Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα

Τι ισχύει για φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τάκης Σάγιας)
Πότε πέφτουν οι αργίες του 2026 - Βίντεο αρχείου Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Πάσχα 2026 θα γιορταστεί στις 12 Απριλίου, με τη Μεγάλη Εβδομάδα να ξεκινά στις 6 Απριλίου.
  • Τα σχολεία θα κλείσουν για τις πασχαλινές διακοπές την Παρασκευή 3 Απριλίου και θα επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 20 Απριλίου.
  • Τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών θα είναι κλειστά από 9 έως 14 Απριλίου.
  • Οι εκπαιδευτικές δομές μπορεί να προσαρμόσουν το πρόγραμμα τους για να εξυπηρετήσουν μαθητές και γονείς κατά την εορταστική περίοδο.

Το Πάσχα 2026 έρχεται νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές, κάτι που φέρνει αλλαγές και στο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας των σχολείων

Πότε κλείνουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί για το Πάσχα 2026

Η Κυριακή του Πάσχα «πέφτει» στις 12 Απριλίου, ενώ η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου. Έτσι, τα σχολεία σταματούν τα μαθήματα για τις πασχαλινές διακοπές την Παρασκευή 3 Απριλίου. 

Οι μαθητές δε θα επιστρέψουν μετά την Κυριακή του Πάσχα, καθώς και η επόμενη εβδομάδα είναι χωρίς μαθήματα. Η επιστροφή στα θρανία έχει οριστεί για τη Δευτέρα 20 Απριλίου. 

Πάσχα 2026: Τι ισχύει για φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών 

Διαφορετικό είναι το πρόγραμμα που ακολουθούν τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών. 

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι πασχαλινές διακοπές των μαθητών ξεκινούν αργότερα σε σχέση με τα σχολεία. Συγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου έως και την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου. 

Ωστόσο, αρκετές εκπαιδευτικές δομές προχωρούν συχνά σε αλλαγές στον πρόγραμμά τους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν καλύτερα μαθητές και γονείς την εορταστική περίοδο.  

