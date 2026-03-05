Γιώργος Λιάνης: «Είναι ένα λαϊκό παιδί. Είμαστε μαζί 30 χρόνια»

Καλεσμένος στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα την Πέμπτη 5 Μαρτίου ήταν ο Γιώργος Λιάνης, ο οποίος προχώρησε σε μια βαθιά ανθρώπινη και ειλικρινή εξομολόγηση για τις προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις του, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «κάκιστο σύζυγο» και «πανάθλιο πατέρα».

Είμαι εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας

Στα 84 του πια, ο καταξιωμένος δημοσιογράφος εξακολουθεί να γράφει και να παραμένει ανοιχτός στη μάθηση και στη γνώση: «Δεν μου αρέσει η λέξη συνταξιούχος. Η δουλειά σε κρατάει σε μια ενέργεια. Και σου δίνει και μία συγκίνηση. Και ξέρεις ότι για να το κάνεις αυτό στα 84, που είμαι εγώ, μπορείς να τα κάνεις όλα τα πράγματα. Κι εγώ τα κάνω. Καθημερινά γράφω 3 ώρες και διαβάζω άλλες 3, κάθε βράδυ. Το μυαλό παραμένει πάντα σε εγρήγορση. Το σώμα το κράτησα, επειδή παλιότερα υπήρξα παίκτης του Ηρακλή».

Στη συνέχεια, μιλώντας για τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του, παραδέχτηκε: «Οι γυναίκες που ήταν κοντά μου φρόντιζα να μην πονέσουν. Δεν τις εγκατέλειπα τόσο εύκολα. Τις αναδείκνυα τις σχέσεις μου. Δεν ήμουν και κανένας κατακτητής, ένας δημοσιογράφος ήμουν. Απλώς δημοσιογράφος είναι ευλογημένος γιατί του είναι εύκολο να συναντήσει πολλά πρόσωπα. Έκανα τις γυναίκες να αισθάνονται μοναδικές. Αυτό είναι το μυστικό. Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος, άλλα κάκιστος σύζυγος. Με παγίδευε η δουλειά που κάνουμε. Δεν ήμουν πιστός. Έχω κάνει τρεις γάμους, δύο παιδιά και πέντε εγγόνια.

Είμαι εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας. Τα παιδιά μου προσέφεραν ένα μεγάλο άλλοθι, γιατί με αγαπούσαν βλέποντάς με να κάνω αυτό που αγαπώ».

Ο Γιώργος Λιάνης σε μια εξομολόγηση καρδιάς στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα

«Τα δυο της παιδιά τα αγάπησα σαν να είναι δικά μου»

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, αποκάλυψε: «Είμαι σε μια σχέση εδώ και πολλά χρόνια, είναι ένα λαϊκό παιδί. Είμαστε μαζί 30 χρόνια, σχέση ζωής. Αυθόρμητη, ειλικρινής, δεν αγαπάει τα Μέσα, τη δουλειά μου, αλλά αγαπάει πολύ τον Γιώργο με την έννοια ότι αγαπάω πολύ τους ανθρώπους. Τα δυο της παιδιά τα αγάπησα σαν να είναι δικά μου», εξομολογήθηκε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.