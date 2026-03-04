Γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός: «Έτρωγα μόνο καρπούζι για να μην πάρω κιλά»

Όσα αποκάλυψε για την εποχή που έκανε χορό

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ναυπλιώτου αποκάλυψε ότι έτρωγε μόνο καρπούζι για να διατηρήσει το βάρος της κατά την καριέρα της στο χορό.
  • Μίλησε για τις αυστηρές διατροφικές συνήθειες και την πίεση που δέχονται οι χορευτές, αναφέροντας τις διατροφικές διαταραχές που προκαλούνται.
  • Εξέφρασε την άποψη ότι η εσωτερική ομορφιά και η μόρφωση είναι πιο σημαντικές από την εξωτερική εμφάνιση.
  • Αναφέρθηκε στην κρίση ηλικίας και τις προκλήσεις που φέρνει κάθε δεκαετία, τονίζοντας τη σημασία της αυτογνωσίας.
  • Η ηθοποιός δεν σκοπεύει να παντρευτεί ή να αποκτήσει παιδιά, εστιάζοντας στην προσωπική της ελευθερία.

Είναι μια από τις πιο ταλαντούχες κι εντυπωσιακές ηθοποιούς της γενιάς της! Μιλώντας για την εποχή που ασχολιόταν με τον χορό και τις κακές διατροφικές συνήθειες που είχε τότε, αποκάλυψε ότι έτρωγε μόνο καρπούζι για να μην πάρει κιλά.

Ο λόγος για τη Μαρία Ναυπλιώτου που βρέθηκε καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids όπου μίλησε για την προσωπική της ζωή, την απόφασή της να μην παντρευτεί και να μην αποκτήσει παιδιά, ενώ, συγκινήθηκε ιδιαίτερα μιλώντας για την οικογένειά της. 

Γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός: «Έτρωγα μόνο καρπούζι για να μην πάρω κιλά»

Μιλώντας για την αυστηρή διατροφή που έπρεπε να ακολουθεί σαν χορεύτρια μπαλέτου, αποκάλυψε: «Είναι στρατιωτική η θητεία και συγχρόνως είναι ένα επάγγελμα το οποίο εκτίθεσαι. Είναι και το σωματικό και το ψυχολογικό, σου ασκείται κριτική και καλλιτεχνικά. Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και τέχνη. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν διατροφικές διαταραχές εξαιτίας της πολύ αυστηρής διατροφής που πρέπει να κάνει κανείς και αυτό κάνει πάρα πολλούς ανθρώπους να υπερβάλλουν. Εγώ δεν ξέρω πώς την γλίτωσα, δεν έπαθα ούτε ανορεξία ούτε βουλιμία, αλλά όντως υπήρχαν εποχές που ένα καλοκαίρι ας πούμε έτρωγα μόνο καρπούζι προκειμένου να μείνω στα κιλά μου. Φυσικά μετά κατεβάζαμε τα ψυγεία από την στέρηση. Οι δάσκαλοι ήταν αυστηροί, μας ζυγίζανε κιόλας, και έπρεπε να χάσεις, και η τεχνική ήταν πολύ δύσκολη οπότε κάποιοι δάσκαλοι ήταν αυστηροί. Δεν είναι κάτι εύκολο και γενικά η τέχνη είναι ένα δύσκολο κομμάτι όταν εκτίθεσαι».

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στην εξωτερική εμφάνιση στους χορευτές, είπε: «Εγώ είχα μάθει να δουλεύω από μέσα προς τα έξω, και κεφάλι να μην είχες στο χορό, μπορεί να μην το προσέξει κανείς. Και στο σπίτι μας, που ήμασταν νομίζω όμορφοι όλοι, δεν δίναμε και πάρα πολλή σημασία σε αυτό. Το ζήτημα είναι να μορφωθείς, να έχεις τρόπους, να αγαπάς τους άλλους ανθρώπους, κάποιες γενικότερες αξίες. Ο πατέρας μας μάς άνοιξε την πόρτα της ελευθερίας, να μην φοβόμαστε και η μητέρα μας την πόρτα της φαντασίας μέσα από την τέχνη».

Γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός: «Έτρωγα μόνο καρπούζι για να μην πάρω κιλά»

«Εγώ σοκαρίστηκα, δεν καταλάβαινα για ποιο λόγο ασχολούνταν όλοι με αυτό το πράγμα όταν πήγα στο θέατρο. Δεν το απαξιώνω την εξωτερική εμφάνιση, ούτε την δική μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάνει τίποτα γι’ αυτό. Θέλω να πω ότι αισθανόμουν ότι υποχρέωση στον εαυτό μου ήταν να κάνω κάτι που ευχαριστεί εμένα και το μέσα μου. Μικρή παρατηρούσα ότι πώς μπορεί κάτι να θαμπώσει όταν δεν έχει να σου προσφέρει κάτι ακόμα. Για να παραμείνει το κάλλος θα πρέπει κάτι να κάνεις εσύ γι’ αυτό. Θέλω να πω ότι εάν κάποιος επενδύσει μόνο στην εξωτερική ομορφιά ή τέλος πάντων αν δεν είσαι αυθεντικός/η, τότε η εξωτερική εμφάνιση αρχίζει και θαμπώνει και δε σε αφορά πλέον», πρόσθεσε.

Η Μαρία Ναυπλιώτου, όταν ερωτήθηκε για την κρίση ηλικίας, είπε με ειλικρίνεια: «Είμαι 56 ετών. Το αισθάνομαι το 56 γιατί σε κάθε δεκαετία δεν είναι επειδή το κουβαλάς, αλλά η ζωή και η φύση έρχεται να στο υπενθυμίσει. Κάθε δεκαετία έχει τις δικές της προκλήσεις και βάζει να διαπραγματευτείς καινούργια ζητήματα. Οφείλω να σας πω ότι και αυτή η δεκαετία που διανύω που είναι η 6η δεκαετία της ζωής μου, νόμιζα ότι την πέρασα την κρίση μέσης ηλικίας και ησύχασα, όχι. Ευτυχώς γιατί σημαίνει ότι είμαστε ζωντανοί, έχει κι άλλο. Διαπραγματεύεσαι και κάτι άλλο σε κάθε δεκαετία και είναι ζόρικο, αλλά φέρνει και δώρα».

