφέρθηκε στην επί πολλά χρόνια συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη. «Εγώ με την Ελένη σε γενικές γραμμές πέρασα πάρα πολύ ωραία. Σαφώς και χρωστάω στην Ελένη πολύ μεγάλο μέρος της καριέρας μου. Ήταν ένας τεράστιος κύκλος 18 χρόνων και θεωρώ απλά ότι έκλεισε ο κύκλος. Δεν έχω επικοινωνήσει έκτοτε, η αλήθεια είναι, για να τα λέω αυτά ούτε εγώ ούτε εκείνη. Αλλά μπορεί και κάποια στιγμή να την πάρω να δω τι κάνει. Γιατί δεν θα σου πω ότι κάποιες στιγμές δεν το έχω σκεφτεί», είπε.

Βασίλης Μπουλούμπασης: O λόγος που δεν έφυγε για καριέρα στο εξωτερικό

«Η Ελλάδα γενικώς για μένα βγάζει καλά χέρια. Θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο αδικημένοι κάποιοι, που όντως αν ήταν στο εξωτερικό θα είχαν κάνει τεράστια καριέρα», ανέφερε  ο γνωστός κομμωτής. 

Ο ίδιος αποκάλυψε πως κάποια στιγμή σκέφτηκε να φύγει στο εξωτερικό και πως του είχαν γίνει κάποιες προτάσεις. Όμως, ο λόγος που δεν το έκανε, ήταν η μητέρα του. 

«Τώρα συγκινούμαι που το λέω, δε θα άφηνα τη μητέρα μου, για κανένα λόγο, για να πάω στο εξωτερικό. Εκείνα τα χρόνια, είχε φύγει ο μπαμπάς μου, οπότε είχα τη μητέρα μου και δεν ήθελα να την αφήσω μόνη της. Απ' την άλλη, δε θα σου θα σου πω ψέματα, ήμουν και τακτοποιημένος επαγγελματικά πάρα πολύ. Και εδώ στην Ελλάδα, για να ξεκινήσω και να μπω σε μια ροή, πέρασε μια δεκαετία που εγώ δεινοπάθησα», εξομολογήθηκε. 

«Έκανα πάρα πολλές θυσίες. Δεν είχα φίλους, δεν έβλεπα την οικογένεια μου όσα θα ήθελα εγώ. Δεν είχα προσωπική ζωή με την έννοια να πω θα φύγω ένα Σαββατοκύριακο, να πάω ρε παιδί μου, με τη σχέση μου. Αν είχα, που δεν έχω. Πάει γι' αυτό το έχουμε ξεχάσει. Πιστεύω ότι είναι ταλέντο. Αλλά κοίταξε, δεν έχω σταματήσει να ψάχνω ποτέ. Ψάχνω καινούργια προϊόντα, ψάχνω καινούργια μαλλιά», περιέγραψε. 

Έχω ψύχωση με τη μαμά μου. Είχα όμως και με τον μπαμπά μου. Δύο άνθρωποι πάρα πολύ open για τα χρόνια τους

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως η μητέρα του προτιμούσε για χρόνια τη δική της κομμώτρια κι όχι τον ίδιο. «Η μαμά μου λίγο δύσκολο περιστατικό. Είχε μια κομμώτρια πολλά χρόνια που την έκανε όπως ήθελε και θεωρούσε ότι εγώ δεν της τα κάνω όπως εκείνη. Μετά κάποια στιγμή, μόνο σε μένα. Ελέγε ότι δεν της τα ξύνω πολύ, τα ήθελε grande, “λάχανο”».

