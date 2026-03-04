Ιράν: Αγωνία για τους Έλληνες ναυτικούς - Η «μάχη» τους για γλυκό νερό

Σε απόγνωση βρίσκονται εκατοντάδες Έλληνες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου. Πολλοί από αυτούς περνούν ατελείωτες ώρες σε έρημα αεροδρόμια, αναζητώντας απεγνωσμένα ένα εισιτήριο επιστροφής, ενώ άλλοι εγκατέλειψαν τα διαμερίσματά τους σε ουρανοξύστες και πλέον διαμένουν κοντά στη θάλασσα, αναζητώντας ασφάλεια. Tην ίδια ώρα, συγκλονίζει η προσπάθεια Ελλήνων ναυτικών που υγροποίησαν ατμό για να εξασφαλίσουν λίγο πόσιμο νερό, ενώ παραμένουν απομονωμένοι στα Στενά του Ορμούζ.

Ημέρα ανακούφισης για το πλήρωμα ελληνικού πλοίου που κατάφερε να εξασφαλίσει γλυκό νερό, την ώρα που παραμένει εγκλωβισμένο στα Στενά του Ορμούζ και πύραυλοι περνούν πάνω από τα κεφάλια τους.

«Όπως είπαμε θα χρειαστούμε νερό. Τραβήξαμε γραμμή ατμού για να έχουμε την ημερήσια κατανάλωση τουλάχιστον και να μην τρώμε τα αποθέματα. Αυτός εδώ είναι ο ατμός που πήραμε από το δίκτυο. Ένα βαρέλι που μας επιστρέφει τον ατμό πλέον σε νερό», περιέγραψε μηχανικός πλοίου στα Στενά του Ορμούζ.

Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους Έλληνες στο Μπαχρέιν

Καταφύγιο στη θάλασσα βρήκε Ελληνίδα μητέρα δύο παιδιών, αρχιτέκτονας που εργάζεται για τη βασιλική οικογένεια στο Μπαχρέιν. Εγκατέλειψε το διαμέρισμά της στον 50ό όροφο όταν εκρήξεις και πύραυλοι έσπασαν τα τζάμια του σπιτιού της.

«Τα δωμάτια των παιδιών είναι πάρα πολύ κοντά στην τζαμαρία, δεν μπορώ να αφήσω το παιδί να κοιμηθεί σε ένα τόσο ψηλό κτίριο και αναγκαστικά ερχόμαστε κάτω εδώ σε μία φίλη που μας φιλοξενεί, σε ένα σπίτι που έχει... Περνάνε από πάνω μας drones, περνάνε πύραυλοι, αναχαιτίζονται βέβαια. Ακούμε τον θόρυβο πάρα πολύ έντονα. Δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό το συναίσθημα και για τα παιδιά κυρίως», περιέγραψε η Τατιάνα Πιπίνη.

Την ίδια ώρα, από τύχη σώθηκε Έλληνας επιχειρηματίας στο Μπαχρέιν, όταν drone εξερράγη σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το σημείο όπου βρισκόταν έξω από το σπίτι του.

«Η κατάσταση είναι πολύ τρομακτική, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Χτες έσκασε ένα ακριβώς, ακριβώς δίπλα μου. Ακριβώς. Δηλαδή μόλις βγήκα έξω και έσκασε δίπλα μου», είπε ο επιχειρηματιας Γιάννης Νέστωρ.

Στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, Έλληνες περιμένουν με τις ώρες μήπως καταφέρουν να παραλάβουν αποσκευές ή να βρουν μια θέση σε πτήση επιστροφής. Οι ιμάντες μεταφοράς είναι άδειοι και η απογοήτευση εμφανής.

Πήγαν για κρουαζιέρα και εγκλωβίστηκαν στον Περσινό Κόλπο

Στο σχεδόν έρημο λιμάνι της Ντόχα, μετά τις τελευταίες πυραυλικές επιθέσεις, Έλληνες επιβάτες βλέπουν την κρουαζιέρα τους να λήγει άδοξα. Περιμένουν πλέον ένα εισιτήριο για να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

«Ο πόλεμος μας βρήκε στην Ντόχα. Εννοείται ότι είδαμε τους πυραύλους πάνω από το κεφάλι μας. Περνάνε οι μέρες και εννοείται ότι αγχωνόμαστε περισσότερο», δήλωσε η επιχειρηματίας Έλενα Μιχαηλίδου.

Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε, έπειτα από τέσσερις ημέρες ταλαιπωρίας και αγωνίας, η εφηβική ομάδα μπάσκετ του Άρη, βάζοντας τέλος σε μια περιπέτεια που κράτησε μέρες.

Λίγο νωρίτερα, χαμόγελα επέστρεψαν και σε Έλληνες που επιβιβάστηκαν από το Ομάν σε πτήση της Aegean με προορισμό την Αθήνα, σηματοδοτώντας την αρχή της επιστροφής στην πατρίδα.

