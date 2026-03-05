Ιερουσαλήμ: Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος για λόγους ασφαλείας

Αυστηρά μέτρα και απαγόρευση συναθροίσεων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.03.26 , 11:43 Τανιμανίδης: Η ρήξη με τον ΑΝΤ1 για τους Dragons και η μεταγραφή στον ΣΚΑΪ
05.03.26 , 11:24 MasterChef: Στο «κόκκινο» η αγωνία: «Δε θέλω να το διαβάσω καθόλου»
05.03.26 , 11:16 Το Ιράν έπληξε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο και το αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν
05.03.26 , 11:12 Ιερουσαλήμ: Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος για λόγους ασφαλείας
05.03.26 , 11:06 Μπουλούμπασης: Ο λόγος που σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Σκορδά
05.03.26 , 10:53 Στα 15 έδωσε τον γιο της για υιοθεσία – 20 χρόνια μετά δούλευαν μαζί
05.03.26 , 10:40 Για αυξήσεις στα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανησυχεί η Ε.Ε.
05.03.26 , 10:35 Η Λόρα αρνήθηκε να δει τον πατέρα της - Τι λένε οι γερμανικές αρχές
05.03.26 , 10:31 Λάγιος: Ο λόγος που δεν ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Μπακοδήμου
05.03.26 , 10:16 Δημοφιλής εκπομπή επιστρέφει μετά από 14 χρόνια! - Ξεκινούν τα γυρίσματα
05.03.26 , 10:10 Μενεγάκη: «Θα τη δούμε με κάτι βραδινό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της»
05.03.26 , 10:00 Μέση Ανατολή: Επαναπατρίστηκαν οι πρώτοι 162 Έλληνες
05.03.26 , 09:57 Σμαράγδα Καρύδη – Γιώργος Καπουτζίδης: Εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα
05.03.26 , 09:17 Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
05.03.26 , 09:12 Χρήστος Σπανός: «Έγινα ο μπαμπάς που θα ήθελα να έχω»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Γρηγόρης Μόργκαν: «Δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει... »
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
MasterChef: Δύο μπριγάδες σίγουρες για τη νίκη - «Είστε εδώ γιατί χάσατε!»
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Πέμη Ζούνη: Χώρισε με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα
Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Maya Alleruzzo)
Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος από τις Ισραηλινές Αρχές για λόγους ασφαλείας / Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιερουσαλήμ βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω πρόσφατων πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν.
  • Ο Πανάγιος Τάφος σφραγίστηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας και αποφυγής μαζικών συγκεντρώσεων.
  • Η απόφαση συνδέεται με τις οδηγίες των ισραηλινών αρχών για την αποφυγή νέων επιθέσεων.
  • Η κλιμάκωση της έντασης έχει επηρεάσει το λειτουργικό πρόγραμμα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, διαταράσσοντας παραδόσεις.
  • Ο Εσπερινός της Κυριακής της Ορθοδοξίας δεν πραγματοποιήθηκε στον Ναό της Αναστάσεως.

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Ιερουσαλήμ, καθώς οι πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν έχουν προκαλέσει πραγματικά μεγάλη ανησυχία για την ασφάλεια στην πόλη. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αρχές αποφάσισαν να κλείσουν προσωρινά τον Πανάγιο Τάφο, λαμβάνοντας έκτακτα μέτρα προστασίας γύρω από το σημαντικότερο προσκύνημα της Χριστιανοσύνης, τον Ναό της Αναστάσεως.

Το Ιράν έπληξε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο και το αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν

Η απόφαση συνδέεται άμεσα με τις αυστηρές οδηγίες των ισραηλινών αρχών, οι οποίες απαγορεύουν τις μαζικές συγκεντρώσεις λόγω του αυξημένου κινδύνου νέων επιθέσεων ή αντιποίνων. Στόχος του «σφραγίσματος» του Πανάγιου Τάφου δεν είναι άλλος από το να αποφευχθεί η παρουσία μεγάλου αριθμού πιστών σε έναν ιδιαίτερα ευάλωτο χώρο.

Πανάγιος Τάφος

AP (Tsafrir Abayov)

Η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή έχει επηρεάσει και την καθημερινότητα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, διαταράσσοντας το λειτουργικό πρόγραμμα σε μια περίοδο με ιδιαίτερη πνευματική σημασία για την Ορθοδοξία, καθώς διανύεται η Μεγάλη Σαρακοστή.

Μέχρι πού φτάνουν οι πύραυλοι του Ιράν - Δείτε τον χάρτη

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ο Εσπερινός της Κυριακής της Ορθοδοξίας δεν πραγματοποιήθηκε στον Ναό της Αναστάσεως, όπως προβλέπει η παράδοση. Η ακολουθία τελέστηκε τελικά στον πατριαρχικό και μοναστηριακό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ
 |
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΙΡΑΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top