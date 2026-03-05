Για αυξήσεις στα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανησυχεί η Ε.Ε.

Για αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια ανησυχεί η Κομισιόν όπως παραδέχθηκε πριν από λίγο ο Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Το εξετάζουμε, μετράμε και επειδή όλη η περιοχή έχει κηρυχθεί ζώνη πολέμου. Αναμένουμε αυξήσεις αρκετά και στις ασφάλειες των μεταφορών», τόνισε.

«Οπότε ναι, θα δημιουργηθεί μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά είμαστε από πάνω -τις τελευταίες τρεις μέρες είμαι σε διαρκή επικοινωνία με κράτη-μέλη, με τους συμμάχους μας στην περιοχή, με όλους τους σχετικούς οργανισμούς, πιστεύουμε ότι θα είμαστε σύντομα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιτρόπου, 1800 ακυρώσεις πτήσεων καταγράφονται κάθε μέρα και 300 αλλαγές διαδρομών, ενώ 3.000 πλοία είναι εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ, εκ των οποίων τα 600 είναι ευρωπαϊκά. «Αυτήν την στιγμή θεωρούμε υψηλό το ρίσκο του εναερίου χώρου υψηλό και γι' αυτό το μεγαλύτερο μέρος του στις χώρες που έχουν επηρεαστεί παραμένει κλειστό ή σχεδόν κλειστό. Θα επανεκτιμήσουμε την κατάσταση ως την Παρασκευή», υπογράμμισε.

Η Κομισιόν στοχεύει σε επαναπατρισμό των Ευρωπαίων πολιτών στις χώρες τους, γι' αυτό μιλάμε με τα κράτη-μέλη. Ο Επίτροπος Μεταφορών είναι σε επικοινωνία με την ένωση αεροπορικών εταιρειών ΙΑΤΑ, τις χώρες της περιοχής και τους Υπουργούς Μεταφορών, προκειμένου να προχωρήσει το σχέδιο.