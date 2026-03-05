Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»

Το συγκινητικό «αντίο» του τραγουδιστή

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Κουρκούλης θρηνεί την απώλεια του κουμπάρου του.
  • Ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση μέσω social media.
  • Δημοσίευσε κοινή φωτογραφία με τον εκλιπόντα και συγκινητικό μήνυμα: «Καλό ταξίδι, κουμπάρε».
  • Η ανάρτηση αποκαλύπτει τη στενή σχέση τους και τον πόνο του τραγουδιστή.

Συγκλονισμένος είναι ο Νίκος Κουρκούλης μετά την απώλεια του κουμπάρου του.

Συγκινεί το νέο τραγούδι του Νίκου Κουρκούλη για την «Πόντια μάνα»

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από τα social media, εκφράζοντας τη θλίψη και οδύνη του. Ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, την οποία συνόδευσε με λόγια βγαλμένα από τη ζωή.

Κελεκίδου - Κουρκούλης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού

«Καλό ταξίδι, κουμπάρε. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι», ήταν το λιτό και συγκινητικό μήνυμα, με το οποίο θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημόσια.

Η ανάρτηση του τραγουδιστή στο Instagram, φανερώνει τη στενή σχέση που είχε με τον εκλιπόντα, αλλά και τον βαθύ πόνο που αισθάνεται για την απώλειά του.

Η ανάρτηση του Νίκου Κουρκούλη

Το συγκινητικό «αντίο» του Νίκου Κουρκούλη στον κουμπάρο του

Το συγκινητικό «αντίο» του Νίκου Κουρκούλη στον κουμπάρο του

 

 

 

