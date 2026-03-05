Velmar: Προσφέρει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 5 χρόνια εγγύηση

Το Stock Center της Βελμάρ καλωσορίζει την άνοιξη με ένα 4ήμερο Spring Bazaar Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων, από την Πέμπτη 05 έως τη Δευτέρα 09 Μαρτίου, προσφέροντας τη δυνατότητα για απόκτηση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με όφελος έως 3.000€.Το Stock Center, το Πρότυπο Κέντρο Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων της Βελμάρ, καλωσορίζει την άνοιξη με ένα Spring Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων! Για ένα 4ήμερο, από την Πέμπτη 05 έως τη Δευτέρα 09 Μαρτίου σε όλα τα καταστήματά του Stock Center σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, προσφέρεται η δυνατότητα απόκτησης νέου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με όφελος έως 3.000€!

Όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του Stock Center συνοδεύονται 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και από 5πλή γραπτή εγγύηση της Βελμάρ που περιλαμβάνει: καλής λειτουργίας,πραγματικών χιλιομέτρων, ατρακάριστου οχήματος, καλύτερης τιμής και επιστροφής χρημάτων Τα αυτοκίνητα του STOCK CENTER είναι ελληνικής αγοράς και προσφέρονται με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα που κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου!