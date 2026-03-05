Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»

Συγκλονισμένος είναι ο Νίκος Κουρκούλης μετά την απώλεια του κουμπάρου του.
Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από τα social media, εκφράζοντας τη θλίψη και οδύνη του. Ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, την οποία συνόδευσε με λόγια βγαλμένα από τη ζωή.
«Καλό ταξίδι, κουμπάρε. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι», ήταν το λιτό και συγκινητικό μήνυμα, με το οποίο θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημόσια.
Η ανάρτηση του τραγουδιστή στο Instagram, φανερώνει τη στενή σχέση που είχε με τον εκλιπόντα, αλλά και τον βαθύ πόνο που αισθάνεται για την απώλειά του.
