Ιερουσαλήμ: Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος για λόγους ασφαλείας

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Ιερουσαλήμ, καθώς οι πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν έχουν προκαλέσει πραγματικά μεγάλη ανησυχία για την ασφάλεια στην πόλη. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αρχές αποφάσισαν να κλείσουν προσωρινά τον Πανάγιο Τάφο, λαμβάνοντας έκτακτα μέτρα προστασίας γύρω από το σημαντικότερο προσκύνημα της Χριστιανοσύνης, τον Ναό της Αναστάσεως.

Η απόφαση συνδέεται άμεσα με τις αυστηρές οδηγίες των ισραηλινών αρχών, οι οποίες απαγορεύουν τις μαζικές συγκεντρώσεις λόγω του αυξημένου κινδύνου νέων επιθέσεων ή αντιποίνων. Στόχος του «σφραγίσματος» του Πανάγιου Τάφου δεν είναι άλλος από το να αποφευχθεί η παρουσία μεγάλου αριθμού πιστών σε έναν ιδιαίτερα ευάλωτο χώρο.

AP (Tsafrir Abayov)

Η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή έχει επηρεάσει και την καθημερινότητα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, διαταράσσοντας το λειτουργικό πρόγραμμα σε μια περίοδο με ιδιαίτερη πνευματική σημασία για την Ορθοδοξία, καθώς διανύεται η Μεγάλη Σαρακοστή.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ο Εσπερινός της Κυριακής της Ορθοδοξίας δεν πραγματοποιήθηκε στον Ναό της Αναστάσεως, όπως προβλέπει η παράδοση. Η ακολουθία τελέστηκε τελικά στον πατριαρχικό και μοναστηριακό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.