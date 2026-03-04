CNN: Δημοσιογράφος στο Τελ Αβίβ βγάζει το μικρόφωνο και τρέχει να καλυφθεί!

Η δημοσιογράφος Έριν Μπάρνετ, την ώρα που βρισκόταν στον τηλεοπτικό «αέρα» του CNN και συγκεκριμένα, στο μπαλκόνι με καλεσμένο της, είδε στον ουρανό τα αντιαεροπορικά πυρά.

Επειδή ωστόσο, το Ισραήλ απαγορεύει - για λόγους ασφαλείας- να γίνονται γνωστές οι κατευθύνσεις από τις οποίες αναχαιτίζει πυραύλους, δεν μπόρεσε να γυρίσει την κάμερα για να δείξει στους τηλεθεατές.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ακούστηκαν οι προειδοποιητικές σειρήνες, με την Μπάρνετ να βγάζει σε χρόνο ντε-τε το μικρόφωνό της και μαζί με τον καλεσμένο της και τους συνεργάτες της να σπεύδουν να καλυφτούν σε ασφαλές σημείο του κτιρίου.

Δες το βίντεο:

Τρόμος στο Ισραήλ από τους πυραύλους

Στο Ισραήλ επικρατεί έντονος φόβος και τρόμος λόγω των συνεχών βομβαρδισμών και επιθέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι πολίτες ακούνε συνεχώς σειρήνες και εκρήξεις, αναζητούν καταφύγια και ζουν υπό διαρκή αγωνία, ενώ οι αρχές έχουν κλείσει σχολεία και δημόσιους χώρους για λόγους ασφαλείας. Η κατάσταση οφείλεται στην κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν και άλλες εμπλεκόμενες δυνάμεις, με χιλιάδες πυραύλους και στρατιωτικές επιθέσεις να πλήττουν πόλεις και περιοχές, δημιουργώντας ένα περιβάλλον συνεχούς φόβου και αβεβαιότητας για τις ζωές τους.