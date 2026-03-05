Γιώργος Λιάνης: «Είναι ένα λαϊκό παιδί. Είμαστε μαζί 30 χρόνια»

Η εξομολόγηση για τη σύντροφό του - «Αγάπησα τα παιδιά της σαν δικά μου»

Όσα είπε ο Γιώργος Λιάνης στο «Πρωινό»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάνης παραδέχεται ότι είναι «κάκιστος σύζυγος» και «πανάθλιος πατέρας», αλλά εξαιρετικός παππούς.
  • Στα 84 του, συνεχίζει να γράφει και να διαβάζει καθημερινά, απορρίπτοντας τη λέξη «συνταξιούχος».
  • Έχει κάνει τρεις γάμους, δύο παιδιά και πέντε εγγόνια, και αναγνωρίζει ότι η δουλειά του τον έχει παγιδεύσει.
  • Είναι σε σχέση 30 ετών με μια γυναίκα που αγαπάει πολύ και έχει αναδείξει τα παιδιά της σαν δικά του.
  • Δηλώνει ότι οι γυναίκες που ήταν κοντά του δεν πονέσανε, καθώς φρόντιζε να τις κάνει να αισθάνονται μοναδικές.

Καλεσμένος στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα την Πέμπτη 5 Μαρτίου ήταν ο Γιώργος Λιάνης, ο οποίος προχώρησε σε μια βαθιά ανθρώπινη και ειλικρινή εξομολόγηση για τις προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις του, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «κάκιστο σύζυγο» και «πανάθλιο πατέρα».   

Γιώργος Λιάνης: «Γιατί μόνο ο Σαββόπουλος στο Ηρώδειο και όχι η Πάολα;»

Είμαι εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας

Στα 84 του πια, ο καταξιωμένος δημοσιογράφος εξακολουθεί να γράφει και να παραμένει ανοιχτός στη μάθηση και στη γνώση: «Δεν μου αρέσει η λέξη συνταξιούχος. Η δουλειά σε κρατάει σε μια ενέργεια. Και σου δίνει και μία συγκίνηση. Και ξέρεις ότι για να το κάνεις αυτό στα 84, που είμαι εγώ, μπορείς να τα κάνεις όλα τα πράγματα. Κι εγώ τα κάνω. Καθημερινά γράφω 3 ώρες και διαβάζω άλλες 3, κάθε βράδυ. Το μυαλό παραμένει πάντα σε εγρήγορση. Το σώμα το κράτησα, επειδή παλιότερα υπήρξα παίκτης του Ηρακλή». 

Κώστας Χαρδαβέλλας: Τι είπε στον Λιάνη και τον Δημαρά λίγο πριν πεθάνει

Στη συνέχεια, μιλώντας για τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του, παραδέχτηκε: «Οι γυναίκες που ήταν κοντά μου φρόντιζα να μην πονέσουν. Δεν τις εγκατέλειπα τόσο εύκολα. Τις αναδείκνυα τις σχέσεις μου. Δεν ήμουν και κανένας κατακτητής, ένας δημοσιογράφος ήμουν. Απλώς δημοσιογράφος είναι ευλογημένος γιατί του είναι εύκολο να συναντήσει πολλά πρόσωπα. Έκανα τις γυναίκες να αισθάνονται μοναδικές. Αυτό είναι το μυστικό. Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος, άλλα κάκιστος σύζυγος. Με παγίδευε η δουλειά που κάνουμε. Δεν ήμουν πιστός. Έχω κάνει τρεις γάμους, δύο παιδιά και πέντε εγγόνια.

Είμαι εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας. Τα παιδιά μου προσέφεραν ένα μεγάλο άλλοθι, γιατί με αγαπούσαν βλέποντάς με να κάνω αυτό που αγαπώ».

Ο Γιώργος Λιάνης σε μια εξομολόγηση καρδιάς στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα

Ο Γιώργος Λιάνης σε μια εξομολόγηση καρδιάς στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα

«Τα δυο της παιδιά τα αγάπησα σαν να είναι δικά μου»

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, αποκάλυψε: «Είμαι σε μια σχέση εδώ και πολλά χρόνια, είναι ένα λαϊκό παιδί. Είμαστε μαζί 30 χρόνια, σχέση ζωής. Αυθόρμητη, ειλικρινής, δεν αγαπάει τα Μέσα, τη δουλειά μου, αλλά αγαπάει πολύ τον Γιώργο με την έννοια ότι αγαπάω πολύ τους ανθρώπους. Τα δυο της παιδιά τα αγάπησα σαν να είναι δικά μου», εξομολογήθηκε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1. 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

