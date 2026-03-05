Τανιμανίδης: Η ρήξη με τον ΑΝΤ1 για τους Dragons και η μεταγραφή στον ΣΚΑΪ

Ο παρουσιαστής άλλαξε «στέγη»- Όλο το ρεπορτάζ από το Breakfast@star

Μεταγραφή – έκπληξη: Ο Τανιμανίδης από ANT1 στον ΣΚΑΪ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης εντάσσεται επίσημα στο δυναμικό του ΣΚΑΪ, μετά τη ρήξη του με τον ANT1.
  • Η συνεργασία του με τον ANT1 δεν ήταν ικανοποιητική, κυρίως λόγω καθυστερήσεων σε αποφάσεις για τα projects του.
  • Το Dragon’s Den θα συνεχιστεί στον ΣΚΑΪ με νέα επεισόδια και παραγωγή, ξεκινώντας ουσιαστικά από την αρχή.
  • Η συμφωνία περιλαμβάνει και τη συμμετοχή της παραγωγικής του ομάδας, ανοίγοντας νέες προοπτικές για άλλα projects.
  • Η επιστροφή του Τανιμανίδη θεωρείται σημαντική κίνηση για τον ΣΚΑΪ, ενισχύοντας το πρόγραμμα του σταθμού.

Και ναι είναι επίσημο! Ο Σάκης Τανιμανίδης εντάσσεται στο δυναμικό του ΣΚΑΪ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική του πορεία.

Το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει αρκετές πληροφορίες και ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του γνωστού παρουσιαστή, καθώς υπήρχε έντονη συζήτηση για τη συνεργασία του με τον ANT1 και το αν θα συνεχιστεί κανονικά. 

Σάκης Τανιμανίδης: Όσα αποκάλυψε για το τηλεοπτικό του μέλλον

Το παρασκήνιο αναφέρει ότι ο παρουσιαστής δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εξέλιξη της συνεργασίας του με τον ANT1, κυρίως λόγω της καθυστέρησης στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το μέλλον των projects του. Φέρεται μάλιστα ότι το Dragon’s Den δεν αποτελούσε προτεραιότητα στο πρόγραμμα του σταθμού για τη φετινή σεζόν, γεγονός που οδήγησε τον ίδιο να αναζητήσει νέες τηλεοπτικές προοπτικές.

Τελικά ο «κύβος ερρίφθη». Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε επίσημα τη συνεργασία του με τον Σάκη Τανιμανίδη, μέσα από μια εκτενή ανακοίνωση με την οποία καλωσορίζει θερμά τον παρουσιαστή στο δυναμικό του σταθμού. Η ανακοίνωση δεν αφορά μόνο τον ίδιο ως τηλεοπτικό πρόσωπο, αλλά και την εταιρεία παραγωγής του, η οποία θα συνεργαστεί πλέον με το κανάλι για την υλοποίηση νέων projects.

Σάκης Τανιμανίδης: Από τον ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΪ – Η επίσημη ανακοίνωση

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στο Dragon’s Den, το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, με νέα επεισόδια και νέα παραγωγή. 

 

«Δεν υπάρχει απόθεμα επεισοδίων που είχε γυριστεί για τον ANT1, γεγονός που σημαίνει ότι το project θα ξεκινήσει ουσιαστικά από την αρχή στο νέο του τηλεοπτικό «σπίτι». Η μετακίνηση αυτή σηματοδοτεί μια νέα συνεργασία ανάμεσα στον Σάκη Τανιμανίδη και τον ΣΚΑΪ, αρκετά χρόνια μετά την αποχώρησή του από το κανάλι το 2020, όταν ολοκληρώθηκε ο κύκλος της συνεργασίας του με το reality Survivor Greece. Η συμφωνία με τον ΣΚΑΪ φαίνεται πως έχει ευρύτερη προοπτική, καθώς ο Σάκης Τανιμανίδης δεν επιστρέφει απλώς ως παρουσιαστής, αλλά φέρνει μαζί του και τη δημιουργική του ομάδα και τις παραγωγές του. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από το Dragon’s Den, στο μέλλον ενδέχεται να δούμε και άλλα projects που θα προκύψουν μέσα από τη συνεργασία του με το κανάλι» ανέφερε η Λιλή Πυράκη στον «αέρα» του Breakfast@star.

Την ίδια στιγμή, η κίνηση αυτή δείχνει πως ο ΣΚΑΪ ανοίγει ακόμη περισσότερο το πεδίο των παραγωγών του, καθώς εκτός από την Acun Medya που μέχρι τώρα είχε κεντρικό ρόλο στα ψυχαγωγικά προγράμματα, πλέον προστίθενται και νέες εταιρείες παραγωγής στο δυναμικό του σταθμού.

Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του Σάκη Τανιμανίδη στον ΣΚΑΪ θεωρείται μια δυνατή τηλεοπτική κίνηση.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

