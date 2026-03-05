Voucher 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Αναρτήθηκε σε ΦΕΚ το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για τον Β’ κύκλο της δράσης της ΔΥΠΑ που αφορά voucher για την αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί στους ανέργους από τη ΔΥΠΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και προβλέπει τηλεκατάρτιση συνολικής διάρκειας μέχρι 150 ώρες.  Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 750 ευρώ και  θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποίηση διεθνούς ισχύος.

Το πρόγραμμα και τι περιλαμβάνει 
 
Το πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να το παρακολουθήσει χωρίς πρόβλημα και ένας εργαζόμενος με απαιτητικό ωράριο.

Μακροχρόνια άνεργοι: Η ΔΥΠΑ καλύπτει τα ένσημα για τη θεμελίωση σύνταξης

Συγκεκριμένα προβλέπει:

-150 ώρες κατάρτισης, αποκλειστικά μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

-Καμία φυσική παρουσία, καθώς τα μαθήματα πραγματοποιούνται online

-Παρακολούθηση εκτός ωραρίου εργασίας

-Εκπαίδευση σε σύγχρονα αντικείμενα, όπως:

  • ψηφιακές δεξιότητες
  • πράσινες δεξιότητες
  • οικονομικός εγγραμματισμός
  • ευέλικτο σύστημα παρακολούθησης, κατάλληλο και για εργαζόμενους με κυλιόμενα ωράρια ή βάρδιες
  • Online εξετάσεις πιστοποίησης, με αναγνωρισμένο πιστοποιητικό

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

- Άτομα άνω των 18 ετών (χωρίς ανώτατο ηλικιακό όριο)

-Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου (ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)

-Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτοί), ανεξάρτητα από ειδικότητα ή κλάδο

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν:

- Δημόσιοι υπάλληλοι

-  Αυτοαπασχολούμενοι

-  Ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΔΥΠΑ: Επιδότηση 2.100 νέων με ποσό 16.500 ευρώ

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν μέσα στις επόμενες ημέρες και θα υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας voucher.gov.gr. Η πρόσβαση γίνεται με κωδικούς Taxisnet. Σημαντικό είναι ότι η προεγγραφή θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις εκτιμάται ότι θα καλυφθούν γρήγορα.

 

Ποιοι αποκλείονται από το πρόγραμμα

 

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει, από το 2022 έως σήμερα, πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για:

-ψηφιακές δεξιότητες
- πράσινες δεξιότητες
- οικονομικό εγγραμματισμό
- στο πλαίσιο της Δράσης 16913.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 16913 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας .
 

