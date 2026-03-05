Ντέιβιντ – Βικτόρια Μπέκαμ: Παρά τη ρήξη ευχήθηκαν στον γιο τους δημόσια

Tα γενέθλιά του είχε χθες ο μεγάλος γιος της οικογένειας Μπέκαμ, Μπρούκλιν και παρά τη δύσκολη περίοδο που περνάμε με τις σχέσεις τους να μην βρίσκονται σε καλό σημείο, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια Μπέκαμ ευχήθηκαν δημόσια στον γιο τους με παιδικές του φωτογραφίες.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής δημοσίευσε στην αρχή ένα τρυφερό throwback στιγμιότυπο από το παρελθόν, όπου ποζάρει αγκαλιά με τη Βικτόρια και τον μικρό τότε Μπρούκλιν μέσα σε μια πισίνα.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε: «27 σήμερα. Χρόνια πολλά Bust. Σε αγαπάμε», χρησιμοποιώντας το παιδικό του παρατσούκλι, όπως τον αποκαλούσαν στην οικογένεια.

Λίγο αργότερα, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ανέβασε και δεύτερο story με εκείνον και τον γιο του σε παιδική ηλικία να χαμογελούν στον φακό.

Από την πλευρά της, και η Βικτόρια Μπέκαμ ανέβασε μία τρυφερή φωτογραφία θέλοντας να στείλει το δικό της μήνυμα, επιβεβαιώνοντας πως, παρά τις δημόσιες κατηγορίες και τη βαθιά κρίση που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα, οι δεσμοί δεν διαγράφονται εύκολα.

«Χρόνια πολλά Brooklyn, σε αγαπάμε τόσο πολύ», έγραψε η γνωστή σχεδιάστρια μόδας, ανεβάζοντας μια παλαιότερη φωτογραφία με τον 27χρονο γιο της.

Υπενθυμίζεται ότι πριν μερικούς μήνες, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έκανε δημόσιες αναρτήσεις που έδειξαν τη βαθιά ρήξη που περνά η σχέση με τους γονείς του, μιλώντας ξεκάθαρα για μια βαθιά και μακροχρόνια οικογενειακή κρίση και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί καμία προσπάθεια επανασύνδεσης ή συμφιλίωσης.

Μάλιστα, εξαπέλυσε σοβαρές κατηγορίες εις βάρος των γονιών του, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησαν από την αρχή να υπονομεύσουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Nicola Peltz. Παράλληλα, τους κατηγόρησε ότι επηρέασαν αρνητικά τα αδέλφια του εναντίον του, ενώ δεν δίστασε να στραφεί προσωπικά κατά της μητέρας του, περιγράφοντας περιστατικό από τον γάμο του που χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ανάρμοστο».