Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: Αδιαπραγμάτευτη η αμυντική διάταξη της Ελλάδας

Ξεκάθαρη στάση μετά τις τουρκικές αντιδράσεις για τους Patriot στην Κάρπαθο

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το ΥΠΕΞ Ελλάδας απαντά στην Τουρκία για τη μεταφορά Patriot στην Κάρπαθο, δηλώνοντας ότι η αμυντική διάταξη της χώρας είναι αδιαπραγμάτευτη.
  • Απορρίπτονται οι τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των Δωδεκανήσων, επικαλούμενοι διεθνείς συνθήκες.
  • Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, τονίζει την ανάγκη αμυντικής προετοιμασίας λόγω της ευρύτερης αβεβαιότητας στην περιοχή.
  • Η Τουρκία εκφράζει την ενόχλησή της για τις ελληνικές δηλώσεις και κατηγορεί κύκλους που προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα.
  • Η Τουρκία δηλώνει ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι ικανοί να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και δεν εξαρτώνται από κανέναν άλλο.

Άμεση και ξεκάθαρη ήταν η απάντηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, στην ενόχληση της Άγκυρας για τη μεταφορά συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο και τις δηλώσεις ότι τα Δωδεκάνησα είναι υπό αποστρατιωτικοποίηση. 

Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο - Ενισχύεται με μία και η Σούδα

«Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος» αναφέρει η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού και προσθέτει:

Πύραυλοι Πάτριοτ 1

«Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών. Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις».

ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα»

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Οντζού Κετσελί εξέφρασε την ενόχληση της Άγκυρας για τη μεταφορά των πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο και επανάφερε ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. 

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ ανέφερε:

«Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου:

Πύραυλοι Πάτριοτ 2

Θεωρούμε τις πρόσφατες δηλώσεις που αντιφάσκουν με το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου επιπόλαιες, ατυχείς και άκαιρες.

Κ. Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν συζητά με την Τουρκία ζητήματα κυριαρχίας»

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, τα οποία τέθηκαν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης στο πλαίσιο της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947.

Δεδομένου αυτού, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθώντας να δηλητηριάσουν τις διμερείς μας σχέσεις με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα, επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός.

Πύραυλοι Πάτριοτ 3

Οποιοδήποτε βήμα κάνουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι άκυρο. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η ίδια αυτή νοοτροπία, η οποία στο παρελθόν επιδίωκε να εξοντώσει τους Τουρκοκύπριους που ήταν συνιδιοκτήτες του νησιού της Κύπρου, τώρα ισχυρίζεται ότι τους προστατεύει. Θέλουμε να γίνει γνωστό ότι οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, με την υποστήριξη της Μητέρας Πατρίδας και Εγγυήτριας Τουρκίας, είναι ικανοί να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και δεν εξαρτώνται από κανέναν άλλο.

Οι εξελίξεις στην περιοχή μας καταδεικνύουν για άλλη μια φορά τη σημασία μιας ειλικρινούς δέσμευσης για ειρήνη και σταθερότητα. Δράττουμε της ευκαιρίας να υπενθυμίσουμε σε εκείνους τους κύκλους που έχουν συνηθίσει να διατυπώνουν αβάσιμους ισχυρισμούς και να διαδίδουν παραπληροφόρηση εναντίον της χώρας μας για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους ότι δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα και τους καλούμε να επιδείξουν κοινή λογική».

