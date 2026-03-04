Ιράν: Αγωνία για τους Έλληνες ναυτικούς - Η «μάχη» τους για γλυκό νερό

Πύραυλοι περνούν πάνω από τα κεφάλια τους στα Στενά του Ορμούζ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.03.26 , 23:10 Αντώνης Κανάκης: Με δάκρυα στα μάτια στο κλείσιμο των Αρβύλα - Τι συνέβη;
04.03.26 , 23:05 MasterChef: Σαμ και Πέτρος σχολιάζουν τους Κόκκινους
04.03.26 , 22:50 Βάσω Λασκαράκη: Δε φαντάζεσαι πόσο μάκρυναν τα μαλλιά της!
04.03.26 , 22:26 Άνοδος για τον χρυσό εν μέσω έντασης στη Μέση Ανατολή
04.03.26 , 22:16 Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Έχουμε λάβει τα μέτρα μας
04.03.26 , 22:13 Τόνια Σωτηροπούλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στη Βαρκελώνη
04.03.26 , 22:06 Aπειλεί το Ιράν: «Αν βουλιάξω εγώ, θα βουλιάξετε όλοι»
04.03.26 , 21:35 MasterChef: Αυτό είναι το ιδιαίτερο μενού που σκέφτηκε η μπλε μπριγάδα!
04.03.26 , 21:25 MasterChef: Η Χριστίνα Χριστοφή «εισβάλλει» στο πλατό
04.03.26 , 21:20 Tο ισραηλινό Βarak ΜΧ της Κύπρου εντόπισε το drone
04.03.26 , 21:00 Ιράν: Αγωνία για τους Έλληνες ναυτικούς - Η «μάχη» τους για γλυκό νερό
04.03.26 , 20:57 Δέσποινα Βανδή: Τρελό γέλιο στο... γυμναστήριο με τον Γιάννη Κατινάκη!
04.03.26 , 20:36 Ιστορική στιγμή στην Κύπρο: Ο «Κίμων» αποπλέει για την πρώτη αποστολή
04.03.26 , 20:31 Ιράν: Η Μοσάντ χάκαρε φανάρια και κάμερες για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ!
04.03.26 , 20:13 Γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός: «Έτρωγα μόνο καρπούζι για να μην πάρω κιλά»
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Πέμη Ζούνη: Χώρισε με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
Έλενα Χαραλαμπούδη: Το «5 minute mum», ο γάμος με τον Λάζαρο & η κόρη τους!
Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Με "έκοψε" ο Μαρκουλάκης στην πρώτη μου ακρόαση»
Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη: Η Νομική, τα δύο παιδιά και ο ηθοποιός σύζυγος
Γρηγόρης Μόργκαν: «Δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει...»
Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
Γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός: «Έτρωγα μόνο καρπούζι για να μην πάρω κιλά»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Το ρεπορτάζ του Σπύρου Λάμπρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εκατοντάδες Έλληνες εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή λόγω πολέμου, αναζητούν απεγνωσμένα εισιτήρια επιστροφής.
  • Έλληνες ναυτικοί στα Στενά του Ορμούζ υγροποίησαν ατμό για να εξασφαλίσουν πόσιμο νερό.
  • Μητέρα δύο παιδιών εγκατέλειψε το διαμέρισμά της στο Μπαχρέιν λόγω εκρήξεων και πύραυλων.
  • Έλληνες επιχειρηματίες και τουρίστες βιώνουν τρομακτικές καταστάσεις με drones και πυραυλικές επιθέσεις.
  • Ομάδα μπάσκετ του Άρη επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά από τέσσερις ημέρες ταλαιπωρίας.

Σε απόγνωση βρίσκονται εκατοντάδες Έλληνες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου. Πολλοί από αυτούς περνούν ατελείωτες ώρες σε έρημα αεροδρόμια, αναζητώντας απεγνωσμένα ένα εισιτήριο επιστροφής, ενώ άλλοι εγκατέλειψαν τα διαμερίσματά τους σε ουρανοξύστες και πλέον διαμένουν κοντά στη θάλασσα, αναζητώντας ασφάλεια. Tην ίδια ώρα, συγκλονίζει η προσπάθεια Ελλήνων ναυτικών που υγροποίησαν ατμό για να εξασφαλίσουν λίγο πόσιμο νερό, ενώ παραμένουν απομονωμένοι στα Στενά του Ορμούζ.

Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς

Ημέρα ανακούφισης για το πλήρωμα ελληνικού πλοίου που κατάφερε να εξασφαλίσει γλυκό νερό, την ώρα που παραμένει εγκλωβισμένο στα Στενά του Ορμούζ και πύραυλοι περνούν πάνω από τα κεφάλια τους.

Η μάχη των Ελλήνων ναυτικών για γλυκό νερό

«Όπως είπαμε θα χρειαστούμε νερό. Τραβήξαμε γραμμή ατμού για να έχουμε την ημερήσια κατανάλωση τουλάχιστον και να μην τρώμε τα αποθέματα. Αυτός εδώ είναι ο ατμός που πήραμε από το δίκτυο. Ένα βαρέλι που μας επιστρέφει τον ατμό πλέον σε νερό», περιέγραψε μηχανικός πλοίου στα Στενά του Ορμούζ. 

Έλληνας ναυτικός εγκλωβισμένος στα Στενά του Ορμούζ λόγω πολέμου στο Ιράν

Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους Έλληνες στο Μπαχρέιν

Καταφύγιο στη θάλασσα βρήκε Ελληνίδα μητέρα δύο παιδιών, αρχιτέκτονας που εργάζεται για τη βασιλική οικογένεια στο Μπαχρέιν. Εγκατέλειψε το διαμέρισμά της στον 50ό όροφο όταν εκρήξεις και πύραυλοι έσπασαν τα τζάμια του σπιτιού της.

«Τα δωμάτια των παιδιών είναι πάρα πολύ κοντά στην τζαμαρία, δεν μπορώ να αφήσω το παιδί να κοιμηθεί σε ένα τόσο ψηλό κτίριο και αναγκαστικά ερχόμαστε κάτω εδώ σε μία φίλη που μας φιλοξενεί, σε ένα σπίτι που έχει... Περνάνε από πάνω μας drones, περνάνε πύραυλοι, αναχαιτίζονται βέβαια. Ακούμε τον θόρυβο πάρα πολύ έντονα. Δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό το συναίσθημα και για τα παιδιά κυρίως», περιέγραψε η Τατιάνα Πιπίνη. 

Εγκλωβισμένη Ελληνίδα στο Μπαχρέιν

Την ίδια ώρα, από τύχη σώθηκε Έλληνας επιχειρηματίας στο Μπαχρέιν, όταν drone εξερράγη σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το σημείο όπου βρισκόταν έξω από το σπίτι του.

«Η κατάσταση είναι πολύ τρομακτική, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Χτες έσκασε ένα ακριβώς, ακριβώς δίπλα μου. Ακριβώς. Δηλαδή μόλις βγήκα έξω και έσκασε δίπλα μου», είπε ο επιχειρηματιας Γιάννης Νέστωρ. 

Στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, Έλληνες περιμένουν με τις ώρες μήπως καταφέρουν να παραλάβουν αποσκευές ή να βρουν μια θέση σε πτήση επιστροφής. Οι ιμάντες μεταφοράς είναι άδειοι και η απογοήτευση εμφανής.

Πήγαν για κρουαζιέρα και εγκλωβίστηκαν στον Περσινό Κόλπο

Στο σχεδόν έρημο λιμάνι της Ντόχα, μετά τις τελευταίες πυραυλικές επιθέσεις, Έλληνες επιβάτες βλέπουν την κρουαζιέρα τους να λήγει άδοξα. Περιμένουν πλέον ένα εισιτήριο για να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

«Ο πόλεμος μας βρήκε στην Ντόχα. Εννοείται ότι είδαμε τους πυραύλους πάνω από το κεφάλι μας. Περνάνε οι μέρες και εννοείται ότι αγχωνόμαστε περισσότερο», δήλωσε η επιχειρηματίας Έλενα Μιχαηλίδου. 

Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε, έπειτα από τέσσερις ημέρες ταλαιπωρίας και αγωνίας, η εφηβική ομάδα μπάσκετ του Άρη, βάζοντας τέλος σε μια περιπέτεια που κράτησε μέρες.

Λίγο νωρίτερα, χαμόγελα επέστρεψαν και σε Έλληνες που επιβιβάστηκαν από το Ομάν σε πτήση της Aegean με προορισμό την Αθήνα, σηματοδοτώντας την αρχή της επιστροφής στην πατρίδα.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
 |
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ
 |
ΝΑΥΤΙΚΟΙ
 |
ΜΠΑΧΡΕΙΝ
 |
ΝΤΟΥΜΠΑΙ
 |
ΝΤΟΧΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top