Για αυξήσεις στα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανησυχεί η Ε.Ε.

1800 ακυρώσεις πτήσεων καταγράφονται κάθε μέρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.03.26 , 11:43 Τανιμανίδης: Η ρήξη με τον ΑΝΤ1 για τους Dragons και η μεταγραφή στον ΣΚΑΪ
05.03.26 , 11:24 MasterChef: Στο «κόκκινο» η αγωνία: «Δε θέλω να το διαβάσω καθόλου»
05.03.26 , 11:16 Το Ιράν έπληξε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο και το αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν
05.03.26 , 11:12 Ιερουσαλήμ: Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος για λόγους ασφαλείας
05.03.26 , 11:06 Μπουλούμπασης: Ο λόγος που σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Σκορδά
05.03.26 , 10:53 Στα 15 έδωσε τον γιο της για υιοθεσία – 20 χρόνια μετά δούλευαν μαζί
05.03.26 , 10:40 Για αυξήσεις στα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανησυχεί η Ε.Ε.
05.03.26 , 10:35 Η Λόρα αρνήθηκε να δει τον πατέρα της - Τι λένε οι γερμανικές αρχές
05.03.26 , 10:31 Λάγιος: Ο λόγος που δεν ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Μπακοδήμου
05.03.26 , 10:16 Δημοφιλής εκπομπή επιστρέφει μετά από 14 χρόνια! - Ξεκινούν τα γυρίσματα
05.03.26 , 10:10 Μενεγάκη: «Θα τη δούμε με κάτι βραδινό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της»
05.03.26 , 10:00 Μέση Ανατολή: Επαναπατρίστηκαν οι πρώτοι 162 Έλληνες
05.03.26 , 09:57 Σμαράγδα Καρύδη – Γιώργος Καπουτζίδης: Εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα
05.03.26 , 09:17 Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
05.03.26 , 09:12 Χρήστος Σπανός: «Έγινα ο μπαμπάς που θα ήθελα να έχω»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Γρηγόρης Μόργκαν: «Δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει... »
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
MasterChef: Δύο μπριγάδες σίγουρες για τη νίκη - «Είστε εδώ γιατί χάσατε!»
Πέμη Ζούνη: Χώρισε με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα
Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Ε.Ε.: Ανησυχία Για Αύξηση Σε Τιμές Αεροπορικών & Ακτοπλοϊκών
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κομισιόν ανησυχεί για αυξήσεις στα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια λόγω της κηρυγμένης ζώνης πολέμου.
  • Ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε ότι αναμένονται αυξήσεις και στις ασφάλειες των μεταφορών.
  • Καταγράφονται 1800 ακυρώσεις πτήσεων και 300 αλλαγές διαδρομών καθημερινά.
  • 3.000 πλοία είναι εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ, εκ των οποίων 600 είναι ευρωπαϊκά.
  • Η Κομισιόν στοχεύει στον επαναπατρισμό Ευρωπαίων πολιτών και συνεργάζεται με κράτη-μέλη και αεροπορικές εταιρείες.

Για αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια ανησυχεί η Κομισιόν όπως παραδέχθηκε πριν από λίγο ο Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Το εξετάζουμε, μετράμε και επειδή όλη η περιοχή έχει κηρυχθεί ζώνη πολέμου. Αναμένουμε αυξήσεις αρκετά και στις ασφάλειες των μεταφορών», τόνισε.

«Οπότε ναι, θα δημιουργηθεί μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά είμαστε από πάνω -τις τελευταίες τρεις μέρες είμαι σε διαρκή επικοινωνία με κράτη-μέλη, με τους συμμάχους μας στην περιοχή, με όλους τους σχετικούς οργανισμούς, πιστεύουμε ότι θα είμαστε σύντομα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιτρόπου, 1800 ακυρώσεις πτήσεων καταγράφονται κάθε μέρα και 300 αλλαγές διαδρομών, ενώ 3.000 πλοία είναι εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ, εκ των οποίων τα 600 είναι ευρωπαϊκά. «Αυτήν την στιγμή θεωρούμε υψηλό το ρίσκο του εναερίου χώρου υψηλό και γι' αυτό το μεγαλύτερο μέρος του στις χώρες που έχουν επηρεαστεί παραμένει κλειστό ή σχεδόν κλειστό. Θα επανεκτιμήσουμε την κατάσταση ως την Παρασκευή», υπογράμμισε.

Η Κομισιόν στοχεύει σε επαναπατρισμό των Ευρωπαίων πολιτών στις χώρες τους, γι' αυτό μιλάμε με τα κράτη-μέλη. Ο Επίτροπος Μεταφορών είναι σε επικοινωνία με την ένωση αεροπορικών εταιρειών ΙΑΤΑ, τις χώρες της περιοχής και τους Υπουργούς Μεταφορών, προκειμένου να προχωρήσει το σχέδιο. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
 |
ΚΟΜΙΣΙΟΝ
 |
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top