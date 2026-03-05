Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Η βραδινή έξοδος με τον σύντροφό της

Το ζευγάρι είναι δυο χρόνια μαζί

Θαλασσινή Μποσταντζόγλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Θαλασσινή Μποσταντζόγλου παρακολούθησε την πρεμιέρα «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας» με τον σύντροφό της Χρήστο Αδαμόπουλο.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία δύο χρόνια και εκφράζει δημόσια την αγάπη του μέσω social media.
  • Ο Χρήστος Αδαμόπουλος έγινε γνωστός από το μουσικό σόου «Χ-Factor» πριν από δύο χρόνια.
  • Η Θαλασσινή είναι κόρη των ηθοποιών Γιάννη Μποσταντζόγλου και Δήμητρας Παπαδήμα, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση στην υποκριτική.

Στο θέατρο Ακροπόλ στην επίσημη πρεμιέρα «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας» πήγε η Θαλασσινή Μποσταντζόγλου μαζί με τον σύντροφό της Χρήστο Αδαμόπουλο, το βράδυ της Τετάρτης.

Γιάννης Μποσταντζόγλου: Με την κόρη του Θαλασσινή σε εκδήλωση για τον Μποστ

Η ηθοποιός και ο τραγουδιστής είναι ζευγάρι τα τελευταία δύο χρόνια και δεν κρύβουν τη σχέση τους, αν και αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας.

Στα προσωπικά τους social media κάνουν κοινές αναρτήσεις, εκφράζοντας την αγάπη τους ο ένας για τον άλλον. Ο Χρήστος Αδαμόπουλος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό πριν από περίπου δύο χρόνια, μέσα από τη συμμετοχή του στο μουσικό σόου «Χ-Factor». 

Χρήστος Αδαμόπουλος - Θαλασσινή Βοσταντζόγλου

Χρήστος Αδαμόπουλος - Θαλασσινή Βοσταντζόγλου / Φωτογραφία: NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μάλιστα, στο Instagram κάτω από ένα post που έχουν κάνει μαζί έχουν γράψει στη λεζάντα: «Να διαλέγεστε κάθε ημέρα, στα απλά και στα δύσκολα».

Η Θαλασσινή είναι κόρη των ηθοποιών Γιάννη Μποσταντζόγλου και Δήμητρας Παπαδήμα και ακολουθεί τα βήματά τους στον χώρο της υποκριτικής.

ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
